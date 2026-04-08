Megint az angolok csípték meg a plusz helyet: eggyel már biztosan több csapatuk lesz a BL-ben

A Premier League a második egymást követő évben is megszerezte az ötödik Bajnokok Ligája-indulási jogot az UEFA európai, teljesítményen alapuló rendszerében. Így a következő idényben is legalább öt angol csapat szerepelhet az elitsorozatban - tudósított a BBC Sport.

A pluszhelyet kedden este erősítette meg az UEFA, miután az Arsenal 1–0-ra legyőzte a Sportingot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Az európai szövetség a három kupasorozatban nyújtott összesített teljesítmény alapján két ligának biztosít egy-egy extra helyet.

Az angol bajnokság szinte végig magabiztosan vezetett az összetett táblázaton, hiszen mind a kilenc indulója bejutott a legjobb tizenhat közé. Bár közülük csak öt jutott a negyeddöntőbe, a ligaszakaszban gyűjtött együtthatópontok már korán erős pozícióba hozták Angliát.

A második pluszhelyre Spanyolország a legesélyesebb, megelőzve Németországot és Portugáliát. A Bundesliga azonban még felzárkózhat, miután a Bayern München kedden 2–1-re nyert a Real Madrid otthonában, a Freiburg pedig az Európa-ligában a Celta Vigóval találkozik. Amennyiben végül a Premier League és a La Liga kapja a két helyet, az pontosan megismétli a tavalyi forgatókönyvet.

Az angol bajnokságban rendkívül szoros a küzdelem az ötödik, immár BL-indulást érő pozícióért. Jelenleg a Liverpool áll az ötödik helyen 49 ponttal, de mindössze hét pont választja el a tizenharmadik Bournemouth együttesétől. A Chelsea (48), a Brentford (46), az Everton (46), a Fulham (44), a Brighton (43), a Sunderland (43), a Newcastle (42) és a Bournemouth (42) egyaránt reális eséllyel pályázik erre a pozícióra.

Ráadásul elméletileg hat, sőt akár hét angol csapat is bekerülhet a Bajnokok Ligájába. Ha a negyedik helyen álló Aston Villa megnyeri az Európa-ligát, de a bajnokságban kicsúszik a legjobb négy közül, a hatodik helyezett is BL-indulási jogot kap.

Hasonló logika vonatkozik a Liverpoolra is, amely szerdán a PSG ellen lép pályára a BL negyeddöntőjében. Ha mindkét csapat európai trófeát nyer, és a bajnokságot az ötödik, illetve a hatodik helyen zárják, akár a hetedik helyezett is kvalifikálhatja magát. A Nottingham Forest szintén negyeddöntős az Európa-ligában. Ha megnyerik a sorozatot, a Tottenham tavalyi példájához hasonlóan ők is egy újabb angol BL-résztvevőt biztosítanának.