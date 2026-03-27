Budapest, 2025. november 16.A gólszerző Varga Barnabás ünnepel a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Ez nem jött jókor: nem jött rendbe Varga Barnabás, kihagyja a két válogatott meccset

Pénzcentrum
2026. március 27. 15:22

Sérülés miatt Varga Barnabás elhagyta a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborát, Willi Orbán azonban csatlakozott a csapathoz. Marco Rossi szövetségi kapitány keretében több kényszerű változás is történt a Szlovénia és Görögország elleni hazai mérkőzések előtt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatása szerint a támadó sérülése nem jön rendbe a felkészülés végéig. Varga még az AEK Athén hétvégi bajnokiján sérült meg. A találkozó első félidejében gólt szerzett, azonban a szünetben már le kellett cserélni. Bár a játékos elutazott a nemzeti csapathoz, péntek kora délutánra biztossá vált, hogy nem léphet pályára.

Jó hír viszont, hogy Willi Orbán már a kerettel készül. A Lipcse középhátvédje személyes okok miatt hagyta ki a felkészülés eddigi részét, de mostanra csatlakozott a társakhoz.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 204,50M €
Edző: Marco Rossi
Adatlap létrehozva: 2026.03.27.

A csapatban nem Varga az egyetlen hiányzó az eredeti névsorhoz képest. A korábban meghívott Loic Nego, illetve a csütörtökön kidőlt Szűcs Kornél sérülés miatt maradt ki a keretből. Callum Styles pedig magánéleti okokból nem áll a szakmai stáb rendelkezésére. A távolmaradók pótlására Marco Rossi utólag Szalai Attilát és Nagy Zsoltot hívta be az együttesbe.

A megújult kerettel dolgozó magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovéniát, március 31-én, kedden pedig Görögországot fogadja a budapesti Puskás Arénában.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#Budapest #foci #sport #görögország #magyar válogatott #meccs #sérülés #szlovénia #puskás aréna #magyar labdarúgás #marco rossi #varga barnabás

