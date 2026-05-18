Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Nem hosszabbít, távozik Paksról a szurkolók egyik kedvence: hol köt vajon ki?

2026. május 18. 11:14

Ádám Martin nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését, távozik a labdarúgó NB I-ben idén bronzérmes Pakstól. A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.

A 31 éves játékos az M1 csatornának megerősítette, hogy a szezon végével távozik a tolnaiaktól. Bár a klub szerette volna megtartani, a családjával egyeztetve a támadó váltás mellett döntött. Kiemelte, hogy fájó szívvel hagyja el a csapatot. Korábban ugyanis Pakson vált országosan ismert, válogatott futballistává, gólkirállyá és az év játékosává. Bár felmerült az NB II-es Szeged érdeklődése, elmondása szerint egyelőre a jövő zenéje, hol folytatja a pályafutását.

Ádám Martin elmondta, hogy a Paks idei bajnoki harmadik helyét komoly bravúrnak tartja. Mint fogalmazott, a keret átalakulóban van, és egyre több fiatal kap lehetőséget. Saját szezonjáról őszintén nyilatkozott: kifejtette, hogy térdműtétje miatt az idény első fele teljesen kimaradt számára. Januári visszatérése után is időbe telt, amíg újra formába lendült. A bajnokság hajrájára azonban fizikálisan ismét százszázalékos állapotba került, és újra élvezte a futballt.

Ádám Martin
Csapata: Paksi FC
Posztja: támadó
Nemzetisége: magyar
Életkora: 32 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 0,40M €
Adatlap létrehozva: 2026.05.18.

Ádám Martin a karrierje legszebb egyéni sikereit a tolnaiaknál érte el. Második idényében 31 találattal a magyar élvonal gólkirálya lett. Ezt követően légiósnak állt. A dél-koreai Ulszan csapatával két bajnoki címet nyert. Egy rövid görögországi kitérő után szerződött vissza Paksra, ahonnan most távozik.

A Paks bár egy legendás csatárát elveszíti, edzőjével hosszabbított: a napokban vált hivatalossá, hogy Bognár György marad a kispadon. Erről itt írtunk:

Eldőlt a Paks vezetőedzőjének sorsa: most kiderült, marad-e Bognár György
