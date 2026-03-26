2026. március 26. csütörtök Emánuel
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, 2026. február 6.Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Meghozta döntését a NOB: mostantól nem indulhatnak a nők között ezek a versenyzők

2026. március 26. 19:47

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a los angeles-i nyári olimpiától kezdve kizárólag biológiai nők indulhatnak a női versenyszámokban. Az esélyegyenlőség és a testi épség védelme érdekében hozott szabályozás betartását kötelező genetikai tesztekkel ellenőrzik majd.

A szervezet hivatalos közleménye szerint a jövőben sem egyéni, sem csapatsportokban nem vehetnek részt transznemű nők a női kategóriákban a NOB égisze alá tartozó eseményeken. A sportolók biológiai nemét nyál- vagy vérmintából végzett genetikai vizsgálattal határozzák meg. Ez a teszt az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét vagy hiányát mutatja ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntést alapos, szakértők bevonásával végzett, több hónapos kutatómunka előzte meg. Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a biológiailag férfinak született sportolók jelentős fizikai, erőnléti és állóképességi előnyben vannak a nőkkel szemben. Kirsty Coventry, a NOB elnöke hangsúlyozta, hogy az olimpián sokszor apróságokon múlik a győzelem.

A szigorítás értelmében a női mezőnyből kizárnak minden biológiailag férfinak született, nemátalakító beavatkozáson átesett transznemű személyt. A tiltás független a beavatkozás életkorától és módjától. A rendelkezés emellett azokat a sportolókat is érinti, akiknél nemi fejlődési zavar (DSD) áll fenn, ami igazságtalan előnyt biztosító, kiugróan magas tesztoszteronszintet eredményez.

Az érintett sportolók a jövőben az olimpiai játékokon kizárólag a férfimezőnyben versenyezhetnek, feltéve, hogy sikeresen megszerzik az induláshoz szükséges kvalifikációt.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#vizsgálat #olimpia #sport #verseny #kutatás #szabályozás #tiltás #döntés #nob #los angeles

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:03
19:57
19:47
19:40
19:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
