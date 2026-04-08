Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Megint az angolok csípték meg a plusz helyet: eggyel már biztosan több csapatuk lesz a BL-ben

Pénzcentrum
2026. április 8. 19:14

A Premier League a második egymást követő évben is megszerezte az ötödik Bajnokok Ligája-indulási jogot az UEFA európai, teljesítményen alapuló rendszerében. Így a következő idényben is legalább öt angol csapat szerepelhet az elitsorozatban - tudósított a BBC Sport.

A pluszhelyet kedden este erősítette meg az UEFA, miután az Arsenal 1–0-ra legyőzte a Sportingot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Az európai szövetség a három kupasorozatban nyújtott összesített teljesítmény alapján két ligának biztosít egy-egy extra helyet.

Az angol bajnokság szinte végig magabiztosan vezetett az összetett táblázaton, hiszen mind a kilenc indulója bejutott a legjobb tizenhat közé. Bár közülük csak öt jutott a negyeddöntőbe, a ligaszakaszban gyűjtött együtthatópontok már korán erős pozícióba hozták Angliát.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
55
4.
Aston Villa
54
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Danny Welbeck
(Brighton)
12
Teljes lista
A második pluszhelyre Spanyolország a legesélyesebb, megelőzve Németországot és Portugáliát. A Bundesliga azonban még felzárkózhat, miután a Bayern München kedden 2–1-re nyert a Real Madrid otthonában, a Freiburg pedig az Európa-ligában a Celta Vigóval találkozik. Amennyiben végül a Premier League és a La Liga kapja a két helyet, az pontosan megismétli a tavalyi forgatókönyvet.

Az angol bajnokságban rendkívül szoros a küzdelem az ötödik, immár BL-indulást érő pozícióért. Jelenleg a Liverpool áll az ötödik helyen 49 ponttal, de mindössze hét pont választja el a tizenharmadik Bournemouth együttesétől. A Chelsea (48), a Brentford (46), az Everton (46), a Fulham (44), a Brighton (43), a Sunderland (43), a Newcastle (42) és a Bournemouth (42) egyaránt reális eséllyel pályázik erre a pozícióra.

Ráadásul elméletileg hat, sőt akár hét angol csapat is bekerülhet a Bajnokok Ligájába. Ha a negyedik helyen álló Aston Villa megnyeri az Európa-ligát, de a bajnokságban kicsúszik a legjobb négy közül, a hatodik helyezett is BL-indulási jogot kap.

Hasonló logika vonatkozik a Liverpoolra is, amely szerdán a PSG ellen lép pályára a BL negyeddöntőjében. Ha mindkét csapat európai trófeát nyer, és a bajnokságot az ötödik, illetve a hatodik helyen zárják, akár a hetedik helyezett is kvalifikálhatja magát. A Nottingham Forest szintén negyeddöntős az Európa-ligában. Ha megnyerik a sorozatot, a Tottenham tavalyi példájához hasonlóan ők is egy újabb angol BL-résztvevőt biztosítanának.
