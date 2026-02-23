Váratlanul lemondott a fociválogatott kapitánya: teljes sokkban a szurkolók

Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta. A 78 éves holland szakember nem tud elutazni az idei világbajnokságra, így Fred Rutten veszi át a csapat irányítását - írta meg a Voetbal International.

Advocaat az elmúlt időszakban történelmet írt a karibi szigetországgal, hiszen Curaçao lett a valaha volt legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra. A válogatott a nyáron az Egyesült Államokban rendezett tornán Németországgal, Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepel azonos csoportban, a mérkőzéseket azonban már a holland szakember nélkül vívják meg.

"Mindig is mondtam, hogy a család a futball felett áll, így ez magától értetődő döntés volt" – nyilatkozta Advocaat.

A legkisebb FIFA-tagország vb-kvalifikációját pályafutásom egyik csúcspontjának tartom. Büszke vagyok a játékosaimra és a stábomra.

A szövetségi kapitány mellett segítője, Cor Pot és a csapatorvos, Casper van Eijck is távozik; utóbbi a következő időszakban az Advocaat családot segíti. A stáb többi tagja, köztük Kees Jansma sajtófőnök és Wouter Jansen csapatmenedzser a helyén marad.

A 63 éves Fred Rutten számára ez lesz az első szövetségi kapitányi megbízatás. A PSV, a Feyenoord, az FC Twente és a Schalke 04 korábbi vezetőedzője az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztetett Advocaattal.

Dick egy ikon a futball világában, megtiszteltetés folytatni a munkáját. Beszéltem vele és a stábjával, az ő vonalát viszem tovább. Curaçao tőlem ugyanazt az elkötelezettséget várhatja

– mondta Rutten.

Az új szövetségi kapitány márciusban ül le először a kispadra, amikor Curaçao Ausztráliába utazik egy felkészülési tornára. A csapatnak ott a házigazdák mellett Kína lesz az ellenfele.