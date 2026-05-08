Végre kiderült, ki énekli a focivébé hivatalos dalát: jól ismert világsztárt kértek fel

Shakira bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalát: a Dai Dai című szám május 14-én jelenik meg, és a nigériai Burna Boy közreműködésével készült - tudósított a BBC Sport.

Shakira bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalát: a 49 éves kolumbiai popsztár csütörtökön, a brazíliai Maracanã Stadionból megosztott, egyperces Instagram-videóban harangozta be az idei torna himnuszát.

Shakira számára ez a második hivatalos világbajnoki himnusz, miután a 2010-es dél-afrikai világbajnokság dalaként a Waka Waka (This Time for Africa) is az ő nevéhez fűződött. A 2014-es brazíliai tornán szintén szerepelt: a La La La (Brazil 2014) című, második hivatalos világbajnoki dalt adta elő a Rio de Janeiró-i záróünnepségen.

A 2006-os németországi világbajnokság záróceremóniáján a kolumbiai zenész a Hips Don't Lie című slágerével lépett színpadra, vagyis az idei már a negyedik világbajnokság, amelyen valamelyik dalával jelen van. A mostani dalból egy rövid részletet adott ki az énekesnő, itt mi is megmutatjuk:

Az énekesnőnek volt párjától, Gerard Piquétől, a spanyol válogatott és az FC Barcelona egykori védőjétől két fia született. Shakira hazája szereplését is figyelemmel kísérheti a tornán, mivel Kolumbia ott lesz a június 11. és július 19. között zajló, 48 csapatos világbajnokságon.