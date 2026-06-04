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Sport

Tarolt a magyar klasszis: Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legjobb játékosa a szezonban

Pénzcentrum
2026. június 4. 13:14

Szoboszlai a szurkolók szavazata alapján a legjobb játékos lett idén a Liverpoolban: kezdeményezőképessége, sokoldalúsága és káprázatos góljai is hozzátettek az elismeréshez.

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Szoboszlai Dominiket választották a Liverpool legjobb férfi játékosának a 2025–2026-os szezonban - ezt a klub honlapja jelentette be. A magyar válogatott középpályása a szurkolói szavazatok több mint kétharmadát elnyerve, pályafutása során először érdemelte ki a klub rangos elismerését.

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A magyar labdarúgó az egész idény során kiegyensúlyozott és kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a csapat 57 mérkőzéséből 53 alkalommal lépett pályára, ráadásul kivétel nélkül mindig a kezdőcsapat tagjaként. Bár alapvetően középpályásként számítottak rá, több alkalommal jobbhátvédként is megállta a helyét. A szezont végül 13 góllal és – a csapaton belül a legtöbbnek számító – 12 gólpasszal zárta a Vörösök színeiben.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 100M €
Adatlap létrehozva: 2026.06.04.

Klubja a szezon során is folyamatosan elismerte a teljesítményét, hiszen ötször választották meg a hónap, nyolcszor pedig a mérkőzés legjobbjának.

A látványos megoldások sem hiányoztak a játékából, amit jól mutat, hogy az idény legszebb liverpooli góljait felvonultató húszas listán nyolc találata is szerepel.

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Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.

Különösen emlékezetesek maradnak a szabadrúgásai, a bajnokságban ugyanis négy alkalommal is közvetlenül szabadrúgásból volt eredményes, ami a legtöbb, amit Liverpool-játékos egyetlen Premier League-szezonon belül valaha elért.

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Szoboszlai számára a tavasz egy komoly történelmi mérföldkövet is tartogatott, áprilisban ugyanis ő lett a második olyan magyar labdarúgó, aki elérte a századik mérkőzését az angol élvonalban. A klub honlapján közzétett szurkolói visszajelzések hűen tükrözik a szavazás elsöprő eredményét, a drukkerek ugyanis leginkább a hatalmas munkabírását, a sokoldalúságát, a vezérszerepét, valamint a már védjegyévé vált szabadrúgásgóljait emelték ki a mögöttünk hagyott szezonból.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
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