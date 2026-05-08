Lezárult a nyomozás Dudás Miklós ügyében: ezt állapította meg a hatóság a kajakos haláláról

Balesetszerű esés okozta Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát az igazságügyi orvosszakértői és toxikológiai vizsgálat szerint; a rendőrség lezárta a nyomozást, idegenkezűségre utaló adat nem merült fel - tudósított a 444.hu.

A 34 éves sportolót januárban találták holtan. A hatósági boncolás során olyan sérüléseket azonosítottak a testén, amelyek miatt a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával indított nyomozást. A vizsgálat célja annak tisztázása volt, hogy a haláleset hátterében esés vagy bántalmazás állt-e. A nyomozást május 6-án zárták le; a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem történt bűncselekmény.

Dudás Miklós pályafutásának csúcspontja a 2014-es moszkvai világbajnokság volt, ahol kajak négyesben világbajnoki címet szerzett ezer méteren. Egy évvel korábban négyesben világbajnoki ezüst-, egyesben pedig Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, a 2012-es londoni olimpián pedig a hatodik helyen végzett.

Karrierjét doppingügy árnyékolta be: a 2015-ös Európa-játékokon szerzett aranyérmétől megfosztották, miután tiltott hormonkészítmény nyomait mutatták ki a mintájában. Dudást 34 hónapra eltiltották a versenyzéstől. Az eltiltás lejárta után visszatért; a 2018-as Európa-bajnokságon és világbajnokságon is bronzérmet szerzett. 2021 januárjában vonult vissza az élsporttól.

Az utóbbi években elsősorban szórakoztató műsorok szereplőjeként volt jelen a nyilvánosságban: többek között a Nyerő Párosban és a Sztárboxban is feltűnt.