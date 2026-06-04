14 szezon után befejezi a Super Bowl-győztes irányító: érzelmes videóban búcsúzott

Bejelentette visszavonulását az NFL-ből Russell Wilson, a tízszeres Pro Bowl-válogatott irányító, aki a jövőben a CBS Sports stábjához csatlakozik szakértő elemzőként.

Az NFL-ben 14 szezont eltöltő irányító, a korábbi Super Bowl-győztes Russell Wilson egy szerdán közzétett videóban erősítette meg, hogy visszavonul. A sisakot most szögre akasztó irányító a CBS vasárnapi magazinműsorában, a The NFL Today-ben kap szerepet. A játékos úgy fogalmazott, rendkívül hálás, amiért továbbra is a világ legjobb sportágának közelében maradhat.

Russell Wilsont a Seattle Seahawks választotta ki a 2012-es játékosbörze harmadik körében az NC State egyetemről, és az első tíz szezonját a csapatnál töltötte. A 2013-as idényben bajnoki címre vezette a Seahawkst, megszerezve a franchise történetének első Super Bowl-győzelmét. A 2021-es szezon után a Denver Broncoshoz igazolt, ahol két nehéz évet töltött el, majd pályafutása végén egy-egy szezont játszott a Pittsburgh Steelers és a New York Giants csapatában - utóbbi állomáshelyein már nem váltotta meg a világot.

Karrierje során 46 966 passzolt yarddal, 353 touchdown-passszal és 114 eladott labdával zárt. Ő az egyetlen olyan játékos az NFL történetében, aki négy egymást követő szezonban is legalább 30 touchdown-passzt adott úgy, hogy 15-nél kevesebb interceptiont dobott. Wilson emellett a liga történetének legalacsonyabb kezdő irányítója, aki valaha Super Bowlt nyert.

A videóban Wilson külön köszönetet mondott Pete Carrollnak, a Seahawks korábbi vezetőedzőjének, amiért esélyt adott egy 180 centis, Richmondból származó fekete fiatalnak, akinek korábban folyamatosan azt mondták, hogy a magassága miatt soha nem juthat be az NFL-be. Wilson a mai napig a legalacsonyabb kezdő irányító, aki Super Bowl-t tudott nyerni.