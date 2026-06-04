Szoboszlai a szurkolók szavazata alapján a legjobb játékos lett idén a Liverpoolban.
Ennyi volt, újabb játékos búcsúzik a magyar válogatottól: pénteken látjuk utoljára címeres mezben
Szappanos Péter a pénteki, Finnország elleni meccsen veszi fel a címeres mezt: Marco Rossi alaposan méltatta a meccs előtti sajtótájékoztatón.
A magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában játszik felkészülési mérkőzést Finnország ellen. A találkozón Marco Rossi szövetségi kapitány várhatóan újabb újoncokat avat, miközben a keret harmadik számú kapusa, Szappanos Péter ezen a mérkőzésen búcsúzhat el a nemzeti csapattól. Az olasz szakvezető már a kerethirdetéskor jelezte, hogy a Puskás Akadémia 35 éves kapusát utoljára hívta meg a keretbe, így a júniusi két mérkőzés valamelyikén mindenképpen játéklehetőséget kap majd.
A csütörtöki sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is alaposan méltatta Szappanost. Elmondta: a kapus az öltöző egyik vezére volt, "haversága" nem korlátozódott 2-3 játékosra.
Olyan srác, aki mindig a legtöbbet adta a válogatottban és a klubcsapataiban is. Gulácsi Péterrel és Dibusz Dénessel a legjobb kapusunk. Hála a tulajdonságainak, nemcsak Varga Barnabással és Szoboszlai Dominikkel van jóban. Olyan proaktív, kiegyensúlyozott személyiség, aki tudta motiválni a hullámvölgyben lévő társakat is. Nagy érdemei vannak csapaton belül, az öltöző a vezetője volt. Számunkra ez különösen fontos volt akkor, amikor Szalai Ádám befejezte a pályafutását
- fogalmazott Marco Rossi Szappanosról.
A korábban a nemzeti csapatban kétszer csereként pályára lépő hálóőr búcsúztatása mellett Marco Rossi új játékosokat is a mélyvízbe dobhat. A jelenlegi keretben ugyanis hét olyan labdarúgó szerepel, aki még sosem ölthette magára a címeres mezt a felnőtt válogatottban. Közülük a védő Csinger Márk bemutatkozása szinte biztosra vehető, hiszen a szövetségi kapitány elmondása szerint már hónapokkal ezelőtt is számolt a játékával.
A kísérletezés ellenére a szakvezetőnél továbbra is a stabilitás a legfontosabb szempont, így a kapusposztot leszámítva várhatóan a legerősebb kezdőcsapat lép majd pályára. A kimondott cél az, hogy a válogatott a márciusi, Szlovénia és Görögország elleni mérkőzésekhez hasonlóan ezúttal is kapott gól nélkül hozza le a találkozót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Támadásban komoly előrelépést jelenthet a görög bajnok Varga Barnabás bevetése, ráadásul a finn együttes jelenleg szerényebb játékerőt képvisel a tavaszi ellenfeleknél. Ezt jól mutatja a világranglistán elfoglalt 74. helyük, a közelmúltbeli súlyos kudarcaik, valamint a Németországtól a napokban elszenvedett négygólos vereségük is.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
Balogh Gábor interjúnkban beszélt a korai eredménykényszerről, a magyar gyerekek fizikai állapotáról és arról is, mi a véleménye az iskolai mindennapos testnevelésről.
A várakozások alapján akár hatmillió dollárért kelhet el a brazil legenda 1958-as vb-döntőben viselt meze.
A súlyosan megalázott és zaklatott egykori futballista elköltözött és nevet változtatott azután, hogy bőrszíne miatt porig alázták.
Berúgják az ajtót a belgák? Egy év után góllal tért vissza a szupersztár, nagy az izgalom a csapatnál
Belgium magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Horvátország vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen, amelyen Romelu Lukaku egyéves válogatottbeli távollét után góllal tért vissza.
A politikai háttér kihátrálásával párhuzamosan több kiemelt egyesületnél és szövetségnél is komoly pénzügyi nehézségek és drasztikus megszorítások kerültek a felszínre.
Lengyelországból csábított észt szakembert kispadjára a Loki, mely a negyedik hely ellenére sem hosszabbított előző mesterével.
Komoly elismerés érkezett Európából: az UEFA elnöke szerint is világszínvonalú volt a budapesti BL-döntő
Az UEFA elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének a szombati BL-döntő sikeres megrendezéséhez.
A topteniszezők a Roland Garroson közepén tartott egyeztetésen egyértelművé tették a wimbledoni szervezők számára, hogy az idei bajnokságon jelentős díjazásemelést várnak.
Charles Leclerc hosszú távú szerződéshosszabbítást írt alá a Ferrarival: a bejelentés éppen a monacói pilóta hazai futama előtt érkezett.
A FIFA új, félautomatikus lestechnológiát és további technológiai fejlesztéseket vezet be a hamarosan elrajtoló világbajnokságon.
Az orosz vívók már ebben a hónapban, a hongkongi vb-n is saját zászlajuk alatt versenyezhetnek.
Miközben a válogatott csapatkapitányának cégei dinamikus növekedést és komoly nyereséget értek el, a családjához köthető alapítvány egyelőre érdemi tevékenység nélkül működik.
A nyilvánosságra hozott döntés szerint a rivális csapatok edzéseinek megfigyelését maga Tonda Eckert vezetőedző kezdeményezte a Southampton részéről.
Elképesztő akcióba fogtak az Arsenal szurkolók, miután Gabriel kihagyta a sorsdöntő tizenegyest: erre kevesen számítottak
A jelenség jól mutatja, hogy a szurkolók nemcsak a sikerek idején állnak kedvenceik mellett.
Több ezer dollárba kerülnek a jegyek az NBA-döntő meccseire, de az érdeklődés természetesen így is hatalmas a 27 év után döntőzö Knicks háza táján.
Anthony Joshua először nyilatkozott azóta, hogy decemberben súlyos autóbalesetet szenvedett, amelyben két közeli barátja életét vesztette.
Az Opta szuperszámítógépe tízezerszer szimulálta le a világbajnokságot, az eredmények alapján pedig Spanyolország a legesélyesebb a végső győzelemre.
Mivel a mérkőzést egyetlen ingyenesen elérhető csatorna sem tűzte műsorára, az Egyesült Királyságban rengeteg volt az illegális streamelés.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.