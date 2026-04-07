Irán zászlaja
Sport

Mégis ott lehet Irán a focivébén: azonnal választ követelnek a FIFA-tól, mégpedig erre

Pénzcentrum
2026. április 7. 14:46

Az iráni kormány egyelőre nem döntött a labdarúgó-válogatott világbajnoki részvételéről. A végső elhatározás előtt megvárják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) válaszát arra a kérésre, hogy a csapat csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át. A lépés hátterében az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló fegyveres konfliktus áll.

A közel-keleti ország február vége óta áll háborús viszonyban Izraellel, valamint a torna egyik házigazdájával, az Egyesült Államokkal. Emiatt az irániak azt szeretnék elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóikat ne az eredetileg kijelölt los angeles-i és seattle-i stadionokban, hanem Mexikóban rendezzék meg.

Ahmad Donjamali sportminiszter egy török hírügynökségnek megerősítette, hogy a FIFA-hoz benyújtott kérelmük továbbra is érvényes, választ azonban még nem kaptak. Hozzátette: ha a nemzetközi szövetség jóváhagyja a helyszínváltoztatást, az iráni csapat biztosan részt vesz a világbajnokságon. Bár a sportminisztérium és a helyi labdarúgó-szövetség folyamatosan a válogatott felkészítésén dolgozik, a végső szót a kormány mondja ki.

Irán
Iran
Piaci érték: 36,78M €
Edző: Amir Ghalenoei
Adatlap létrehozva: 2026.04.07.

A tárcavezető kiemelte, hogy a rajtig már kevés idő maradt. Emiatt erősen kérdéses a FIFA által előírt biztonsági garanciák időben történő megszerzése. Úgy véli, a jelenlegi körülmények között szinte kizárt, hogy az iráni válogatott amerikai helyszíneken lépjen pályára. Ha a nemzetközi szövetség mégis garantálná a biztonságukat, a részvételről akkor is a legfelsőbb politikai vezetés hozza meg a döntést.

A kialakult helyzettel kapcsolatban Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy hete még határozottan nyilatkozott. Kijelentette, hogy Irán részt vesz a világbajnokságon, és az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Államokban játssza le a mérkőzéseit.
