Los Angeles, Kalifornia, USA - 2010. május 12: Kezek tartják a labdarúgó-világbajnokság trófeájának másolatát a dél-afrikai torna előtt. vb, világbajnokság, fifa world cup, foci vb
Nagyon fogadkoznak az amerikaiak a hazai vébé előtt: vajon most kijön nekik a lépés?

2026. március 29. 16:33

Pochettino edzői karrierje legnagyobb tettére készül a házigazda amerikai válogatottal a világbajnokságon - most arról beszélt újságírók előtt, hogyan motiválja a játékosait.

Mauricio Pochettino, az amerikai férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a nyomáskezelésről és a csapategységről beszélt egy atlantai sajtótájékoztatón. A csapat a nyári, hazai rendezésű világbajnokságra készül gőzerővel - erről ír a The Guardian.

Az argentin szakember saját tapasztalataiból tudja, mit jelent a válogatottra nehezedő teher. A 2002-es világbajnokságon veteránként került be a keretbe: a Marcelo Bielsa által irányított, Verónnal és Batistutával felálló argentin csapat az egyik fő esélyesként érkezett a tornára. Az eredmény azonban katasztrofális lett: fél évszázad után először estek ki már a csoportkörben.

Az argentin emberek érzik a nyomást. Nálunk a futball a túlélésért folytatott harc. Olyan súlyos teher volt ez, amit akkor nem tudtunk kezelni

- idézte fel Pochettino.

Közel huszonöt évvel később már az Egyesült Államok válogatottjánál dolgozik. Ez a csapat korábban soha nem szembesült hasonló elvárásokkal. A tét azonban most is hatalmas, hiszen az ország 1994 után ismét világbajnoki házigazda lesz, Mexikóval és Kanadával közösen. Pochettino szerint a nyomást nem a játékosokra kell hárítani.

Ránk, az edzői stábra nehezedik a teher. Azt akarjuk, hogy a futballisták szabadon és boldogan játsszanak, a vereséget pedig ne tragédiaként éljék meg. Csak az tud jól teljesíteni, aki felszabadult

- hangsúlyozta a kapitány.

A jelenlegi keretet sokan a valaha volt legtehetségesebb amerikai csapatnak tartják. Az atlantai edzésen a játékosok láthatóan jó hangulatban készültek: a cicázás és a kispályás játékok alatt is sokat nevettek. Christian Pulisic, akit "Amerika Kapitányának" is becéznek, vitathatatlanul a nemzeti tizenegy történetének legkiemelkedőbb játékosa. Arca mindenhol jelen van Atlantában, óriásplakátokról és buszmegállókból is ő köszön vissza.

Ti azt akarjátok, hogy érezzem a nyomást, az biztos. Mivel világbajnokság jön, természetesen van rajtunk nyomás. Én azonban ehhez már hozzászoktam, és nem is akarnék más helyzetben lenni. Ráadásul nem kell egyedül megbirkóznom vele: mögöttem áll az egész csapat, a szakmai stáb és egy egész ország szurkolótábora

- mondta az elvárásokról Pochettino.

Az amerikaiak edzője az ország labdarúgásának messze legjobban fizetett edzője. A szurkolók egy része már régóta úgy véli, hogy a mostani generációból hiányzik a kellő keménység és motiváció. A kapitány saját bevallása szerint azonban már most erős kapcsolatot épített ki a játékosaival.

A motiváció az első naptól kezdődik, amint megismersz valakit. A szavak sokszor üresek. Tarthatok én hihetetlen motivációs beszédet, de ha nem teremtek érzelmi köteléket, akkor a szavaimnak semmilyen hatása nem lesz

- fogalmazott a szakember.
