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Még mindig nincs csapata a Fradi volt edzőjének: vajon hol köt ki Keane?
A Ferencvárostól váratlanul távozó Robbie Keane a legfrissebb hírek szerint nem a pozsonyi Slovan Bratislava, hanem gyermekkori kedvenc csapata, a skót Celtic vezetőedzője lehet.
Robbie Keane sikeres másfél évet töltött a Ferencváros kispadján, hiszen ez idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a csapattal, idén tavasszal pedig a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában.
A kiváló eredmények és a szurkolók körében megszerzett népszerűsége ellenére – Szerhij Rebrov távozása óta talán az ír trénert szerették a legjobban az Üllői úton – a szezon végén váratlanul elváltak a szakvezető és a klubvezetés útjai.
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Győri ETO FC
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2.
Ferencváros
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33
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21
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5
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7
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67
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31
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36
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68
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3.
Paksi FC
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33
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53
Keane-nek vélhetően nem kell sokáig új munkahely után néznie. Bár a sajtóban korábban angol csapatokkal, köztük a Middlesbrough-val, a Tottenham Hotspurrel és a Wolverhampton Wanderersszel is hírbe hozták, jelenleg a glasgow-i Celtic tűnik a legvalószínűbb célállomásnak. A skót bajnokcsapatnál azért üresedett meg a vezetőedzői poszt, mert a klub veterán legendája, Martin O'Neill egészségi állapota és motivációhiánya miatt bejelentette, hogy a nyári szünetet követően már nem vállalja a csapat irányítását.
Keane számára a Celtic tökéletes választásnak tűnik, hiszen gyermekkori kedvenc együtteséről van szó, amelyet bő egy évtizeddel ezelőtt játékosként is erősített. Ezzel párhuzamosan szinte biztossá vált, hogy a Slovan Bratislava lemarad a megszerzéséről. Bár a pozsonyi klub az elmúlt hetekben élénken érdeklődött a tréner iránt, a hírek szerint nem tudták garantálni az általa kért pénzügyi feltételeket. A skót sztárcsapat mellett szól az is, hogy a Celtic a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet.
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