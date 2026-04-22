Túrára fel! Most nyílik Magyarország egyik legértékesebb vadvirága: negyedmilliót ér egyetlen példánya + Fotó

Látványos tavaszi csodának lehetnek tanúi azok, akik ezekben a napokban a Mecsekbe kirándulnak: a Zengő oldalában teljes pompájában virágzik az egyik legértékesebb hazai növényritkaság, a bánáti bazsarózsa.

A Zengő lankáin minden tavasszal különleges természeti jelenség zajlik: ilyenkor nyílik a fokozottan védett bánáti bazsarózsa, amely Magyarország egyik legkülönlegesebb és legértékesebb vadon élő virága. A 30–60 centiméter magas, ritkábban akár egy méteresre is megnövő növény látványos, bíboros-vöröses árnyalatú virágai messziről is feltűnnek. Széles, gyakran enyhén karéjos szirmai és szabályos, sugaras felépítése miatt a bazsarózsa szinte „lebeg” a zöld lomb fölött – nem véletlen, hogy a természetjárók egyik kedvence.

A bánáti bazsarózsa 1982 óta fokozottan védett Magyarországon, természetvédelmi értéke jelenleg 250 ezer forint. Elterjedése rendkívül szűk: hazánkban gyakorlatilag a Mecsekhez kötődik, ezért is nevezik sokan mecseki bazsarózsának.

Az állomány fennmaradása azonban korántsem volt magától értetődő. A 2000-es évek elején komoly veszélybe került a terület, amikor katonai beruházást terveztek a Zengő térségébe. A projekt jelentős környezeti károkat okozott volna. A természetvédők és civilek széles körű összefogása végül megakadályozta a beruházást – az úgynevezett zengői csata mára a hazai zöldmozgalmak egyik legismertebb sikertörténetévé vált.

A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet:

a növény fokozottan védett, leszakítani tilos,

a kijelölt turistaútvonalakat nem szabad elhagyni,

a tömeges látogatás miatt különösen fontos a természet kímélése.

A virágzás általában április végén, május elején tetőzik – ilyenkor a Mecsek egyik legszebb arcát mutatja.