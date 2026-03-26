Már egy olimpiai bajnok is beszólt a makacs PL-klubnak: ez fájhatott a szurkolóknak
Keely Hodgkinson olimpiai és világbajnok brit futónő csípősen szúrt oda a West Ham Unitednek. A londoni futballklub ugyanis veszélybe sodorhatja a brit főváros esélyeit a 2029-es atlétikai világbajnokság megrendezésére - tudósított a The Guardian.
Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) elnöke egyértelművé tette, hogy a 2029-es világbajnokságot szeptemberben, az atlétikai szezon záróeseményeként képzeli el. A West Ham azonban nem hajlandó mintegy három hétre átadni a London Stadiont, mivel addigra már javában zajlik a labdarúgószezon. A klub arra a szerződéses jogára hivatkozik, amely biztosítja, hogy a futballszezonban a West Ham mérkőzései élveznek elsőbbséget.
A 22 éves brit atléta vasárnap fedett pályás világbajnoki címet szerzett 800 méteren, majd az X-en reagált a hírre.
A brit atlétaválogatott több érmet visz majd abba a stadionba, mint amennyit a West Ham egész történelme során összegyűjtött
– írta bejegyzésében, amelyet nevető és szív emojikkal egészített ki.
The GB team will bring back more medals to that stadium than west ham have seen in their entire history 🫢🫶🏼😂 https://t.co/iCE3ynTA9B— KnH (@keelyhodgkinson) March 25, 2026
A bejegyzés alaposan megosztotta a közösségi médiát. Az atlétika rajongói lelkesen támogatták Hodgkinsont, míg egyes West Ham-szurkolók tiszteletlennek találták a megjegyzést. A számok alapján egyébként szoros a verseny: a West Ham története során öt nagyobb trófeát nyert, míg Hodgkinson felnőtt szinten már hat aranyérmet szerzett olimpián, világbajnokságon és Európa-bajnokságon.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Tottenham Hotspur
|
31
|
7
|
9
|
15
|
40
|
50
|
-10
|
30
|
18.
West Ham United
|
31
|
7
|
8
|
16
|
36
|
57
|
-21
|
29
|
19.
Burnley
|
31
|
4
|
8
|
19
|
33
|
61
|
-28
|
20
A West Ham 2013-ban szerezte meg a közpénzből épített stadion bérleti jogát, egy évvel azután, hogy a létesítmény a 2012-es londoni olimpiának adott otthont. Ezt a megállapodást sokan az évszázad üzletének tartják. Coe maga is beszédesen nyilatkozott az ügyletről:
Egy Premier League-klub igazgatóságában ültem, egy másikkal pedig szoros kapcsolatban állok. Szerintem mindkettő elégedett lenne egy ilyen megállapodással.
London mellett Róma, München, Nairobi és egy indiai város is pályázik a 2029-es rendezési jogra. A végleges pályázatokat augusztus elejéig kell benyújtani, a döntés pedig szeptemberben születik meg.
