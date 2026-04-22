Példátlan vihar közeleg a devizapiacokon, súlyos árat fizethet, aki nem lép időben

A devizapiacokon mostanában tapasztalható rendkívüli volatilitás nem átmeneti jelenség. Az egymást erősítő geopolitikai, gazdasági és más hazai tényezők tartósan magas árfolyam-ingadozást vetítenek előre az egész évre 2026-ban – hívta fel a figyelmet Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.

Az AKCENTA CZ által szervezett A kocka el van vetve․ Mi vár a forintra, a piacokra és az üzleti környezetre? című szakmai előadáson a szakértő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi árfolyamkörnyezetet több, egymásra párhuzamosan ható tényező formálja, amelyek együttesen extrém változékonyságot okoznak és várhatóan az év során végig fennmaradnak. A globálisan kiemelkedő kockázati tényező a Hormuzi-szoros körüli válsághelyzet, ami hosszútávon okoz jelentős bizonytalanságokat az energia - és nyersanyagpiacokon. Az ebből fakadó ellátási zavarok és akár 50%-os energiaár-emelkedések pedig komoly nyomást helyeznek a világgazdaságra.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok gazdaságpolitikáját komoly ingadozások jellemzik, miközben fennáll a tengerentúlon az infláció újbóli erősödésének kockázata is. Európában ugyanakkor a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott, a gyenge és a stagflációs félelmek sem múltak el. A technológiai forradalom szintén átalakítja a gazdasági struktúrákat, ami rövid távon még sok bizonytalanságot okozhat az árfolyamokban.

Hazai tényezők: lehetőségek és kockázatok egyszerre

Török Zoltán szerint Magyarországon a választások utáni gazdaságpolitikai irányváltás kettős hatást gyakorolhat a piacra. Egyfelől megnyílhat az út az EU-források előtt, aminek köszönhetően javulhat a hitelminősítés és euró bevezetésének céldátuma is kijelölhetővé válik, ami hosszabb távon a forint erősödését támogathatja. Másfelől viszont rövid távon jelentős kihívásokkal kell számolni. A magas költségvetési hiány, a növekvő államadósság és annak finanszírozási terhei – amelyek akár a GDP 5%-át is elérhetik –, valamint a gyakorlatilag stagnáló gazdasági teljesítmény komoly veszélyeket tartogatnak.

Ebben a környezetben a cégek gazdálkodását különösen megterhelheti a nem várt irányú és mértékű árfolyammozgás. Az exportáló és importáló vállalkozások számára a devizakockázat kezelése kulcskérdéssé válik. A jelenlegi gazdasági környezetben tehát nem az a kérdés, hogy lesznek-e árfolyamkilengések, hanem az, hogy ezekre a vállalatok mennyire felkészülten reagálnak - jegyezte meg a szakértő.

Stabilitás a bizonytalanságban

A változékony piaci környezetben segíthet, hogy az AKCENTA CZ a már jól ismert középárfolyam közeli és egyszerre díjmentes devizaváltási és utalási szolgáltatásai mellett olyan konstrukciókat is biztosít, amelyek célja az árfolyamkockázat kezelhetőségének javítása és a pénzügyi tervezhetőség erősítése. A szolgáltatások között díjmentesen elérhető elemek is megtalálhatók, a devizaváltás jellemzően a középárfolyam közelében történik, az ügyfelek számára pedig biztosított az ehhez való közvetlen, gyors hozzáférés.

A konstrukciók között szerepel a halasztott elszámolású devizaváltás, amely lehetővé teszi az ügyletkötést azonnali fedezet biztosítása nélkül. Emellett elérhetők limitáras megbízások, amelyek előre meghatározott árfolyamszint esetén automatikusan teljesülnek. A kínálat része továbbá az árfolyamok előre rögzítésének lehetősége, akár kétéves időtávra, amely a költségek kiszámíthatóságát támogatja.