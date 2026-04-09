gyászhír
Sport

Szomorú hír érkezett: meghalt a világbajnok magyar atléta, gyászol a sportvilág

MTI
2026. április 9. 18:14

Hetvenéves korában elhunyt Bugár Imre felvidéki magyar diszkoszvető, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes sportoló. A csallóközkürti születésű atléta a csehszlovák sporttörténelem egyik legeredményesebb alakja volt.

A szerdán elhunyt sportoló halálhírét a cseh sajtó közölte. Az 1955-ben született felvidéki magyar atléta pályafutása során sporttörténelmet írt. Ő volt ugyanis az első szlovákiai születésű versenyző, aki olimpián, világ- és Európa-bajnokságon egyaránt érmet nyert.

Első jelentős nemzetközi sikerét az 1978-as prágai Európa-bajnokságon aratta, ahol bronzérmet szerzett. Ezt követte az 1980-as moszkvai olimpián elért ezüstérem. Pályafutása csúcsát az 1982-es athéni Európa-bajnoki, valamint az 1983-as helsinki világbajnoki aranyérem jelentette.

Bár 1984-ben csúcsformában versenyzett, a politikai bojkott miatt nem vehetett részt a los angeles-i olimpián a csehszlovák válogatott tagjaként. Kiemelkedő tehetségét jól mutatja, hogy 1985 tavaszán a kaliforniai San Joséban 71,26 méterre repítette a diszkoszt. Ez az elképesztő eredmény a mai napig szlovák országos rekordnak számít. Utolsó olimpiai fellépése 1988-ban, Szöulban volt, ahol a tizenkettedik helyen végzett.

Aktív pályafutása befejezése után családjával Prágában telepedett le, és továbbra is megbecsült közéleti személyiség maradt. Kiemelkedő életművét több ízben is elismerték. 2016-ban beválasztották a szlovák atlétika Hírességek Csarnokába, munkásságáért és eredményeiért pedig sportlegendaként Emil Zátopek-díjjal tüntették ki.
