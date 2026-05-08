Como on the banks of Lake Como, viewed from Brunate.
Sport

Amatőr bajnokságból a BL-be mehetnek hat év alatt: hogy hozta ezt össze a kis olasz csapat?

Pénzcentrum
2026. május 8. 14:14

A Como alig hat év alatt jutott el az olasz negyedosztálytól a Bajnokok Ligája-szereplés küszöbéig – egyedülálló üzleti modellre, Cesc Fàbregas taktikai újításaira és nem mellesleg a Comói-tó különleges vonzerejére építve.

Amikor az indonéz Djarum Group 2019-ben megvásárolta a klubot, a Como még a 168 csapatos Serie D-ben szerepelt, és mindössze néhány száz hűséges szurkoló előtt játszott - írja cikkében a The Guardian. Ma már 12 ezres telt házak előtt küzd a Serie A élmezőnyében, mindössze második, élvonalba való visszatérése utáni idényében. A klub elnöke, Mirwan Suwarso a Comói-tavat "fő márkaként", magát a futballklubot pedig egyfajta "vidámparkként" írja le, párhuzamot vonva a Disney-modelllel.

A pályán az edző, egykor maga is sikeres futballista, Cesc Fàbregas személye áll a középpontban. Megközelítése papíron nem feltétlenül tűnik működőképesnek, mégis eredményes: miközben az olasz futballt a 3–5–2-es alapfelállás uralja, ő következetesen 4–2–3–1-ben játszatja csapatát.

Olaszország
Como
Piaci érték: 351,70M €
Edző: Cesc Fàbregas
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #6
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
AS Roma
35
20
4
11
52
29
23
64
6.
Como
35
17
11
7
59
28
31
62
7.
Atalanta
35
14
13
8
47
32
15
55
Adatlap létrehozva: 2026.05.08.

A Como azonban vezeti a Serie A labdabirtoklási mutatóit, magas intenzitású letámadást alkalmaz, a liga legkevesebb gólt kapó védelmével rendelkezik, miközben látványos futballt játszik. Az Interen kívül senki sem szerzett náluk több gólt. Fàbregas rendszeresen napi 16 órát tölt a mozzatei edzőközpontban, ugyanakkor önironikusan szemléli saját fejlődését:

Visszanézem, mit csináltunk a Serie B-ben, és most azt mondom: ilyet az életben nem csinálnék újra

– mondta nevetve.

A gyors felemelkedés mögött tudatos csapatépítés áll. A fiatal mag – köztük a 21 éves Nicolás Paz, aki idén 18 gólban vállalt szerepet a bajnokságban, valamint a szintén 21 éves Jacobo Ramón – mellé tapasztalt játékosok adják az öltözői stabilitást. Álvaro Morata és Sergi Roberto ugyan többnyire csereként lépnek pályára, de Bajnokok Ligája-győztesként felbecsülhetetlen értéket képviselnek.

A játékosmegfigyelést Barend Verkerk irányítja egy hatfős megfigyelői hálózattal, adatelemzőkkel és sportpszichológusokkal. A korábbi kisebbségi részvényes, Thierry Henry ajánlására érkezett Osian Roberts fejlesztési igazgatóként a hosszú távú szakmai alapokat építi; ennek egyik eredménye, hogy a női csapat idén először jutott fel a Serie A-ba.

A pénzügyi fenntarthatóság kulcskérdés. A legutóbbi beszámoló 105,1 millió eurós adózás előtti veszteséget mutat, Suwarso mégis startupként tekint a klubra, és két éven belül nyereségességet tűzött ki célul. A stadion 2027-ben felújítást kap, és néhány ezer új ülőhellyel bővül, de a hagyományos kereskedelmi bevételekben a Como nem versenyezhet az Interrel vagy a Milannal. Ezért a ma divatos többklubos tulajdonosi modellel szemben a "több klubot kiszolgáló" modellt választották: az adatelemzési szoftverektől a játékosok viselkedéselemzésén át az egészségügyi nyomon követésig minden tudásukat és eszközüket szolgáltatásként kínálják más sportszervezeteknek. "A futballcsapat a koncepció bizonyítéka" – fogalmaz Suwarso.

A márkaépítés szintén meghatározó pillér. Rhuigi Villaseñor tervezőt márkaigazgatónak nevezték ki, a mezt az Adidas gyártja, és olyan partnerekkel dolgoznak együtt, mint a Rhude streetwear-márka vagy a Brioni luxus szabóság. A tóparti prémium élménycsomagok és VIP-vendéglátás jóval előre elkelnek. Mindezek mellett a klub tudatosan ügyel arra, hogy ne idegenítse el a helyi szurkolókat: a Serie C-s időkből megmaradt bérletesek gyakorlatilag ugyanannyit fizetnek, mint korábban, a klub szlogenje pedig comói dialektusban hangzik el – "Semm Cumasch", azaz "Mi vagyunk Como".
