2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű rózsaszín bazsarózsa virágok a nyári kertben a napsütéses napon, virágos háttérrel
HelloVidék

Túrára fel! Most nyílik Magyarország egyik legértékesebb vadvirága: negyedmilliót ér egyetlen példánya + Fotó

HelloVidék
2026. április 22. 16:15

Látványos tavaszi csodának lehetnek tanúi azok, akik ezekben a napokban a Mecsekbe kirándulnak: a Zengő oldalában teljes pompájában virágzik az egyik legértékesebb hazai növényritkaság, a bánáti bazsarózsa. 

A Zengő lankáin minden tavasszal különleges természeti jelenség zajlik: ilyenkor nyílik a fokozottan védett bánáti bazsarózsa, amely Magyarország egyik legkülönlegesebb és legértékesebb vadon élő virága. A 30–60 centiméter magas, ritkábban akár egy méteresre is megnövő növény látványos, bíboros-vöröses árnyalatú virágai messziről is feltűnnek. Széles, gyakran enyhén karéjos szirmai és szabályos, sugaras felépítése miatt a bazsarózsa szinte „lebeg” a zöld lomb fölött – nem véletlen, hogy a természetjárók egyik kedvence.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bánáti bazsarózsa 1982 óta fokozottan védett Magyarországon, természetvédelmi értéke jelenleg 250 ezer forint. Elterjedése rendkívül szűk: hazánkban gyakorlatilag a Mecsekhez kötődik, ezért is nevezik sokan mecseki bazsarózsának.

Az állomány fennmaradása azonban korántsem volt magától értetődő. A 2000-es évek elején komoly veszélybe került a terület, amikor katonai beruházást terveztek a Zengő térségébe. A projekt jelentős környezeti károkat okozott volna. A természetvédők és civilek széles körű összefogása végül megakadályozta a beruházást – az úgynevezett zengői csata mára a hazai zöldmozgalmak egyik legismertebb sikertörténetévé vált.

A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet:

  • a növény fokozottan védett, leszakítani tilos,
  • a kijelölt turistaútvonalakat nem szabad elhagyni,
  • a tömeges látogatás miatt különösen fontos a természet kímélése.

A virágzás általában április végén, május elején tetőzik – ilyenkor a Mecsek egyik legszebb arcát mutatja. 
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #túra #tavasz #zöld #környezetvédelem #kirándulás #virág #növény #hegy #természet #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:53
16:38
16:34
16:15
16:03
Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
