Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.
A vébé jegyárain viccelődik a FIFA elnöke: a szurkolók vélhetően nem nevetnek vele
A FIFA elnöke, Gianni Infantino a világbajnoki jegyárak körüli vitában tréfásan megígérte, hogy személyesen visz hot dogot és kólát annak, aki 2 millió dollárért vesz jegyet a döntőre. Eközben a szervezet a torontói helyszínen már kénytelen volt alkalmazkodni a jegyek másodlagos értékesítését korlátozó helyi szabályozáshoz - számolt be a BBC Sport.
Az idei, június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnokság jegyárai komoly kritikákat váltottak ki - immár sokadszor. A FIFA hivatalos másodlagos jegyértékesítő platformján számos belépő ötjegyű dolláros összegért cserélt gazdát: sőt, a múlt hónapban négy, a new jersey-i döntőre szóló, kapu mögötti jegyet darabonként közel 2,3 millió dollárért (mintegy 1,693 millió fontért) kínáltak.
Infantino a Beverly Hills-i Milken Institute globális konferenciáján hangsúlyozta, hogy a másodlagos piacon feltűnő extrém árak nem a FIFA által megszabott jegyárakat tükrözik. Kiemelte, egyáltalán nem biztos, hogy ilyen csillagászati összegekért bárki ténylegesen vásárolna belépőt.
Hozzátette: az Egyesült Államokban a jegyek továbbértékesítése legális. Így ha a szervezet túl alacsony árat szabna meg, a jegyek akkor is magasabb áron kerülnének a másodlagos piacra. Ez jelenleg is így történik, hiszen a belépőket az eredeti ár többszöröséért kínálják. A FIFA elnöke szerint a csoportmérkőzésekre szóló jegyek negyede 300 dollár alatt kapható. Ezt az amerikai egyetemi meccsek áraival állította párhuzamba. "És ez a világbajnokság" - jegyezte meg.
Infantino megszólalásával egy időben a FIFA frissítette másodlagos jegyértékesítő platformját. A torontói mérkőzésekre szóló jegyeket mostantól kizárólag eredeti áron, azaz névértéken lehet értékesíteni. A változtatás hátterében az áll, hogy Ontario tartomány elfogadta a 2026-os "Putting Fans First Act" nevű törvényt. Ez a jogszabály megtiltja a rendezvényjegyek névértéknél drágábban történő továbbértékesítését. A Toronto Stadionban rendezendő hat meccsre szóló belépőket a múlt héten ideiglenesen eltávolították a platformról. A korábban felárral megvásárolt jegyeket szintén csak a névértékükön lehet újra forgalomba hozni. A másik 15 helyszín jegyeire ez a korlátozás nem vonatkozik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A világbajnokságra utazó szurkolókat az Egyesült Államokban jelentős költségek terhelik. A jegyárak mellett a szállás- és utazási költségek is az egekbe szöktek a torna idejére. A BBC Sport számításai szerint egy angol szurkolónak mintegy 6500 fontot kellene költenie ahhoz, hogy válogatottja mindhárom csoportmérkőzésén jelen lehessen.
Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a Föld két legnépesebb országa, India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési...
A Juventus komoly ajánlatot készül tenni a brazil kapusért, az angol klub pedig már keresi a lehetséges utódokat
Az Egyesült Királyság kormánya megerősítette, hogy megkezdődtek az egyeztetések egy később, a 2040-es években rendezendő olimpiai és paralimpiai játékainak megrendezéséről.
Egyelőre nem világos, pontosan mi történik a teniszezőnővel, újabb visszalépése pedig tovább szaporítja a kérdőjeleket.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United résztulajdonosa egyre közelebb kerül a francia OGC Nice labdarúgócsapatának eladásához.
James Harden jelenlegi csapatára komoly szerződéses döntés vár a nyáron, amelyet a fizetési sapka szabályai jelentősen bonyolítanak.
Hetvennyolc éves korában, súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az Újpest és a magyar válogatott legendás labdarúgója.
Van olyan játékos, akinek negyedével emelkedik a fizetése azzal, hogy BL-ben szerepel majd a United a következő idényben.
Saját szurkolói penderítenék ki a Realból Mbappét: vajon miért idegesít egymillió drukkert a francia szupersztár?
Már több mint egymillió Real Madrid-szurkoló követeli online petícióban Kylian Mbappé távozását.
A Bayern München egygólos hátrányból, hazai pályán várja a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő szerdai visszavágóját.
A Ferencváros labdarúgócsapata tavaly 21 milliárd forintból gazdálkodott. Ebből 8 milliárdot fordítottak a játékosok fizetésére.
Dave Salo több mint negyven évig foglalkozott úszók felkészítésével, tanítványa volt a háromszoros olimpiai bajnok magyar szupersztár is.
A berlini koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza.
Jutta Leerdam holland olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a nyári szünetet élvezve osztott meg látványos felvételeket a közösségi médiában.
A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól.
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.
Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene
Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n