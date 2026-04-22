Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Oroszország, Törökország és az EU zászlaját viselő gázvezeték. 3d renderelés
Gazdaság

Megszólalt a nagy gázexportőröket tömörítő szervezet elnöke: "a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját éljük át"

Pénzcentrum
2026. április 22. 15:38

Az iráni háború okozta energiaválság már nem csupán átmeneti zavarokat okoz a földgázpiacon. Ha a konfliktus elhúzódik, a kereslet visszaesése szerkezeti jellegűvé válhat – figyelmeztetett a Gázexportáló Országok Fórumának (GECF) főtitkára egy párizsi energetikai konferencián - írta a Reuters.

Philip Mshelbila szerint a február végén kirobbant közel-keleti válság óta több mint 500 millió hordónyi nyersolaj és gázkondenzátum esett ki a globális piacról. Ez a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját jelenti. Az Öböl-térség szállításaitól függő országok széntüzelésre álltak át, és felgyorsították a megújuló energiaforrásokra való áttérést is.

A GECF főtitkára hangsúlyozta, hogy ezek a lépések egyelőre csupán válságkezelő intézkedésnek tekinthetők.

Ha a konfliktus ma véget érne, a világpiac fél-egy év alatt helyreállna. Ha azonban a háború még hat hónapig elhúzódik, a kényszerű átállások szerkezeti jellegűvé is válhatnak

- mondta.

Mshelbila emlékeztetett arra, hogy 2026-nak fordulópontot kellett volna jelentenie az ágazat számára. A korábbi tervek szerint ekkorra a kínálathiányos globális gázpiacnak túlkínálatba kellett volna átfordulnia. "A konfliktus nyilvánvalóan felborította ezt a forgatókönyvet. Egyelőre nem világos, hogy csupán késleltetésről van szó, vagy a várt túlkínálat egyáltalán nem is fog bekövetkezni" - tette hozzá.

Az afrikai energiaügyi minisztereknek címzett beszédében a főtitkár egy másik fontos problémára is kitért. Szerinte az afrikai gáztermelők elszalasztják a lehetőséget, hogy pótolják a közel-keleti termeléskiesés és a Hormuzi-szoros korlátozott hajóforgalma miatt keletkezett kínálati hiányt. Bár több afrikai ország is rendelkezik szabad cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) és vezetékes kapacitással, szinte egyikük sem termel maximális szinten. Az Európába vezető exportvezetékek egyike sincs teljesen kihasználva, legyen szó akár Algériáról, akár Líbiáról.

Mindezek következtében az észak-amerikai kitermelők hódítják meg az európai és az ázsiai gázpiacokat. "A tartalékok megvannak, de egyelőre a föld alatt pihennek" - összegezte Mshelbila. Kiemelte: a megfelelő kitermelési kapacitás hiánya miatt Afrika képtelen kihasználni a válság által teremtett piaci lehetőségeket.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #gazdaság #export #afrika #földgáz #megújuló energia #olaj #geopolitika #energiaválság #Közel-Kelet #energiaellátás

