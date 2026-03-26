A változás Magyarországon különösen látványos.
Meghozta döntését a NOB: mostantól nem indulhatnak a nők között ezek a versenyzők
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a los angeles-i nyári olimpiától kezdve kizárólag biológiai nők indulhatnak a női versenyszámokban. Az esélyegyenlőség és a testi épség védelme érdekében hozott szabályozás betartását kötelező genetikai tesztekkel ellenőrzik majd.
A szervezet hivatalos közleménye szerint a jövőben sem egyéni, sem csapatsportokban nem vehetnek részt transznemű nők a női kategóriákban a NOB égisze alá tartozó eseményeken. A sportolók biológiai nemét nyál- vagy vérmintából végzett genetikai vizsgálattal határozzák meg. Ez a teszt az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét vagy hiányát mutatja ki.
A döntést alapos, szakértők bevonásával végzett, több hónapos kutatómunka előzte meg. Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a biológiailag férfinak született sportolók jelentős fizikai, erőnléti és állóképességi előnyben vannak a nőkkel szemben. Kirsty Coventry, a NOB elnöke hangsúlyozta, hogy az olimpián sokszor apróságokon múlik a győzelem.
A szigorítás értelmében a női mezőnyből kizárnak minden biológiailag férfinak született, nemátalakító beavatkozáson átesett transznemű személyt. A tiltás független a beavatkozás életkorától és módjától. A rendelkezés emellett azokat a sportolókat is érinti, akiknél nemi fejlődési zavar (DSD) áll fenn, ami igazságtalan előnyt biztosító, kiugróan magas tesztoszteronszintet eredményez.
Az érintett sportolók a jövőben az olimpiai játékokon kizárólag a férfimezőnyben versenyezhetnek, feltéve, hogy sikeresen megszerzik az induláshoz szükséges kvalifikációt.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
