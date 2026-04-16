Rangadók hétvégéje: Arsenal és Manchester City csatája a bajnoki címért, Merseyside-derbi és európai topligás csemegék
Zsúfolt hétvége vár a futballrajongókra: a Premier League-ben a címvédő Manchester City fogadja a listavezető Arsenalt, ráadásul a Merseyside-derbin az Everton és a Liverpool is összecsap. A Bundesligában a Bayern München a harmadik helyen álló Stuttgartot látja vendégül, míg Franciaországban a PSG a Lyont fogadja a Le Classique keretein belül.
Az április 18–19-i hétvége Európa-szerte bővelkedik rangadókban. A Premier League különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a bajnoki cím szempontjából döntő jelentőségű mérkőzésre kerül sor a Manchester City és az Arsenal között. A Bundesligában a Bayern München gyakorlatilag bebiztosíthatja előnyét, míg az olasz Serie A-ban a tabella élmezőnyének csapatai is pályára lépnek. A francia Ligue 1-ben pedig a PSG és a Lyon rangadója zárja a hétvégét.
Premier League – A bajnoki cím sorsa forog kockán az Etihad Stadionban
A hétvége kétségkívül legizgalmasabb összecsapására vasárnap 17:30-kor kerül sor: a Manchester City fogadja a listavezető Arsenalt. Az Ágyúsok hat ponttal vezetnek a tabella élén, így egy idegenbeli sikerük gyakorlatilag eldöntené a bajnokság sorsát. Az Arsenal remek formában érkezik, legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyert. A City ezzel szemben az elmúlt időszakban két döntetlent is játszott. Pep Guardiola csapatának nincs más választása, mint a győzelem, ha életben akarja tartani címvédő reményeit.
A vasárnapi program másik csúcspontja a Merseyside-derbi: 15:00-tól az Everton fogadja a városi rivális Liverpoolt. A tabellán mindkét csapat a középmezőnyben helyezkedik el, a Toffees a nyolcadik, míg a Vörösök az ötödik helyen állnak. Az Everton jó formát mutat hazai pályán, legutóbb győzelmet aratott. A Liverpool teljesítménye ezzel szemben hullámzó, utolsó öt meccsükből csak kettőt nyertek meg.
Szombat este 21:00-kor a Chelsea fogadja a Manchester Unitedet a Stamford Bridge-en. Mindkét együttes formája hagyott kívánnivalót maga után az elmúlt hetekben: a Chelsea legutóbbi öt meccséből négyet elveszített, míg a United sem tudja megtörni a hullámvölgyet. A tabellán a United áll előrébb, az ötödik helyen, míg a kékek a hatodik pozíciót foglalják el. A Sportonline Premier League oldalán folyamatosan követheti a hétvége összes angol élvonalbeli mérkőzését.
A forduló további meccsei:
Brentford - Fulham (szombat, 13:30)
Leeds United - Wolverhampton (szombat, 16:00)
Newcastle United - Bournemouth AFC (szombat, 16:00)
Tottenham Hotspur - Brighton (szombat, 18:30)
Aston Villa - Sunderland (vasárnap, 15:00)
Nottingham Forest - Burnley (vasárnap, 15:00)
Bundesliga – A Bayern a bajnoki cím felé rohan, Stuttgart próbálja megállítani
A német élvonalban a Bayern München magabiztosan vezeti a tabellát 76 ponttal, 12 pontos előnnyel a második Dortmund előtt. Vasárnap 17:30-kor a bajorok a harmadik helyezett VfB Stuttgartot fogadják az Allianz Arénában. A Bayern elképesztő formában van, legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyert, és az őszi fordulóban 5-0-ra győzött Stuttgartban. A svábok sem panaszkodhatnak, három győzelemmel a hátuk mögött érkeznek Münchenbe, de a papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szól.
