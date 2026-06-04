Ennyi volt, újabb játékos búcsúzik a magyar válogatottól: pénteken látjuk utoljára címeres mezben

Szappanos Péter a pénteki, Finnország elleni meccsen veszi fel a címeres mezt: Marco Rossi alaposan méltatta a meccs előtti sajtótájékoztatón.

A magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában játszik felkészülési mérkőzést Finnország ellen. A találkozón Marco Rossi szövetségi kapitány várhatóan újabb újoncokat avat, miközben a keret harmadik számú kapusa, Szappanos Péter ezen a mérkőzésen búcsúzhat el a nemzeti csapattól. Az olasz szakvezető már a kerethirdetéskor jelezte, hogy a Puskás Akadémia 35 éves kapusát utoljára hívta meg a keretbe, így a júniusi két mérkőzés valamelyikén mindenképpen játéklehetőséget kap majd.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is alaposan méltatta Szappanost. Elmondta: a kapus az öltöző egyik vezére volt, "haversága" nem korlátozódott 2-3 játékosra.

Olyan srác, aki mindig a legtöbbet adta a válogatottban és a klubcsapataiban is. Gulácsi Péterrel és Dibusz Dénessel a legjobb kapusunk. Hála a tulajdonságainak, nemcsak Varga Barnabással és Szoboszlai Dominikkel van jóban. Olyan proaktív, kiegyensúlyozott személyiség, aki tudta motiválni a hullámvölgyben lévő társakat is. Nagy érdemei vannak csapaton belül, az öltöző a vezetője volt. Számunkra ez különösen fontos volt akkor, amikor Szalai Ádám befejezte a pályafutását

- fogalmazott Marco Rossi Szappanosról.

A korábban a nemzeti csapatban kétszer csereként pályára lépő hálóőr búcsúztatása mellett Marco Rossi új játékosokat is a mélyvízbe dobhat. A jelenlegi keretben ugyanis hét olyan labdarúgó szerepel, aki még sosem ölthette magára a címeres mezt a felnőtt válogatottban. Közülük a védő Csinger Márk bemutatkozása szinte biztosra vehető, hiszen a szövetségi kapitány elmondása szerint már hónapokkal ezelőtt is számolt a játékával.

A kísérletezés ellenére a szakvezetőnél továbbra is a stabilitás a legfontosabb szempont, így a kapusposztot leszámítva várhatóan a legerősebb kezdőcsapat lép majd pályára. A kimondott cél az, hogy a válogatott a márciusi, Szlovénia és Görögország elleni mérkőzésekhez hasonlóan ezúttal is kapott gól nélkül hozza le a találkozót.

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címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA