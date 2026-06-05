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Betiltott vegyszert vethettek be a nyulak ellen az egyik magyar vármegyében: azonnal lépett a hatóság

Pénzcentrum
2026. június 5. 09:22

Vizsgálatot indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága egy közérdekű bejelentés alapján. A gyanú szerint egy vadásztársaság olyan vegyszert adott át földhasználóknak, amelynek alkalmazását az Európai Unióban már betiltották, közölte a 24.hu.

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Vizsgálatot indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága egy közérdekű bejelentés nyomán.

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A bejelentés szerint az egyik vadásztársaság tavaly és idén is denatónium-benzoát hatóanyagú készítményt osztott ki a földhasználóknak azzal a céllal, hogy csökkentsék a nyulak által okozott károkat a napraforgóültetvényeken.

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A denatónium-benzoát használatát azonban az Európai Unióban betiltották, ezért az anyag sem növényvédő szerként, sem vadriasztóként nem alkalmazható.

A kormányhivatal közlése szerint folyamatban van az ügy kivizsgálása. Hozzátették: amennyiben a hatósági eljárás során jogsértésre derül fény, megteszik a szükséges intézkedéseket.
Címlapkép: Getty Images
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