A Vasas közleményében úgy fogalmazott: emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.
Bajnoki döntőhöz érkezik a Fizz Liga: Győrben csap össze az ETO és a Ferencváros
A Fizz Liga 29. fordulójának csúcsrangadóján vasárnap este a listavezető Győri ETO FC fogadja az azonos pontszámmal álló címvédő Ferencvárost, miközben szombaton a borsodi rangadón a kiesés elől menekülő Diósgyőr a dobogós Debrecent látja vendégül.
A magyar élvonal kiélezett hétvége előtt áll, amelynek kétségtelenül legfontosabb mérkőzése vasárnap este fél nyolckor kezdődik Győrben, ahol a listavezető Győri ETO FC a címvédő Ferencvárost fogadja.
A tabella élén drámai a helyzet: mind a Győri ETO FC, mind a Ferencváros 59 ponttal áll az élen, így közvetlen rangadójuk akár döntő jelentőségű lehet a bajnoki cím sorsa szempontjából.
Formában lévő ETO, jó sorozatban a címvédő Ferencváros
A győriek nagyszerű formában várják a rangadót: az elmúlt öt mérkőzésükből hármat megnyertek, és január végén éppen a Ferencváros otthonában arattak meggyőző, 3-1-es győzelmet.
A zöld-fehérek szintén jó sorozatban vannak, hiszen legutóbbi négy bajnokijukból hármat megnyertek, és csak egyszer játszottak döntetlent.
A két csapat között a különbséget jelenleg csupán a győzelmek száma jelenti: míg a Ferencváros 18 sikernél jár, addig a Győr 17 alkalommal diadalmaskodott, ugyanakkor a győrieknek négy, a fővárosiaknak pedig hat vereségük van.
Borsodi rangadó: kiesés ellen harcol a Diósgyőr, dobogón a Debrecen
Szombaton este a borsodi derbi is kiemelt figyelmet érdemel, ahol két ellentétes utat bejáró csapat találkozik: a Diósgyőr a Debreceni VSC-t fogadja.
A Diósgyőr katasztrofális formában várja a találkozót: az utolsó előtti helyen álló miskolciak legutóbbi öt mérkőzésükből négyet elveszítettek.
Ezzel szemben a vendég hajdúságiak a dobogó harmadik fokán állnak 46 ponttal, ugyanakkor formájuk hullámzó, hiszen legutóbbi öt meccsük mérlege három döntetlen, egy győzelem és egy vereség.
A Debrecen január végén hazai pályán 3-2-re győzte le a Diósgyőrt, így most idegenben bizonyíthat újra a borsodi rivális ellen.
Az alsóház és a középmezőny párharcai
A forduló pénteken este az Újpest FC–Nyíregyháza mérkőzéssel rajtol, ahol két alsóházi csapat csap össze, és az újpestiek két ponttal előzik meg riválisukat a tabellán.
Szombaton délután a negyedik helyezett Zalaegerszeg a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül, ahol a hazai csapat egyértelmű esélyesnek számít, különösen a vendégek rendkívül gyenge formáját tekintve.
Szintén szombaton az MTK Budapest a Kisvárdát fogadja, míg vasárnap délután a középmezőnyhöz tartozó Paksi FC és a Puskás Akadémia összecsapásával zárul a 29. forduló programja.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
-
