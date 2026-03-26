Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Sport

Már egy olimpiai bajnok is beszólt a makacs PL-klubnak: ez fájhatott a szurkolóknak

Pénzcentrum
2026. március 26. 15:13

Keely Hodgkinson olimpiai és világbajnok brit futónő csípősen szúrt oda a West Ham Unitednek. A londoni futballklub ugyanis veszélybe sodorhatja a brit főváros esélyeit a 2029-es atlétikai világbajnokság megrendezésére - tudósított a The Guardian.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) elnöke egyértelművé tette, hogy a 2029-es világbajnokságot szeptemberben, az atlétikai szezon záróeseményeként képzeli el. A West Ham azonban nem hajlandó mintegy három hétre átadni a London Stadiont, mivel addigra már javában zajlik a labdarúgószezon. A klub arra a szerződéses jogára hivatkozik, amely biztosítja, hogy a futballszezonban a West Ham mérkőzései élveznek elsőbbséget.

A 22 éves brit atléta vasárnap fedett pályás világbajnoki címet szerzett 800 méteren, majd az X-en reagált a hírre.

A brit atlétaválogatott több érmet visz majd abba a stadionba, mint amennyit a West Ham egész történelme során összegyűjtött

– írta bejegyzésében, amelyet nevető és szív emojikkal egészített ki.

A bejegyzés alaposan megosztotta a közösségi médiát. Az atlétika rajongói lelkesen támogatták Hodgkinsont, míg egyes West Ham-szurkolók tiszteletlennek találták a megjegyzést. A számok alapján egyébként szoros a verseny: a West Ham története során öt nagyobb trófeát nyert, míg Hodgkinson felnőtt szinten már hat aranyérmet szerzett olimpián, világbajnokságon és Európa-bajnokságon.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 362,95M €
Edző: Nuno Espírito Santo
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Tottenham Hotspur
31
7
9
15
40
50
-10
30
18.
West Ham United
31
7
8
16
36
57
-21
29
19.
Burnley
31
4
8
19
33
61
-28
20
Adatlap létrehozva: 2026.03.26.

A West Ham 2013-ban szerezte meg a közpénzből épített stadion bérleti jogát, egy évvel azután, hogy a létesítmény a 2012-es londoni olimpiának adott otthont. Ezt a megállapodást sokan az évszázad üzletének tartják. Coe maga is beszédesen nyilatkozott az ügyletről:

Egy Premier League-klub igazgatóságában ültem, egy másikkal pedig szoros kapcsolatban állok. Szerintem mindkettő elégedett lenne egy ilyen megállapodással.

London mellett Róma, München, Nairobi és egy indiai város is pályázik a 2029-es rendezési jogra. A végleges pályázatokat augusztus elejéig kell benyújtani, a döntés pedig szeptemberben születik meg.
