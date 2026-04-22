Két újabb nevet jelentett be Magyar Péter: ő lesz a Miniszterelnökség vezetője, megvan a vidékfejlesztési miniszter is

Magyar Péter bejelentette, kiket kér fel a Tisza-kormány két meghatározó pozíciójára, a terület- és vidékfejlesztési, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra.

"Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló TISZA-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg" - jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke azt is leírta, hogy dr. Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot. Magyar Péter szerint a kampány során dr. Lőrincz Viktória bebizonyította, hogy "kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse".

Hozzátette, hogy dr. Lőrincz Viktóriával egyetértenek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.

Ruff Bálinttal kapcsolatban pedig azt jegyezte meg Magyar Péter, hogy az előtte és előttük álló feladat egyszerűen, néhány szóban összefoglalható: a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelnek.

"Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, számomra kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is. Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre" - zárta posztját Magyar Péter.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA