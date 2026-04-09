Teljes káosz bontakozik ki éppen a Premier League-ben: elképesztő, ami a bajnokságban folyik

Pénzcentrum
2026. április 9. 16:44

Az Arsenal legutóbbi, Bajnokok Ligájában győzelmével a Premier League biztosította magának a bónusz BL-indulási jogot. Ennek köszönhetően jövőre legalább nyolc angol csapat szerepelhet az európai kupákban. Bár rendkívül valószínűtlennek tűnik, matematikai esély arra is van, hogy akár tizenegy angol klub lépjen ki a nemzetközi porondra. Ehhez a nemzetközi kupagyőzelmek és a hazai bajnoki helyezések különleges együttállására lenne szükség - jelentette a BBC Sport.

Az európai kupaindulás rendszere az elmúlt szezonokban az úgynevezett európai teljesítményalapú kvóták (EPS) bevezetésével vált összetettebbé. Ezt a bónusz Bajnokok Ligája-indulási jogot az a két bajnokság kapja meg, amely az adott idényben a legjobb összesített UEFA-koefficienssel rendelkezik.

Az Arsenal lisszaboni sikerével Anglia már garantáltan megszerezte az egyik ilyen helyet. Ennek köszönhetően a megszokott hét helyett legalább nyolc angol csapat próbálhat szerencsét Európában. Jelen állás szerint – és az FA-kupa végső győztesétől függően – a bajnokság első öt helyezettje a Bajnokok Ligájában indulhat. A hatodik helyezett az Európa-ligában, a hetedik pedig a Konferencialigában kaphat helyet.

Ezt a képletet azonban a folyamatban lévő nemzetközi kupák végkimenetele alaposan megkavarhatja. Az UEFA szabályai szerint a nemzetközi kupasorozatok győztesei automatikus indulási jogot kapnak a következő szezonra. Ez a jog ráadásul felülírhatja a hazai bajnokságban elért helyezéseket. Ha például a Liverpool megnyeri a Bajnokok Ligáját, de a bajnokságban a BL-indulást jelentő helyeken kívül végez, a Premier League akár hat csapatot is delegálhat a legrangosabb kupasorozatba.

Hasonló a helyzet az Európa-ligával is. Előfordulhat, hogy egy olyan angol klub nyeri meg a sorozatot, amely bajnoki helyezésével nem vívná ki az európai szereplést. Ilyen lehet például a hazai élmezőnytől leszakadó Nottingham Forest esete. Ebben a forgatókönyvben a BL-ben szereplő angol csapatok száma elérheti a hetet, az összesített európai indulóké pedig a kilencet.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
55
4.
Aston Villa
54
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Danny Welbeck
(Brighton)
12
Teljes lista
Ezt a számot még tovább növelheti a Konferencialiga angol résztvevője. Ha a bajnoki tabella alapján az európai helyekről lemaradó Crystal Palace megnyeri a saját sorozatát, jövőre automatikusan az Európa-ligában indulhat. Ezzel az angol kupacsapatok száma már tízre emelkedne.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a rendszer megalkotásakor is tisztában volt azzal, hogy egyetlen ország tizenegy csapatának indulása már-már a sci-fi kategóriájába tartozik. Az elméleti lehetőség azonban adott. Az abszolút maximum eléréséhez az kellene, hogy angol klubok nyerjék meg mindhárom európai kupasorozatot. Eközben viszont a hazai bajnokságban mindannyiuknak az európai indulást jelentő helyeken, tehát jelen állás szerint a legjobb heten kívül kellene végezniük.

A kirakós utolsó eleme a hazai kupasorozat, vagyis az FA-kupa. Ha a trófeát egy olyan esélyes csapat hódítja el, amely a bajnoki helyezésével már kiharcolta a nemzetközi szereplést (például a Manchester City), akkor a kupagyőztesnek járó kvóta átszáll a bajnokság soron következő helyezettjére. Így akár a nyolcadik helyezett is kiléphet az európai porondra.

Ha viszont egy a bajnokságban esélytelennek számító meglepetéscsapat győz, az kapja meg az Európa-liga-indulás jogát, ami teljesen átrendezi a bajnoki helyezések értékét. Mivel a Premier League ötödik helyéért jelenleg is elképesztően szoros küzdelem zajlik, a szezon hajrája nemcsak a bajnoki cím miatt lesz érdekes. A nemzetközi kvóták szövevényes elosztása garantálja a rendkívül izgalmas végjátékot.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
16:44
16:31
16:15
16:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
4 napja
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
4
3 napja
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
5
2 hete
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:15
Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:01
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Agrárszektor  |  2026. április 9. 16:27
Ez a növény veri az ismert csodaszereket: aranyat ér, bárki termesztheti