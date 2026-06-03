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Elképesztő összegért mehet el Pelé legendás meze: leesik az állad, ha meglátod a kikiáltási árat
Pelé legendás, kék színű 10-es számú mezét bocsátja árverésre a Sotheby's aukciósház. A várakozások szerint a trikó a futballtörténelem egyik legdrágább relikviájává válhat, az előzetes becslések alapján ugyanis akár hatmillió dollárt, azaz nagyjából 4,5 millió fontot is fizethetnek érte - tudósított a The Guardian.
A brazil klasszis 17 évesen viselt mezét árverezik el, amelyet az 1958-as világbajnoki döntőben hordott: abban a fináléban két góllal járult hozzá a Svédország feletti 5–2-es győzelemhez, megszerezve Brazília első vb-trófeáját. A Sotheby's júliusban, New Yorkban bocsátja licitre a mezt, az árverés pedig július 16-án zárul majd.
Amennyiben a licit eléri a várt összeget, a tétel a második helyre lép elő a legdrágább futballrelikviák rangsorában. Ebben a kategóriában jelenleg Diego Maradona argentin válogatott meze vezet, amelyet az "Isten keze" néven elhíresült gólnál viselt az 1986-os mexikói világbajnokságon Anglia ellen, és amelyért 2022-ben 9,3 millió dollárt fizettek. Lionel Messi katari világbajnokságon viselt, hat darabból álló mezgyűjteménye pedig 2023-ban 7,8 millió dollárért kelt el.
Brendan Hawkes, a Sotheby's sportstratégiai alelnöke kiemelte, hogy a mez rendkívül jó állapotban maradt meg ahhoz képest, hogy már csaknem hetven éves. Hozzátette, amikor először kézbe vette a ruhadarabot, leginkább a mérete lepte meg, hiszen Pelé nem volt nagy testalkatú, ráadásul mindössze 17 éves, vékony testalkatú fiatalemberként viselte ezt a mezt.
A mez története szintén figyelemreméltó. Pelé a döntő után szobatársának, Didinek adta a trikót, a család pedig egészen 1993-ig őrizte azt, amikor is a brazíliai Edvaldo Alves Santa Rosa Sportmúzeumnak adományozták. A múzeum 2004-ben Londonban bocsátotta árverésre a relikviát, amely akkor 59 ezer fontért talált gazdára. A sportrelikviák piaca azóta olyan mértékű növekedésen ment keresztül, hogy most ennek az összegnek a csaknem százszorosát várják a licitálás során.
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