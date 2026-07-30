Nem vettek fel a felsőoktatásba? Indulnak a pótfelvételik, rengeteg helyet lehet még elcsípni

Elindult a pótfelvételi eljárás, legkésőbb 2026. augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki az Oktatási Hivatal.

Idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap-, mester-, osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. Minden képzési terület szakjaiból válogathatnak a pótfelvételizők, országosan minden képzési területen vannak állami ösztöndíjas, és önköltséges finanszírozású meghirdetések.

A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít) az E-felvételi rendszerben augusztus 7-én éjfélig. A pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések ponthatárait augusztus végén, várhatóan 27-én hozza majd nyilvánosságra az Oktatási Hivatal.

A pótfelvételi jelentkezés ugyanúgy online, az E-felvételi felületén történik, mint az általános felvételizés. Az elektronikus felvételi portál használatához Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság azonosítás szükséges. A jelentkezés során a következő teendők várnak a jelentkezőre:

Belépés az E-felvételibe: a jelentkezést a Felvi.hu felületéről lehet elindítani, elektronikus azonosítás után.

A képzés kiválasztása: pótfelvételin egy jelentkezési hely jelölhető meg, ezért a szak kiválasztása előtt érdemes megnézni a képzés minden adatát.

A képzés adatainak ellenőrzése: nemcsak a szak neve számít, hanem az intézmény, a munkarend, a képzési hely, a képzési szint és a finanszírozási forma is.

Dokumentumok feltöltése: a jelentkezéshez és a pontszámításhoz szükséges bizonyítványokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat az E-felvételi rendszerben kell feltölteni.

Jelentkezés véglegesítése és hitelesítése: a jelentkezés nem lesz érvényes pusztán attól, hogy az adatokat rögzítették. A folyamatot le is kell zárni, vagyis határidőig véglegesíteni és hitelesíteni kell.

Üzenetek figyelése: beadás után is érdemes rendszeresen belépni az E-felvételibe, mert ott érkezhetnek a jelentkezéssel, hiánypótlással vagy vizsgákkal kapcsolatos értesítések.

Korábban egy cikkünkben összeszedtük a pótfelvételivel kapcsolatos legfontosabb információkat, határidőket: