A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén.
Megint az angolok csípték meg a plusz helyet: eggyel már biztosan több csapatuk lesz a BL-ben
A Premier League a második egymást követő évben is megszerezte az ötödik Bajnokok Ligája-indulási jogot az UEFA európai, teljesítményen alapuló rendszerében. Így a következő idényben is legalább öt angol csapat szerepelhet az elitsorozatban - tudósított a BBC Sport.
A pluszhelyet kedden este erősítette meg az UEFA, miután az Arsenal 1–0-ra legyőzte a Sportingot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Az európai szövetség a három kupasorozatban nyújtott összesített teljesítmény alapján két ligának biztosít egy-egy extra helyet.
Az angol bajnokság szinte végig magabiztosan vezetett az összetett táblázaton, hiszen mind a kilenc indulója bejutott a legjobb tizenhat közé. Bár közülük csak öt jutott a negyeddöntőbe, a ligaszakaszban gyűjtött együtthatópontok már korán erős pozícióba hozták Angliát.
A második pluszhelyre Spanyolország a legesélyesebb, megelőzve Németországot és Portugáliát. A Bundesliga azonban még felzárkózhat, miután a Bayern München kedden 2–1-re nyert a Real Madrid otthonában, a Freiburg pedig az Európa-ligában a Celta Vigóval találkozik. Amennyiben végül a Premier League és a La Liga kapja a két helyet, az pontosan megismétli a tavalyi forgatókönyvet.
Az angol bajnokságban rendkívül szoros a küzdelem az ötödik, immár BL-indulást érő pozícióért. Jelenleg a Liverpool áll az ötödik helyen 49 ponttal, de mindössze hét pont választja el a tizenharmadik Bournemouth együttesétől. A Chelsea (48), a Brentford (46), az Everton (46), a Fulham (44), a Brighton (43), a Sunderland (43), a Newcastle (42) és a Bournemouth (42) egyaránt reális eséllyel pályázik erre a pozícióra.
Ráadásul elméletileg hat, sőt akár hét angol csapat is bekerülhet a Bajnokok Ligájába. Ha a negyedik helyen álló Aston Villa megnyeri az Európa-ligát, de a bajnokságban kicsúszik a legjobb négy közül, a hatodik helyezett is BL-indulási jogot kap.
Hasonló logika vonatkozik a Liverpoolra is, amely szerdán a PSG ellen lép pályára a BL negyeddöntőjében. Ha mindkét csapat európai trófeát nyer, és a bajnokságot az ötödik, illetve a hatodik helyen zárják, akár a hetedik helyezett is kvalifikálhatja magát. A Nottingham Forest szintén negyeddöntős az Európa-ligában. Ha megnyerik a sorozatot, a Tottenham tavalyi példájához hasonlóan ők is egy újabb angol BL-résztvevőt biztosítanának.
A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.
Aaron Ramsey, a walesi válogatott csapatkapitánya és az Arsenal egykori középpályása 35 évesen visszavonult a profi labdarúgástól.
Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint Cunoda megérdemelne egy újabb lehetőséget a Forma-1-ben - más kérdés, hogy ez idő szerint ez kevésbé jön majd...
Pogačar rekordot beállítva, harmadszor is megnyerte a flandriai körversenyt, az ünneplést azonban beárnyékolja, hogy a verseny során áthajtott egy vasúti átjáró piros jelzésén.
Conte kijelentette, hogy bár szerződés köti klubjához, a Napolihoz, megtisztelőnek tartja a felvetést, és a szövetség helyében ő maga is számításba venné a saját nevét.
A végső elhatározás előtt megvárják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) válaszát arra a kérésre, hogy a csapat csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át.
A munkabeszüntetést csak akkor kerülnék el, ha a FIFA teljesíti a követeléseiket, amelyek között a bevándorlási hatóság tornától való távoltartása is szerepel.
A Bayern Madridban, az Arsenal pedig Lisszabonban igyekszik előnyt gyűjteni a visszavágóra, könnyű dolga azonban egyik csapatnak se lesz.
Egy 14 éves bosnyák labdaszedő fiú lopta el Gianluigi Donnarumma törölközője alól az olasz elemzők jegyzetét a büntetőpárbaj előtt.
Majoross Gergely szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi jégkorong-válogatott 38 fős bő keretét.
Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel.
Minden gerelyét törötten találta az atléta, aki saját elmondása szerint maga is összetört.
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják.
Megvédeni, amit lehetetlen: nagyot mondott az amerikai focielnök, szerinte rendben van a dinamikus vb-jegyár
Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) elnöke megvédte a FIFA jegyárazási stratégiáját.
A hétvégi forduló izgalmas mérkőzéseket hozott az európai labdarúgásban: a Barcelona tovább növelte előnyét a spanyol élvonalban, itthon a Győr és a Ferencváros is nyert.
Jelenleg kilenc PL-klubnak még egyáltalán nincs aláírt megállapodása, és nem kizárt, hogy többen szponzor nélkül kezdik meg a bajnokságot.
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után.
-
-
