Nagyon fogadkoznak az amerikaiak a hazai vébé előtt: vajon most kijön nekik a lépés?

A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.
Mauricio Pochettino, az amerikai férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a nyomáskezelésről és a csapategységről beszélt egy atlantai sajtótájékoztatón. A csapat a nyári, hazai rendezésű világbajnokságra készül gőzerővel - erről ír a The Guardian.
Az argentin szakember saját tapasztalataiból tudja, mit jelent a válogatottra nehezedő teher. A 2002-es világbajnokságon veteránként került be a keretbe: a Marcelo Bielsa által irányított, Verónnal és Batistutával felálló argentin csapat az egyik fő esélyesként érkezett a tornára. Az eredmény azonban katasztrofális lett: fél évszázad után először estek ki már a csoportkörben.
Az argentin emberek érzik a nyomást. Nálunk a futball a túlélésért folytatott harc. Olyan súlyos teher volt ez, amit akkor nem tudtunk kezelni
- idézte fel Pochettino.
Közel huszonöt évvel később már az Egyesült Államok válogatottjánál dolgozik. Ez a csapat korábban soha nem szembesült hasonló elvárásokkal. A tét azonban most is hatalmas, hiszen az ország 1994 után ismét világbajnoki házigazda lesz, Mexikóval és Kanadával közösen. Pochettino szerint a nyomást nem a játékosokra kell hárítani.
Ránk, az edzői stábra nehezedik a teher. Azt akarjuk, hogy a futballisták szabadon és boldogan játsszanak, a vereséget pedig ne tragédiaként éljék meg. Csak az tud jól teljesíteni, aki felszabadult
- hangsúlyozta a kapitány.
A jelenlegi keretet sokan a valaha volt legtehetségesebb amerikai csapatnak tartják. Az atlantai edzésen a játékosok láthatóan jó hangulatban készültek: a cicázás és a kispályás játékok alatt is sokat nevettek. Christian Pulisic, akit "Amerika Kapitányának" is becéznek, vitathatatlanul a nemzeti tizenegy történetének legkiemelkedőbb játékosa. Arca mindenhol jelen van Atlantában, óriásplakátokról és buszmegállókból is ő köszön vissza.
Ti azt akarjátok, hogy érezzem a nyomást, az biztos. Mivel világbajnokság jön, természetesen van rajtunk nyomás. Én azonban ehhez már hozzászoktam, és nem is akarnék más helyzetben lenni. Ráadásul nem kell egyedül megbirkóznom vele: mögöttem áll az egész csapat, a szakmai stáb és egy egész ország szurkolótábora
- mondta az elvárásokról Pochettino.
Az amerikaiak edzője az ország labdarúgásának messze legjobban fizetett edzője. A szurkolók egy része már régóta úgy véli, hogy a mostani generációból hiányzik a kellő keménység és motiváció. A kapitány saját bevallása szerint azonban már most erős kapcsolatot épített ki a játékosaival.
A motiváció az első naptól kezdődik, amint megismersz valakit. A szavak sokszor üresek. Tarthatok én hihetetlen motivációs beszédet, de ha nem teremtek érzelmi köteléket, akkor a szavaimnak semmilyen hatása nem lesz
- fogalmazott a szakember.
44 nap után tették lapátra a vezetőedzőt, aki még nagyobb bajba kormányozta a Tottenhamet, és a csapat a kiesés szélén táncol.
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
Mik a horgászvizsga 2026-os szabályai? Mennyi az állami horgászvizsga ára? Miből áll a tananyag, és hogyan működik a MOHOSZ online horgászvizsga rendszere? Kattints a részletekért!
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
Látványosan berobbant a pilates Magyarországon, ma már Budapest szinte minden városrészében találhatunk stúdiót, de vidéken is egyre több helyen jelenik meg a sport.
Schön Szabolcs volt a nyerőember, Marco Rossi tanítványai egyetlen góllal verték nyugati szomszédunkat.
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
Tiger Woods ismét a címlapokra került, ezúttal nem sporteredményei miatt.
Tizedszer megy az angolok után a vébére a szurkoló: még saját házát is eladja, hogy Amerikában lehessen
Egy 62 éves angol szurkoló, Andy Milne eladja a házát, hogy finanszírozni tudja utazását a nyári világbajnokságra.
A mindössze egy évtizedes múltra visszatekintő válogatottnak kedden, hazai pályán kell legyőznie Törökországot.
Az angol válogatott egyik legnagyobb fegyvere a nyári világbajnokságon a szögletekből és szabadrúgásokból kialakított helyzetek kihasználása lehet a megszokott játékelemeken túl.
Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula–1-es Japán Nagydíj szombati időmérő edzését, Russell pedig második lett, így a Mercedes pilótái foglalhatják el az első rajtsort.
Az NB I-es csapatok 2024-ben közel 27 milliárd forintot költöttek a futballisták bérére - ez az UEFA pénzügyi körképéből derült ki.
A Mercedes pilótája az első két futamon aratott győzelmével és második helyezésével, valamint a kínai sprintfutamon elért elsőségével négy pont előnnyel vezet.
Hatalmas felháborodást szült a NOB döntése: több mint száz szervezet tiltakozik, mindenki sorompóba lépett
Több mint száz emberi jogi, sport- és tudományos szervezet – köztük az ENSZ – bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, női versenyzőkre vonatkozó irányelveit.
Marco Rossi szövetségi kapitány keretében több kényszerű változás is történt a Szlovénia és Görögország elleni hazai mérkőzések előtt.
Az angol futball egyik legtapasztaltabb szakembere az idény hátralévő hét mérkőzésére ül le a kispadra.
A 16 éves középcsatár, Vasiljevic Andrej az MTK-tól a német Hamburg együtteséhez szerződött - ezt a kék-fehérek jelentették be honlapjukon.
A kiemelkedő hazai részvétel mellett a nemzetközi futóturizmusban is mérföldkőhöz érkezett, hiszen 111 országból érkeztek külföldi sportolók.
Tragikus hirtelenséggel, ötvenhét éves korában elhunyt Ladányi Tibor, a Szolnoki MÁV FC egykori kapusa - a hírt a klub közölte.
Az első gyakorlást a világbajnoki éllovas George Russell, a másodikat pedig Oscar Piastri nyerte.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.