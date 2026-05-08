Minden szem a magyar bringásokon: hamarosan indul a hazai körverseny

A Como alig hat év alatt jutott el az olasz negyedosztálytól a Bajnokok Ligája-szereplés küszöbéig. De hogy csinálták?
Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye: az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át, a vár látványos panorámájával zárul. A magyar körversenyen tizenöt hazai bringás áll rajthoz, köztük a 2020-as győztes Valter Attila, valamint világsztárok is érkeznek – a főszervező a veszprémi sajtótájékoztatón ismertette a részleteket.
Eisenkrammer Károly főszervező elmondta, hogy Veszprém az elmúlt években kiemelt helyszíne volt a versenynek: korábban rendeztek itt időfutamot, máskor innen rajtolt a mezőny, idén pedig az utolsó etap befutóvárosaként kap szerepet. Az utolsó ezer méteren a Szent István völgyhídon tekernek át a versenyzők, mögöttük a veszprémi vár látképével.
A 47. Tour de Hongrie szerdán rajtol a Viharsarokból, a Gyula–Békéscsaba szakasszal. Másnap Szarvasról Paksra érkezik a mezőny az Alföldön át, ezt követi egy Kaposvár–Szekszárd etap. Szombaton a Mohács és Pécs közötti hegyi szakasz vár a kerekesekre. Az utolsó napon Balatonalmádiból indulnak, Felsőörs, Alsóörs, Csopak és Balatonfüred érintésével négy kört tesznek a Balaton-felvidéken, majd Nemesvámoson és Veszprémfajszon át, délről érkeznek Veszprémbe.
Porga Gyula polgármester kiemelte, hogy a térség idén az Európa Sportrégiója címet viseli, amelynek fő üzenete az örömmel végzett mozgás. Mint mondta, az olyan események, mint a Tour de Hongrie, fontos motivációt jelentenek, mert népszerűsítik a sportot, és példaképeket állítanak a mindennapokban mozogni vágyók elé. Hozzátette: Veszprém elnyerte a kerékpárosbarát település címet, a kerékpárutak fejlesztése mellett pedig elektromos közbringarendszert is működtetnek a városban.
A főszervező az MTI kérdésére közölte, hogy a tavaly legjobb magyarként hetedik helyen záró, a legjobb hazai versenyzőnek járó fehér trikót viselő Feldhoffer Bálint (Bahrain Victorious) sérülés miatt nem tud rajthoz állni. Csapattársa, a 2020-as győztes Valter Attila viszont ott lesz, és a hegyi szakaszokon kiemelkedő eredményre lehet képes. Magyar bajnoki mezben Dina Márton indul az MBH Bank–CSB–Telecom Fort színeiben, a Team United Shipping pedig négy magyar bringással érkezik.
A nemzetközi sztárok közül a belga Tim Merlier (Soudal–Quick-Step) neve cseng a legjobban, aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert. A verseny szerdától vasárnapig tart, 19 csapat összesen 114 versenyzőjének részvételével.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
