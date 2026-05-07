Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról ×
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

A vébé jegyárain viccelődik a FIFA elnöke: a szurkolók vélhetően nem nevetnek vele

Pénzcentrum
2026. május 7. 13:44

A FIFA elnöke, Gianni Infantino a világbajnoki jegyárak körüli vitában tréfásan megígérte, hogy személyesen visz hot dogot és kólát annak, aki 2 millió dollárért vesz jegyet a döntőre. Eközben a szervezet a torontói helyszínen már kénytelen volt alkalmazkodni a jegyek másodlagos értékesítését korlátozó helyi szabályozáshoz - számolt be a BBC Sport.

Az idei, június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnokság jegyárai komoly kritikákat váltottak ki - immár sokadszor. A FIFA hivatalos másodlagos jegyértékesítő platformján számos belépő ötjegyű dolláros összegért cserélt gazdát: sőt, a múlt hónapban négy, a new jersey-i döntőre szóló, kapu mögötti jegyet darabonként közel 2,3 millió dollárért (mintegy 1,693 millió fontért) kínáltak.

Infantino a Beverly Hills-i Milken Institute globális konferenciáján hangsúlyozta, hogy a másodlagos piacon feltűnő extrém árak nem a FIFA által megszabott jegyárakat tükrözik. Kiemelte, egyáltalán nem biztos, hogy ilyen csillagászati összegekért bárki ténylegesen vásárolna belépőt. 

Hozzátette: az Egyesült Államokban a jegyek továbbértékesítése legális. Így ha a szervezet túl alacsony árat szabna meg, a jegyek akkor is magasabb áron kerülnének a másodlagos piacra. Ez jelenleg is így történik, hiszen a belépőket az eredeti ár többszöröséért kínálják. A FIFA elnöke szerint a csoportmérkőzésekre szóló jegyek negyede 300 dollár alatt kapható. Ezt az amerikai egyetemi meccsek áraival állította párhuzamba. "És ez a világbajnokság" - jegyezte meg.

Infantino megszólalásával egy időben a FIFA frissítette másodlagos jegyértékesítő platformját. A torontói mérkőzésekre szóló jegyeket mostantól kizárólag eredeti áron, azaz névértéken lehet értékesíteni. A változtatás hátterében az áll, hogy Ontario tartomány elfogadta a 2026-os "Putting Fans First Act" nevű törvényt. Ez a jogszabály megtiltja a rendezvényjegyek névértéknél drágábban történő továbbértékesítését. A Toronto Stadionban rendezendő hat meccsre szóló belépőket a múlt héten ideiglenesen eltávolították a platformról. A korábban felárral megvásárolt jegyeket szintén csak a névértékükön lehet újra forgalomba hozni. A másik 15 helyszín jegyeire ez a korlátozás nem vonatkozik.

A világbajnokságra utazó szurkolókat az Egyesült Államokban jelentős költségek terhelik. A jegyárak mellett a szállás- és utazási költségek is az egekbe szöktek a torna idejére. A BBC Sport számításai szerint egy angol szurkolónak mintegy 6500 fontot kellene költenie ahhoz, hogy válogatottja mindhárom csoportmérkőzésén jelen lehessen.
#jegyárak #foci #sport #törvény #labdarúgás #jegyek #usa #világbajnokság #kanada #FIFA #vb 2026 #sportgazdaság #foci vb #focivébé

Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