Szombaton 18:30-kor az Eintracht Frankfurt az RB Leipziget látja vendégül. A Lipcse kiváló formában van, sorozatban négy győzelmet aratott, és a tabellán a negyedik helyet foglalja el. Az őszi idényben a Lipcse hazai pályán 6-0-s kiütést mért a Frankfurtra, így a mostani találkozón a hazaiak revánsra szomjaznak. A Sportonline Bundesliga oldalán élőben követheti az összes német meccs alakulását.
A forduló további meccsei:
FC St. Pauli - FC Köln (péntek, 20:30)
SV Werder Bremen - Hamburger SV (szombat, 15:30)
Bayer Leverkusen - FC Augsburg (szombat, 15:30)
Union Berlin - VfL Wolfsburg (szombat, 15:30)
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund (szombat, 15:30)
SC Freiburg - FC Heidenheim (vasárnap, 15:30)
Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 (vasárnap, 19:30)
Serie A – Juventus–Bologna rangadó és római–bergamói csata
Az olasz bajnokságban az Internazionale 75 ponttal magabiztosan vezet, de a hétvégén az üldözők is pályára lépnek. Vasárnap 20:45-kor a negyedik helyen álló Juventus fogadja a nyolcadik Bologna együttesét. A Juve kiváló formában van, legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, és a nemzetközi kupaszereplés szempontjából minden pont létfontosságú számukra.
Szombaton 20:45-kor az AS Roma az Atalantát fogadja az Olimpico Stadionban. A Roma a hatodik, míg a bergamóiak a hetedik helyen állnak, így az európai kupaindulás szempontjából kulcsfontosságú összecsapásról van szó. Az Atalanta az elmúlt időszakban vegyes teljesítményt nyújtott, míg a Roma hullámzóan teljesít: az utolsó négy meccsükön két győzelem és két vereség a mérleg.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A forduló további meccsei:
Sassuolo - Como (péntek, 18:30)
Inter Milan - Cagliari (péntek, 20:45)
Udinese - Parma (szombat, 15:00)
Napoli - Lazio (szombat, 18:00)
Cremonese - Torino (vasárnap, 12:30)
Hellas Verona - AC Milan (vasárnap, 15:00)
Pisa - Genoa (vasárnap, 18:00)
Ligue 1 – Le Classique: PSG kontra Lyon a hétvége zárásaként
A francia bajnokság hétvégéjének csúcspontja vasárnap 20:45-kor érkezik, amikor a listavezető Paris Saint-Germain fogadja az ötödik helyen álló Lyont. A párizsiak 63 ponttal vezetik a tabellát, és remek formában vannak: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Lyon viszont az utolsó öt bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, így nehéz feladat előtt áll a Parc des Princes-ben. Az őszi találkozón a PSG 3-2-re győzött Lyonban.
Szombat este 21:05-kor a harmadik helyezett LOSC Lille az OGC Nice-t fogadja. A Lille fantasztikus formát mutat, legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, míg a Nice a tabella alsó felében, a 15. helyen áll. A vendégek az őszi összecsapást még 2-0-ra megnyerték, de azóta sokat változott a helyzet. A Sportonline Ligue 1 oldalán minden francia élvonalbeli mérkőzésről naprakész információkat talál.
A forduló további meccsei:
RC Lens - Toulouse FC (péntek, 20:45)
Lorient - Marseille (szombat, 17:00)
Angers SCO - Havre Athletic Club (szombat, 19:00)
AS Monaco - AJ Auxerre (vasárnap, 15:00)
Metz - Paris FC (vasárnap, 17:15)
FC Nantes - Stade Brestois 29 (vasárnap, 17:15)
RC Strasbourg - Stade Rennais FC (vasárnap, 17:15)
A hétvége tehát bővelkedik rangadókban és sorsdöntő mérkőzésekben. A Premier League-ben eldőlhet a bajnoki cím sorsa, a Bundesligában a Bayern bebetonozhatja vezető pozícióját, míg Franciaországban és Olaszországban az európai kupaindulásért folyik a harc. A szurkolók számára minden bizonnyal emlékezetes napok következnek.
Címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.