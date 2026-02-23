2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Öt-oldalas focipálya
Sport

Váratlanul lemondott a fociválogatott kapitánya: teljes sokkban a szurkolók

Pénzcentrum
2026. február 23. 13:53

Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta. A 78 éves holland szakember nem tud elutazni az idei világbajnokságra, így Fred Rutten veszi át a csapat irányítását - írta meg a Voetbal International.

Advocaat az elmúlt időszakban történelmet írt a karibi szigetországgal, hiszen Curaçao lett a valaha volt legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra. A válogatott a nyáron az Egyesült Államokban rendezett tornán Németországgal, Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepel azonos csoportban, a mérkőzéseket azonban már a holland szakember nélkül vívják meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Mindig is mondtam, hogy a család a futball felett áll, így ez magától értetődő döntés volt" – nyilatkozta Advocaat.

A legkisebb FIFA-tagország vb-kvalifikációját pályafutásom egyik csúcspontjának tartom. Büszke vagyok a játékosaimra és a stábomra.

A szövetségi kapitány mellett segítője, Cor Pot és a csapatorvos, Casper van Eijck is távozik; utóbbi a következő időszakban az Advocaat családot segíti. A stáb többi tagja, köztük Kees Jansma sajtófőnök és Wouter Jansen csapatmenedzser a helyén marad.

Curacao
Curacao
Piaci érték: 25,38M €
Edző: Dick Advocaat
Adatlap létrehozva: 2026.02.23.

A 63 éves Fred Rutten számára ez lesz az első szövetségi kapitányi megbízatás. A PSV, a Feyenoord, az FC Twente és a Schalke 04 korábbi vezetőedzője az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztetett Advocaattal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Dick egy ikon a futball világában, megtiszteltetés folytatni a munkáját. Beszéltem vele és a stábjával, az ő vonalát viszem tovább. Curaçao tőlem ugyanazt az elkötelezettséget várhatja

– mondta Rutten.

Az új szövetségi kapitány márciusban ül le először a kispadra, amikor Curaçao Ausztráliába utazik egy felkészülési tornára. A csapatnak ott a házigazdák mellett Kína lesz az ellenfele.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #hollandia #labdarúgás #világbajnokság #edző #vb 2026 #válogatott #vb-selejtezők #vezetőedző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:00
13:53
13:49
13:45
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
4 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
7 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 13:49
Vége a találgatásnak: megtalálta a rendőrség Egressy Mátyás holttestét
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 13:02
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Agrárszektor  |  2026. február 23. 13:31
Vallott a magyar borász: lerántotta a leplet a híres borvidék titkáról
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel