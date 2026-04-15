Meglépték az NB I-ben: teljesen felforgatják az élvonalat, egyetlen sorsdöntő meccsen múlhat minden
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének döntése értelmében a következő szezontól átalakul a hazai élvonalbeli bajnokságok kiesési rendszere. A férfiaknál bevezetik az osztályozót, így már csak az utolsó helyezett búcsúzik automatikusan az NB I-től. Emellett a női liga lebonyolítása is jelentősen megváltozik.
A tizenkét csapatos férfi élvonal 2015-ös indulása óta az utolsó két helyezett automatikusan kiesett a másodosztályba, ahonnan az első kettő jutott fel. Az NB I-es klubok egyhangú javaslatára ez a rendszer most megváltozik. A Fizz Liga következő idényétől már csak a tizenkettedik helyezett esik ki egyenes ágon. A tizenegyedik helyen végző csapat a másodosztály (Merkantil Bank Liga) ezüstérmesével küzdhet meg az élvonalbeli tagságért. A szezont lezáró osztályozó mindössze egyetlen mérkőzésből áll majd. Ezt a találkozót semleges, a két csapattól lehetőleg egyforma távolságra lévő, videóbíróval (VAR) felszerelt stadionban rendezik meg.
A női első osztály (Simple Női Liga) lebonyolítása szintén átalakul. A módosítás célja a mérkőzésszám növelése, amelyet a résztvevő klubok egyhangúlag támogattak. A 2026/27-es idénytől kezdve megszűnik a bajnoki döntő és a bronzmérkőzés, a helyüket pedig az alapszakasz utáni rájátszás veszi át.
A mezőnyt három négyes csoportra osztják az alapszakasz 1–4., 5–8., illetve 9–12. helyezettjei alapján. Ezekben a csoportokban oda-visszavágós körmérkőzésekkel dől el a végső sorrend. A minél jobb szereplés ösztönzésére az MLSZ jelentős pénzdíjjal jutalmazza az első hat helyezettet. Az elnökség arról is határozott, hogy a férfi bajnoksághoz hasonlóan a jövőben a női élvonalban is bevezetik az osztályozós rendszert.
