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Betiltott vegyszert vethettek be a nyulak ellen az egyik magyar vármegyében: azonnal lépett a hatóság
Vizsgálatot indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága egy közérdekű bejelentés alapján. A gyanú szerint egy vadásztársaság olyan vegyszert adott át földhasználóknak, amelynek alkalmazását az Európai Unióban már betiltották, közölte a 24.hu.
Vizsgálatot indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága egy közérdekű bejelentés nyomán.
A bejelentés szerint az egyik vadásztársaság tavaly és idén is denatónium-benzoát hatóanyagú készítményt osztott ki a földhasználóknak azzal a céllal, hogy csökkentsék a nyulak által okozott károkat a napraforgóültetvényeken.
A denatónium-benzoát használatát azonban az Európai Unióban betiltották, ezért az anyag sem növényvédő szerként, sem vadriasztóként nem alkalmazható.
A kormányhivatal közlése szerint folyamatban van az ügy kivizsgálása. Hozzátették: amennyiben a hatósági eljárás során jogsértésre derül fény, megteszik a szükséges intézkedéseket.
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