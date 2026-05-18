A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Egy angol férfi csaknem hatvan év után fejezte be az 1970-es labdarúgó-világbajnokság Panini-matricaalbumát. Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról - számolt be a The Guardian.
Stephen Butler öt évvel ezelőtt, költözés közben bukkant rá a padláson egy régi dobozra. Az iskolai sapkája, füzetei és fényképei mellett ott lapult benne az 1970-es vb-matricaalbuma is. Butler tizenhárom éves volt, amikor a Ribble völgyében először nézhette színes tévén a világbajnokságot.
Ez a mexikói torna volt, amelyre Anglia címvédőként érkezett az 1966-os diadal után. A matricákat akkoriban öt pennyért – még a decimális pénzrendszer bevezetése előtti brit valutában – lehetett megvásárolni négyes csomagokban a trafikokban vagy az édességboltokban.
Amikor felnőtt fejjel lapozgatta az albumot, feltűnt neki, hogy már csak egyetlen matrica hiányzik. Ez ráadásul nem is egy játékost ábrázolt, hanem Chilét, amely az 1962-es világbajnokság házigazdájaként kapott helyet a füzetben. A gyűjtemény így újabb öt évig befejezetlenül várta a sorsát. A fordulatot az hozta el, amikor Butler a rádióban meghallotta: a Panini és a FIFA hatvanéves együttműködése 2030-ban véget ér.
Butler, aki saját bevallása szerint nem megszállott gyűjtő, ekkor úgy döntött, hogy itt az ideje lezárni a félbehagyott projektet. Az interneten rátalált egy eladóra, aki kínálta a hiányzó chilei matricát, és 150 fontért meg is vásárolta tőle. Az utolsó darabot pontosan azon a napon ragasztotta be az albumba, amikor a FIFA hivatalosan is bejelentette a Paninival kötött szerződésének megszűnését.
A hiánytalan 1970-es albumok aukciós ára jellemzően 7000 és 10 000 font között mozog, Butler azonban nem kívánja eladni a sajátját.
Ez az életem része, megismételhetetlen emlékeket idéz fel
– mondta a ma 69 éves, Chichester közelében élő férfi. Három felnőtt gyermeke ugyanakkor szívesen rátenné a kezét a különlegességre.
