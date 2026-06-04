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A negyedosztályba száműzhetik a müncheni focicsapatot: súlyos anyagi gondjaik vannak, a tulajdonos hallgat
Újabb kényszerű kiesés fenyegeti az 1860 München csapatát, a nagy múltú bajor klub ugyanis nem kapta meg a harmadosztályú induláshoz szükséges licencet, miután jordániai befektetője, Haszan Iszmaik nem teljesítette a pénzügyi vállalásait. A müncheni egyesület így a negyedosztályú Regionalligában kénytelen újrakezdeni a szereplését - írta meg a Spiegel.
Az 1860 München közleménye szerint nem sikerült határidőre benyújtani a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) által előírt likviditási igazolást, így vélhetően a következő szezonban nem indulhatnak a harmadosztályban. A hiány mögött az áll, hogy a jordániai üzletember, Haszan Iszmaik és a hozzá köthető vállalatok visszavonták a szükséges hitelszerződéseket, miközben követeléseikkel nyomás alá helyezték az anyaegyesületet. Sajtóhírek szerint a licenc megszerzéséhez nagyjából 2,7 millió euró hiányzott.
A szurkolók számára a mostani helyzet fájdalmas déjà vu, hiszen 2017-ben már átéltek egy kísértetiesen hasonló forgatókönyvet. Iszmaik akkor a másodosztályból való kiesés után tagadta meg a harmadosztályú licenchez szükséges, mintegy tízmillió eurós hozzájárulást, így a klub a negyedosztályból indult újra. Daniel Bierofka irányításával ugyan sikerült visszajutni a harmadik vonalba, ahol az elmúlt időszakban – olyan korábbi Bundesliga-játékosokkal, mint Florian Niederlechner és Kevin Volland – a gárda már a feljutás kapujában állt, most mégis ismét a mélybe zuhantak.
Az üzletember és az anyaegyesület közötti konfliktus egészen a 2011-es klubátvételig nyúlik vissza. A külföldi befektető régóta ellenzi a német labdarúgásban érvényes, úgynevezett 50+1-es szabályt. Ez az előírás kimondja, hogy a sportszervezetnek a profi csapatot működtető gazdasági társaságban legalább ötven százalék plusz egy szavazati többséggel kell rendelkeznie, garantálva, hogy a klubok stratégiai irányítását az egyesületi tagok, ne pedig a tőkeerős külső befektetők tartsák a kezükben.
A müncheniek kizárása az alsóbb osztályokra is komoly hatással lehet. A bajnokság végén sportszakmai alapon kieső TSV Havelse így váratlanul lehetőséget kaphat a bennmaradásra a harmadosztályban, ami a teljes piramis feljutási és kiesési rendszerét átrendezi. A Havelse vezetése egyelőre nyitva hagyta a kérdést, hogy vállalják-e az országos bajnokság jelentős pénzügyi terheit. Amennyiben nemmel döntenek, úgy az Erzgebirge Aue lehet a bajorok kálváriájának igazi haszonélvezője.
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