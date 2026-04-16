Bajnoki döntőhöz érkezik a Fizz Liga: Győrben csap össze az ETO és a Ferencváros

A Fizz Liga 29. fordulójának csúcsrangadóján vasárnap este a listavezető Győri ETO FC fogadja az azonos pontszámmal álló címvédő Ferencvárost, miközben szombaton a borsodi rangadón a kiesés elől menekülő Diósgyőr a dobogós Debrecent látja vendégül.

A magyar élvonal kiélezett hétvége előtt áll, amelynek kétségtelenül legfontosabb mérkőzése vasárnap este fél nyolckor kezdődik Győrben, ahol a listavezető Győri ETO FC a címvédő Ferencvárost fogadja.

A tabella élén drámai a helyzet: mind a Győri ETO FC, mind a Ferencváros 59 ponttal áll az élen, így közvetlen rangadójuk akár döntő jelentőségű lehet a bajnoki cím sorsa szempontjából.

Formában lévő ETO, jó sorozatban a címvédő Ferencváros

A győriek nagyszerű formában várják a rangadót: az elmúlt öt mérkőzésükből hármat megnyertek, és január végén éppen a Ferencváros otthonában arattak meggyőző, 3-1-es győzelmet.

A zöld-fehérek szintén jó sorozatban vannak, hiszen legutóbbi négy bajnokijukból hármat megnyertek, és csak egyszer játszottak döntetlent.

A két csapat között a különbséget jelenleg csupán a győzelmek száma jelenti: míg a Ferencváros 18 sikernél jár, addig a Győr 17 alkalommal diadalmaskodott, ugyanakkor a győrieknek négy, a fővárosiaknak pedig hat vereségük van.

Borsodi rangadó: kiesés ellen harcol a Diósgyőr, dobogón a Debrecen

Szombaton este a borsodi derbi is kiemelt figyelmet érdemel, ahol két ellentétes utat bejáró csapat találkozik: a Diósgyőr a Debreceni VSC-t fogadja.

A Diósgyőr katasztrofális formában várja a találkozót: az utolsó előtti helyen álló miskolciak legutóbbi öt mérkőzésükből négyet elveszítettek.

Ezzel szemben a vendég hajdúságiak a dobogó harmadik fokán állnak 46 ponttal, ugyanakkor formájuk hullámzó, hiszen legutóbbi öt meccsük mérlege három döntetlen, egy győzelem és egy vereség.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Debrecen január végén hazai pályán 3-2-re győzte le a Diósgyőrt, így most idegenben bizonyíthat újra a borsodi rivális ellen.

Az alsóház és a középmezőny párharcai

A forduló pénteken este az Újpest FC–Nyíregyháza mérkőzéssel rajtol, ahol két alsóházi csapat csap össze, és az újpestiek két ponttal előzik meg riválisukat a tabellán.

Szombaton délután a negyedik helyezett Zalaegerszeg a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül, ahol a hazai csapat egyértelmű esélyesnek számít, különösen a vendégek rendkívül gyenge formáját tekintve.

Szintén szombaton az MTK Budapest a Kisvárdát fogadja, míg vasárnap délután a középmezőnyhöz tartozó Paksi FC és a Puskás Akadémia összecsapásával zárul a 29. forduló programja.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA