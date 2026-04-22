Gazdaság

Példátlan vihar közeleg a devizapiacokon, súlyos árat fizethet, aki nem lép időben

Pénzcentrum
2026. április 22. 16:34

A devizapiacokon mostanában tapasztalható rendkívüli volatilitás nem átmeneti jelenség. Az egymást erősítő geopolitikai, gazdasági és más hazai tényezők tartósan magas árfolyam-ingadozást vetítenek előre az egész évre 2026-ban – hívta fel a figyelmet Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.

Az AKCENTA CZ által szervezett A kocka el van vetve․ Mi vár a forintra, a piacokra és az üzleti környezetre? című szakmai előadáson a szakértő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi árfolyamkörnyezetet több, egymásra párhuzamosan ható tényező formálja, amelyek együttesen extrém változékonyságot okoznak és várhatóan az év során végig fennmaradnak. A globálisan kiemelkedő kockázati tényező a Hormuzi-szoros körüli válsághelyzet, ami hosszútávon okoz jelentős bizonytalanságokat az energia - és nyersanyagpiacokon. Az ebből fakadó ellátási zavarok és akár 50%-os energiaár-emelkedések pedig komoly nyomást helyeznek a világgazdaságra.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok gazdaságpolitikáját komoly ingadozások jellemzik, miközben fennáll a tengerentúlon az infláció újbóli erősödésének kockázata is. Európában ugyanakkor a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott, a gyenge és a stagflációs félelmek sem múltak el. A technológiai forradalom szintén átalakítja a gazdasági struktúrákat, ami rövid távon még sok bizonytalanságot okozhat az árfolyamokban. 

Kapcsolódó cikkeink:

Hazai tényezők: lehetőségek és kockázatok egyszerre

Török Zoltán szerint Magyarországon a választások utáni gazdaságpolitikai irányváltás kettős hatást gyakorolhat a piacra. Egyfelől megnyílhat az út az EU-források előtt, aminek köszönhetően javulhat a hitelminősítés és euró bevezetésének céldátuma is kijelölhetővé válik, ami hosszabb távon a forint erősödését támogathatja. Másfelől viszont rövid távon jelentős kihívásokkal kell számolni. A magas költségvetési hiány, a növekvő államadósság és annak finanszírozási terhei – amelyek akár a GDP 5%-át is elérhetik –, valamint a gyakorlatilag stagnáló gazdasági teljesítmény komoly veszélyeket tartogatnak.

Ebben a környezetben a cégek gazdálkodását különösen megterhelheti a nem várt irányú és mértékű árfolyammozgás. Az exportáló és importáló vállalkozások számára a devizakockázat kezelése kulcskérdéssé válik. A jelenlegi gazdasági környezetben tehát nem az a kérdés, hogy lesznek-e árfolyamkilengések, hanem az, hogy ezekre a vállalatok mennyire felkészülten reagálnak - jegyezte meg a szakértő.

Stabilitás a bizonytalanságban

A változékony piaci környezetben segíthet, hogy az AKCENTA CZ a már jól ismert középárfolyam közeli és egyszerre díjmentes devizaváltási és utalási szolgáltatásai mellett olyan konstrukciókat is biztosít, amelyek célja az árfolyamkockázat kezelhetőségének javítása és a pénzügyi tervezhetőség erősítése. A szolgáltatások között díjmentesen elérhető elemek is megtalálhatók, a devizaváltás jellemzően a középárfolyam közelében történik, az ügyfelek számára pedig biztosított az ehhez való közvetlen, gyors hozzáférés.

A konstrukciók között szerepel a halasztott elszámolású devizaváltás, amely lehetővé teszi az ügyletkötést azonnali fedezet biztosítása nélkül. Emellett elérhetők limitáras megbízások, amelyek előre meghatározott árfolyamszint esetén automatikusan teljesülnek. A kínálat része továbbá az árfolyamok előre rögzítésének lehetősége, akár kétéves időtávra, amely a költségek kiszámíthatóságát támogatja.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 22. 16:50
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 22. 15:22
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a család...
Holdblog  |  2026. április 22. 14:15
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább...
MEDIA1  |  2026. április 22. 13:38
Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa is segítette a Tisza Párt kampányát
A Hírkereső alapító-tulajdonosa a közösségi médiában számolt arról az április 12-i politikai fordula...
iO Charts  |  2026. április 22. 10:01
Ledger Nano S Plus cold wallet teszt - Biztonsági minimum
A Ledger Nano S Plus cold wallet a korábbi Ledger Nano S fejlesztett, nagyobb kijelzős változata, am...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
1
6 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
3 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
3 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
6 napja
Hatalmas bejelentést tett Magyar Péter a benzinárakról: ez most minden magyar autóst érint
5
9 órája
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 17:23
Magyar Péter lépett Brüsszelben: vajon megállítható a Magyarországot sújtó napi egymilliós bírság?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 16:03
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
Agrárszektor  |  2026. április 22. 16:32
Kapkodnak a németek ezért a húsért: valósággal megőrülnek érte