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Budapest, 2025. augusztus 11.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A csapat a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtez
Sport

Még mindig nincs csapata a Fradi volt edzőjének: vajon hol köt ki Keane?

Pénzcentrum
2026. június 3. 18:29

A Ferencvárostól váratlanul távozó Robbie Keane a legfrissebb hírek szerint nem a pozsonyi Slovan Bratislava, hanem gyermekkori kedvenc csapata, a skót Celtic vezetőedzője lehet.

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Robbie Keane sikeres másfél évet töltött a Ferencváros kispadján, hiszen ez idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a csapattal, idén tavasszal pedig a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában.

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A kiváló eredmények és a szurkolók körében megszerzett népszerűsége ellenére – Szerhij Rebrov távozása óta talán az ír trénert szerették a legjobban az Üllői úton – a szezon végén váratlanul elváltak a szakvezető és a klubvezetés útjai. 

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 45,15M €
Edző: Robbie Keane
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #2
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
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RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
33
20
9
4
65
30
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69
2.
Ferencváros
33
21
5
7
67
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36
68
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
Adatlap létrehozva: 2026.06.03.

Keane-nek vélhetően nem kell sokáig új munkahely után néznie. Bár a sajtóban korábban angol csapatokkal, köztük a Middlesbrough-val, a Tottenham Hotspurrel és a Wolverhampton Wanderersszel is hírbe hozták, jelenleg a glasgow-i Celtic tűnik a legvalószínűbb célállomásnak. A skót bajnokcsapatnál azért üresedett meg a vezetőedzői poszt, mert a klub veterán legendája, Martin O'Neill egészségi állapota és motivációhiánya miatt bejelentette, hogy a nyári szünetet követően már nem vállalja a csapat irányítását.

Keane számára a Celtic tökéletes választásnak tűnik, hiszen gyermekkori kedvenc együtteséről van szó, amelyet bő egy évtizeddel ezelőtt játékosként is erősített. Ezzel párhuzamosan szinte biztossá vált, hogy a Slovan Bratislava lemarad a megszerzéséről. Bár a pozsonyi klub az elmúlt hetekben élénken érdeklődött a tréner iránt, a hírek szerint nem tudták garantálni az általa kért pénzügyi feltételeket. A skót sztárcsapat mellett szól az is, hogy a Celtic a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet.
Címlapkép: Getty Images
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