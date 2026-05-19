A brazil névsorban helyet kapott Neymar is, a 34 éves csatár 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Hatvan év után vette át diplomáját a teniszlegenda: ezért várt vele ilyen sokáig
Billie Jean King, a tenisztörténelem egyik legnagyobb alakja 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját a Cal State, több mint hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért - írta a The Guardian.
Az egykori világelső 1964-ben hagyta ott az egyetemet, hogy a profi teniszre összpontosítson. Pályafutása során 39 Grand Slam-címet gyűjtött. Megkapta az Elnöki Szabadság-érdemrendet és a Kongresszusi Aranyérmet is. Eközben nyíltan küzdött a nemek közötti egyenlőségért és az egyenlő díjazásért. Tavaly aztán úgy döntött, hogy visszatér, és befejezi a történelem szakon megkezdett tanulmányait.
"Kiváltság számomra, hogy az évfolyamotok tagjaként lehetek itt. Igen, bébi, mindössze 61 év!" - mondta King a diplomaosztón. Hozzátette, hogy munkáscsaládból származik: apja tűzoltó, anyja háztartásbeli volt. Kiemelte, hogy a családjában ő az első diplomás.
King annak idején azért választotta a Cal State LA intézményét, mert az ottani teniszedző, Scotty Deeds a férfiakat és a nőket együtt edzette. Ez abban az időben forradalminak számított. King már egyetemistaként kitűnt a mezőnyből. Tizennyolc évesen megnyerte a wimbledoni női párost Karen Hantzéval, aki ekkor mindössze 17 éves volt: ők voltak akkoriban a legfiatalabb győztes páros a torna történetében.
KATTINTS friss és élő sporteredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A legendás teniszezőnő beszédében elmondta, hogy valódi motivációja gyermekkora óta a diszkrimináció elleni küzdelem volt. Tizenkét évesen döbbent rá, hogy a teniszklubokban, ahol edzett, szinte mindenki fehér. "Megkérdeztem magamtól: hol van mindenki más? Attól a naptól kezdve az egyenlőségnek és a befogadásnak szenteltem az életemet" - fogalmazott. Később hozzáfűzte: "Soha nem érthetjük meg az elfogadást, ha minket magunkat nem zártak még ki."
King az első nyíltan meleg profi sportolók egyike volt. 1973-ban ő megalapította a Női Teniszszövetséget (WTA), és sikeresen harcolt azért, hogy a US Openen a nők a férfiakéval azonos díjazást kapjanak. Ugyanebben az évben győzte le Bobby Riggset a "Nemek csatája" néven elhíresült mérkőzésen. Ebből a történelmi összecsapásból később Emma Stone és Steve Carell főszereplésével hollywoodi film is készült. Diplomaosztói beszédét King egy rövid tanáccsal zárta évfolyamtársainak: "Szórakozzatok! Legyetek bátrak! És írjatok történelmet!"
A West Ham kiesése a Premier League-ből akár évi 2,5 millió fonttal is megterhelheti a londoni adófizetőket: a helyzetet a London Stadionra kötött bérleti szerződés...
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként.
A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez
A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4–2-es vereséget szenvedett az Aston...
Düh, fájdalom, elkeseredettség: így élik meg a West Ham- és Tottenham-szurkolók a kiesés elleni csatát
Már csak két forduló van hátra, és a két csapatot mindössze két pont választja el egymástól: egyikük biztosan kiesik a Premier League-ből.
Ronda Rousey tíz év után tért vissza a ketrecbe, nem gyenge teljesítménnyel: mindössze 15 másodperc alatt, karfeszítéssel kényszerítette feladásra ellenfelét.
Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.
Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít