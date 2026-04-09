Teljes káosz bontakozik ki éppen a Premier League-ben: elképesztő, ami a bajnokságban folyik

Az Arsenal legutóbbi, Bajnokok Ligájában győzelmével a Premier League biztosította magának a bónusz BL-indulási jogot. Ennek köszönhetően jövőre legalább nyolc angol csapat szerepelhet az európai kupákban. Bár rendkívül valószínűtlennek tűnik, matematikai esély arra is van, hogy akár tizenegy angol klub lépjen ki a nemzetközi porondra. Ehhez a nemzetközi kupagyőzelmek és a hazai bajnoki helyezések különleges együttállására lenne szükség - jelentette a BBC Sport.

Az európai kupaindulás rendszere az elmúlt szezonokban az úgynevezett európai teljesítményalapú kvóták (EPS) bevezetésével vált összetettebbé. Ezt a bónusz Bajnokok Ligája-indulási jogot az a két bajnokság kapja meg, amely az adott idényben a legjobb összesített UEFA-koefficienssel rendelkezik.

Az Arsenal lisszaboni sikerével Anglia már garantáltan megszerezte az egyik ilyen helyet. Ennek köszönhetően a megszokott hét helyett legalább nyolc angol csapat próbálhat szerencsét Európában. Jelen állás szerint – és az FA-kupa végső győztesétől függően – a bajnokság első öt helyezettje a Bajnokok Ligájában indulhat. A hatodik helyezett az Európa-ligában, a hetedik pedig a Konferencialigában kaphat helyet.

Ezt a képletet azonban a folyamatban lévő nemzetközi kupák végkimenetele alaposan megkavarhatja. Az UEFA szabályai szerint a nemzetközi kupasorozatok győztesei automatikus indulási jogot kapnak a következő szezonra. Ez a jog ráadásul felülírhatja a hazai bajnokságban elért helyezéseket. Ha például a Liverpool megnyeri a Bajnokok Ligáját, de a bajnokságban a BL-indulást jelentő helyeken kívül végez, a Premier League akár hat csapatot is delegálhat a legrangosabb kupasorozatba.

Hasonló a helyzet az Európa-ligával is. Előfordulhat, hogy egy olyan angol klub nyeri meg a sorozatot, amely bajnoki helyezésével nem vívná ki az európai szereplést. Ilyen lehet például a hazai élmezőnytől leszakadó Nottingham Forest esete. Ebben a forgatókönyvben a BL-ben szereplő angol csapatok száma elérheti a hetet, az összesített európai indulóké pedig a kilencet.

Ezt a számot még tovább növelheti a Konferencialiga angol résztvevője. Ha a bajnoki tabella alapján az európai helyekről lemaradó Crystal Palace megnyeri a saját sorozatát, jövőre automatikusan az Európa-ligában indulhat. Ezzel az angol kupacsapatok száma már tízre emelkedne.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a rendszer megalkotásakor is tisztában volt azzal, hogy egyetlen ország tizenegy csapatának indulása már-már a sci-fi kategóriájába tartozik. Az elméleti lehetőség azonban adott. Az abszolút maximum eléréséhez az kellene, hogy angol klubok nyerjék meg mindhárom európai kupasorozatot. Eközben viszont a hazai bajnokságban mindannyiuknak az európai indulást jelentő helyeken, tehát jelen állás szerint a legjobb heten kívül kellene végezniük.

A kirakós utolsó eleme a hazai kupasorozat, vagyis az FA-kupa. Ha a trófeát egy olyan esélyes csapat hódítja el, amely a bajnoki helyezésével már kiharcolta a nemzetközi szereplést (például a Manchester City), akkor a kupagyőztesnek járó kvóta átszáll a bajnokság soron következő helyezettjére. Így akár a nyolcadik helyezett is kiléphet az európai porondra.

Ha viszont egy a bajnokságban esélytelennek számító meglepetéscsapat győz, az kapja meg az Európa-liga-indulás jogát, ami teljesen átrendezi a bajnoki helyezések értékét. Mivel a Premier League ötödik helyéért jelenleg is elképesztően szoros küzdelem zajlik, a szezon hajrája nemcsak a bajnoki cím miatt lesz érdekes. A nemzetközi kvóták szövevényes elosztása garantálja a rendkívül izgalmas végjátékot.