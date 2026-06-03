Még mindig nincs csapata a Fradi volt edzőjének: vajon hol köt ki Keane?

A Ferencvárostól váratlanul távozó Robbie Keane a legfrissebb hírek szerint nem a pozsonyi Slovan Bratislava, hanem gyermekkori kedvenc csapata, a skót Celtic vezetőedzője lehet.

Robbie Keane sikeres másfél évet töltött a Ferencváros kispadján, hiszen ez idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a csapattal, idén tavasszal pedig a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában.

A kiváló eredmények és a szurkolók körében megszerzett népszerűsége ellenére – Szerhij Rebrov távozása óta talán az ír trénert szerették a legjobban az Üllői úton – a szezon végén váratlanul elváltak a szakvezető és a klubvezetés útjai.

Magyarország Ferencváros Piaci érték: 45,15M € Edző: Robbie Keane Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #2 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Győri ETO FC 33 20 9 4 65 30 35 69 2. Ferencváros 33 21 5 7 67 31 36 68 3. Paksi FC 33 15 8 10 63 46 17 53 Adatlap létrehozva: 2026.06.03.

Keane-nek vélhetően nem kell sokáig új munkahely után néznie. Bár a sajtóban korábban angol csapatokkal, köztük a Middlesbrough-val, a Tottenham Hotspurrel és a Wolverhampton Wanderersszel is hírbe hozták, jelenleg a glasgow-i Celtic tűnik a legvalószínűbb célállomásnak. A skót bajnokcsapatnál azért üresedett meg a vezetőedzői poszt, mert a klub veterán legendája, Martin O'Neill egészségi állapota és motivációhiánya miatt bejelentette, hogy a nyári szünetet követően már nem vállalja a csapat irányítását.

Keane számára a Celtic tökéletes választásnak tűnik, hiszen gyermekkori kedvenc együtteséről van szó, amelyet bő egy évtizeddel ezelőtt játékosként is erősített. Ezzel párhuzamosan szinte biztossá vált, hogy a Slovan Bratislava lemarad a megszerzéséről. Bár a pozsonyi klub az elmúlt hetekben élénken érdeklődött a tréner iránt, a hírek szerint nem tudták garantálni az általa kért pénzügyi feltételeket. A skót sztárcsapat mellett szól az is, hogy a Celtic a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet.