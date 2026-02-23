Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Váratlanul lemondott a fociválogatott kapitánya: teljes sokkban a szurkolók
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta. A 78 éves holland szakember nem tud elutazni az idei világbajnokságra, így Fred Rutten veszi át a csapat irányítását - írta meg a Voetbal International.
Advocaat az elmúlt időszakban történelmet írt a karibi szigetországgal, hiszen Curaçao lett a valaha volt legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra. A válogatott a nyáron az Egyesült Államokban rendezett tornán Németországgal, Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepel azonos csoportban, a mérkőzéseket azonban már a holland szakember nélkül vívják meg.
"Mindig is mondtam, hogy a család a futball felett áll, így ez magától értetődő döntés volt" – nyilatkozta Advocaat.
A legkisebb FIFA-tagország vb-kvalifikációját pályafutásom egyik csúcspontjának tartom. Büszke vagyok a játékosaimra és a stábomra.
A szövetségi kapitány mellett segítője, Cor Pot és a csapatorvos, Casper van Eijck is távozik; utóbbi a következő időszakban az Advocaat családot segíti. A stáb többi tagja, köztük Kees Jansma sajtófőnök és Wouter Jansen csapatmenedzser a helyén marad.
A 63 éves Fred Rutten számára ez lesz az első szövetségi kapitányi megbízatás. A PSV, a Feyenoord, az FC Twente és a Schalke 04 korábbi vezetőedzője az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztetett Advocaattal.
Dick egy ikon a futball világában, megtiszteltetés folytatni a munkáját. Beszéltem vele és a stábjával, az ő vonalát viszem tovább. Curaçao tőlem ugyanazt az elkötelezettséget várhatja
– mondta Rutten.
Az új szövetségi kapitány márciusban ül le először a kispadra, amikor Curaçao Ausztráliába utazik egy felkészülési tornára. A csapatnak ott a házigazdák mellett Kína lesz az ellenfele.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
