Nagyon fogadkoznak az amerikaiak a hazai vébé előtt: vajon most kijön nekik a lépés?

Pochettino edzői karrierje legnagyobb tettére készül a házigazda amerikai válogatottal a világbajnokságon - most arról beszélt újságírók előtt, hogyan motiválja a játékosait.

Mauricio Pochettino, az amerikai férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a nyomáskezelésről és a csapategységről beszélt egy atlantai sajtótájékoztatón. A csapat a nyári, hazai rendezésű világbajnokságra készül gőzerővel - erről ír a The Guardian.

Az argentin szakember saját tapasztalataiból tudja, mit jelent a válogatottra nehezedő teher. A 2002-es világbajnokságon veteránként került be a keretbe: a Marcelo Bielsa által irányított, Verónnal és Batistutával felálló argentin csapat az egyik fő esélyesként érkezett a tornára. Az eredmény azonban katasztrofális lett: fél évszázad után először estek ki már a csoportkörben.

Az argentin emberek érzik a nyomást. Nálunk a futball a túlélésért folytatott harc. Olyan súlyos teher volt ez, amit akkor nem tudtunk kezelni

- idézte fel Pochettino.

Közel huszonöt évvel később már az Egyesült Államok válogatottjánál dolgozik. Ez a csapat korábban soha nem szembesült hasonló elvárásokkal. A tét azonban most is hatalmas, hiszen az ország 1994 után ismét világbajnoki házigazda lesz, Mexikóval és Kanadával közösen. Pochettino szerint a nyomást nem a játékosokra kell hárítani.

Ránk, az edzői stábra nehezedik a teher. Azt akarjuk, hogy a futballisták szabadon és boldogan játsszanak, a vereséget pedig ne tragédiaként éljék meg. Csak az tud jól teljesíteni, aki felszabadult

- hangsúlyozta a kapitány.

A jelenlegi keretet sokan a valaha volt legtehetségesebb amerikai csapatnak tartják. Az atlantai edzésen a játékosok láthatóan jó hangulatban készültek: a cicázás és a kispályás játékok alatt is sokat nevettek. Christian Pulisic, akit "Amerika Kapitányának" is becéznek, vitathatatlanul a nemzeti tizenegy történetének legkiemelkedőbb játékosa. Arca mindenhol jelen van Atlantában, óriásplakátokról és buszmegállókból is ő köszön vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ti azt akarjátok, hogy érezzem a nyomást, az biztos. Mivel világbajnokság jön, természetesen van rajtunk nyomás. Én azonban ehhez már hozzászoktam, és nem is akarnék más helyzetben lenni. Ráadásul nem kell egyedül megbirkóznom vele: mögöttem áll az egész csapat, a szakmai stáb és egy egész ország szurkolótábora

- mondta az elvárásokról Pochettino.

Az amerikaiak edzője az ország labdarúgásának messze legjobban fizetett edzője. A szurkolók egy része már régóta úgy véli, hogy a mostani generációból hiányzik a kellő keménység és motiváció. A kapitány saját bevallása szerint azonban már most erős kapcsolatot épített ki a játékosaival.

A motiváció az első naptól kezdődik, amint megismersz valakit. A szavak sokszor üresek. Tarthatok én hihetetlen motivációs beszédet, de ha nem teremtek érzelmi köteléket, akkor a szavaimnak semmilyen hatása nem lesz

- fogalmazott a szakember.