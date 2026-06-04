Jön az idény legdurvább futama az F1-ben: erre nem lehet készülni, vajon mennyi balesetet látunk?

A 2026-os szabályváltozások ugyanis egyedi módon hathatnak a szűk utcai pályán, így a pilóták szinte kivétel nélkül várakozással tekintenek a verseny elé - írta meg a BBC Sport.

A Forma-1 ezen a hétvégén Monacóba látogat, ahol az idei szezon egyik legérdekesebb futamát rendezhetik meg. Lewis Hamilton, a Ferrari versenyzője szerint Monaco az egyetlen olyan pálya, ahol nem a motorteljesítmény a meghatározó tényező. Így csapatuk, amely a Mercedeshez képest erőforrás-hátrányban van, erős hétvégét zárhat itt. Csapattársa, Charles Leclerc – aki az elmúlt hat évben háromszor is a pole-pozícióból indulhatott Monacóban – szintén optimista. Úgy véli, hogy a könnyebb autók és a kevésbé domináns elektromos rendszer az ő malmukra hajthatja a vizet.

Az idei szezon nagy újítása az úgynevezett előzési üzemmód (overtake mode), amely a másodpercen belüli távolságban követő autónak körönként extra 0,5 megajoule elektromos energiát biztosít. Ez vezetett az úgynevezett oda-vissza előzésekhez, amelyek során az autók többször is helyet cserélnek, hiszen a manőver után a kedvezmény az éppen megelőzött versenyzőre száll át. Minden eddigi futamon láthattunk ilyen csatákat. Fernando Alonso kétszeres világbajnok szerint sok idei előzés valójában nem több, mint egyszerű félrehúzódás az energiakülönbség miatt.

Monaco azonban teljesen más helyzetet teremt. Ez a pálya a szezon legkevésbé energiaigényes helyszíne, hiszen a rengeteg kanyar miatt a fékezéseknél az akkumulátor folyamatosan töltődik, miközben kevés az olyan egyenes szakasz, ahol ezt az energiát el lehetne használni. Emiatt az eltérő energiaszintekből adódó előzési lehetőségek itt jóval ritkábbak lesznek. Ha mégis kínálkozik esély a helycserére, az inkább az abroncsok állapota és az előzési üzemmód együttes hatásából adódhat, például ha az elöl haladó autó hátsó gumijai már elkoptak.

Az időmérő edzésen viszont igazi áttörés várható. Az idei versenyautók legnagyobb problémája ugyanis az, hogy az energiahiány miatt a pilóták nem tudnak végig maximális teljesítménnyel autózni, Monacóban viszont ez nem jelent majd akadályt. Az egyenesekben végig rendelkezésre áll majd a teljes energia, ami az idei szezonban most először fordulhat elő. Oscar Piastri, a McLaren pilótája is megerősítette, hogy tudomása szerint minden egyenes szakaszon maximális teljesítménnyel hajthatnak majd.

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Biztonsági okokból a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) több beállítást is módosít a hétvégére. Az egyenesekben kikapcsolják az aktív aerodinamikát biztosító, alacsony légellenállású üzemmódot, míg az elektromos rendszer 200 kilométer/órás sebesség felett fokozatosan csökkenti majd a teljesítményt. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint ennek ellenére Monacóban bőven marad elegendő erő, ami a szűk utcákon a tapadás és az autó kezelhetősége szempontjából is külön kihívást jelent majd a pilótáknak.

Bár a 2026-os konstrukciók tíz centiméterrel keskenyebbek és valamivel rövidebbek is az előző generációnál, még így is tíz centiméterrel szélesebbek a húsz évvel ezelőtti versenyautóknál. A tavalyi monacói futamon mindössze négy előzés történt a 78 kör alatt, miközben a 2025-ös szezonban az átlagos előzésszám 66,9 volt futamonként. Bár az idei szabályok a legtöbb pályán jelentősen növelték a helycserék számát, Monaco esetében – ahogy azt egy vezető szakember megfogalmazta – "Monaco végül is Monaco marad, nem az előzésekről fog szólni".