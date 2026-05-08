2026. május 8. péntek Mihály
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esztergom, 2025. május 18.Versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 170 kilométeres Etyek - Esztergom szakaszán, Esztergomban 2025. május 18-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Minden szem a magyar bringásokon: hamarosan indul a hazai körverseny

Pénzcentrum
2026. május 8. 15:18

Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye: az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át, a vár látványos panorámájával zárul. A magyar körversenyen tizenöt hazai bringás áll rajthoz, köztük a 2020-as győztes Valter Attila, valamint világsztárok is érkeznek – a főszervező a veszprémi sajtótájékoztatón ismertette a részleteket.

Eisenkrammer Károly főszervező elmondta, hogy Veszprém az elmúlt években kiemelt helyszíne volt a versenynek: korábban rendeztek itt időfutamot, máskor innen rajtolt a mezőny, idén pedig az utolsó etap befutóvárosaként kap szerepet. Az utolsó ezer méteren a Szent István völgyhídon tekernek át a versenyzők, mögöttük a veszprémi vár látképével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 47. Tour de Hongrie szerdán rajtol a Viharsarokból, a Gyula–Békéscsaba szakasszal. Másnap Szarvasról Paksra érkezik a mezőny az Alföldön át, ezt követi egy Kaposvár–Szekszárd etap. Szombaton a Mohács és Pécs közötti hegyi szakasz vár a kerekesekre. Az utolsó napon Balatonalmádiból indulnak, Felsőörs, Alsóörs, Csopak és Balatonfüred érintésével négy kört tesznek a Balaton-felvidéken, majd Nemesvámoson és Veszprémfajszon át, délről érkeznek Veszprémbe.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

Porga Gyula polgármester kiemelte, hogy a térség idén az Európa Sportrégiója címet viseli, amelynek fő üzenete az örömmel végzett mozgás. Mint mondta, az olyan események, mint a Tour de Hongrie, fontos motivációt jelentenek, mert népszerűsítik a sportot, és példaképeket állítanak a mindennapokban mozogni vágyók elé. Hozzátette: Veszprém elnyerte a kerékpárosbarát település címet, a kerékpárutak fejlesztése mellett pedig elektromos közbringarendszert is működtetnek a városban.

A főszervező az MTI kérdésére közölte, hogy a tavaly legjobb magyarként hetedik helyen záró, a legjobb hazai versenyzőnek járó fehér trikót viselő Feldhoffer Bálint (Bahrain Victorious) sérülés miatt nem tud rajthoz állni. Csapattársa, a 2020-as győztes Valter Attila viszont ott lesz, és a hegyi szakaszokon kiemelkedő eredményre lehet képes. Magyar bajnoki mezben Dina Márton indul az MBH Bank–CSB–Telecom Fort színeiben, a Team United Shipping pedig négy magyar bringással érkezik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nemzetközi sztárok közül a belga Tim Merlier (Soudal–Quick-Step) neve cseng a legjobban, aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert. A verseny szerdától vasárnapig tart, 19 csapat összesen 114 versenyzőjének részvételével.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#kerékpár #sport #verseny #balatonfüred #veszprém #kaposvár #kerékpárosok #balaton-felvidék #körverseny

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:18
15:01
14:28
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya
2026. május 8.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
3
3 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
4
4 napja
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
5
2 hete
Döbbenetes tragédia: 19 évesen halt meg a pécsi kosárlabdázó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 15:01
Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 13:03
Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya
Agrárszektor  |  2026. május 8. 15:34
Döbbenetes hírek jöttek a húspiacról: ezt jobb, ha mindenki tudja
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm