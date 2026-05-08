2026. május 8. péntek Mihály
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szelektív fókusz a színpadon lévő megvilágított mikrofonra a színes reflektorok fényében.
Sport

Végre kiderült, ki énekli a focivébé hivatalos dalát: jól ismert világsztárt kértek fel

Pénzcentrum
2026. május 8. 11:23

Shakira bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalát: a Dai Dai című szám május 14-én jelenik meg, és a nigériai Burna Boy közreműködésével készült - tudósított a BBC Sport.

Shakira bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalát: a 49 éves kolumbiai popsztár csütörtökön, a brazíliai Maracanã Stadionból megosztott, egyperces Instagram-videóban harangozta be az idei torna himnuszát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Shakira számára ez a második hivatalos világbajnoki himnusz, miután a 2010-es dél-afrikai világbajnokság dalaként a Waka Waka (This Time for Africa) is az ő nevéhez fűződött. A 2014-es brazíliai tornán szintén szerepelt: a La La La (Brazil 2014) című, második hivatalos világbajnoki dalt adta elő a Rio de Janeiró-i záróünnepségen.

A 2006-os németországi világbajnokság záróceremóniáján a kolumbiai zenész a Hips Don't Lie című slágerével lépett színpadra, vagyis az idei már a negyedik világbajnokság, amelyen valamelyik dalával jelen van. A mostani dalból egy rövid részletet adott ki az énekesnő, itt mi is megmutatjuk:

Az énekesnőnek volt párjától, Gerard Piquétől, a spanyol válogatott és az FC Barcelona egykori védőjétől két fia született. Shakira hazája szereplését is figyelemmel kísérheti a tornán, mivel Kolumbia ott lesz a június 11. és július 19. között zajló, 48 csapatos világbajnokságon.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Czechia
0
3.
Dél-Afrika
0
4.
Dél-Korea
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.08.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #zene #instagram #labdarúgás #világbajnokság #énekesnő #FIFA #vb 2026 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:28
12:14
12:02
11:44
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
2 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
2 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
3 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pro rata
alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 10:05
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Agrárszektor  |  2026. május 8. 11:31
Nem akármi történt a magyar boltokban: ez sokkolhatja a vásárlókat
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm