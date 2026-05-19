Hatvan év után vette át diplomáját a teniszlegenda: ezért várt vele ilyen sokáig

Billie Jean King, a tenisztörténelem egyik legnagyobb alakja 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját a Cal State, több mint hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért - írta a The Guardian.

Az egykori világelső 1964-ben hagyta ott az egyetemet, hogy a profi teniszre összpontosítson. Pályafutása során 39 Grand Slam-címet gyűjtött. Megkapta az Elnöki Szabadság-érdemrendet és a Kongresszusi Aranyérmet is. Eközben nyíltan küzdött a nemek közötti egyenlőségért és az egyenlő díjazásért. Tavaly aztán úgy döntött, hogy visszatér, és befejezi a történelem szakon megkezdett tanulmányait.

"Kiváltság számomra, hogy az évfolyamotok tagjaként lehetek itt. Igen, bébi, mindössze 61 év!" - mondta King a diplomaosztón. Hozzátette, hogy munkáscsaládból származik: apja tűzoltó, anyja háztartásbeli volt. Kiemelte, hogy a családjában ő az első diplomás.

King annak idején azért választotta a Cal State LA intézményét, mert az ottani teniszedző, Scotty Deeds a férfiakat és a nőket együtt edzette. Ez abban az időben forradalminak számított. King már egyetemistaként kitűnt a mezőnyből. Tizennyolc évesen megnyerte a wimbledoni női párost Karen Hantzéval, aki ekkor mindössze 17 éves volt: ők voltak akkoriban a legfiatalabb győztes páros a torna történetében.

KATTINTS friss és élő sporteredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

A legendás teniszezőnő beszédében elmondta, hogy valódi motivációja gyermekkora óta a diszkrimináció elleni küzdelem volt. Tizenkét évesen döbbent rá, hogy a teniszklubokban, ahol edzett, szinte mindenki fehér. "Megkérdeztem magamtól: hol van mindenki más? Attól a naptól kezdve az egyenlőségnek és a befogadásnak szenteltem az életemet" - fogalmazott. Később hozzáfűzte: "Soha nem érthetjük meg az elfogadást, ha minket magunkat nem zártak még ki."

King az első nyíltan meleg profi sportolók egyike volt. 1973-ban ő megalapította a Női Teniszszövetséget (WTA), és sikeresen harcolt azért, hogy a US Openen a nők a férfiakéval azonos díjazást kapjanak. Ugyanebben az évben győzte le Bobby Riggset a "Nemek csatája" néven elhíresült mérkőzésen. Ebből a történelmi összecsapásból később Emma Stone és Steve Carell főszereplésével hollywoodi film is készült. Diplomaosztói beszédét King egy rövid tanáccsal zárta évfolyamtársainak: "Szórakozzatok! Legyetek bátrak! És írjatok történelmet!"