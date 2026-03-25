London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Veszélyben a világbajnokság? Nem enged az egyik angol klub, pedig szükség lenne a stadionjára

Pénzcentrum
2026. március 25. 12:14

London 2029-es atlétikai világbajnoki pályázata veszélybe kerülhet, mert a West Ham nem hajlandó átengedni stadionját szeptemberben. Erre figyelmeztetett Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) elnöke - írta meg a The Guardian.

A nemzetközi szövetség egyértelművé tette a pályázó városok számára, hogy a világbajnokságot az atlétikai szezon záróeseményeként képzeli el, vagyis szeptemberben kellene megrendezni. A West Ham azonban egyelőre nem hajlandó mintegy három hétre kiköltözni a stadionból a labdarúgóidény elején, szeptemberben.

A londoni klub közleménye szerint szerződéses joga van ahhoz, hogy a futballmérkőzések élvezzenek elsőbbséget a bajnokság során, és egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy a csapat engedne az álláspontjából. Mindezt annak ellenére teszi, hogy a londoni pályázatot a brit kormány és a londoni polgármesteri hivatal is határozottan támogatja. Atlétikai körökben egyre erősebb az aggodalom, hogy a futballklub gyakorlatilag zsarolási pozícióba került a pályázattal szemben.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 362,95M €
Edző: Nuno Espírito Santo
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Tottenham Hotspur
31
7
9
15
40
50
-10
30
18.
West Ham United
31
7
8
16
36
57
-21
29
19.
Burnley
31
4
8
19
33
61
-28
20
Adatlap létrehozva: 2026.03.25.

Sebastian Coe-nak elnökként semlegesnek kell maradnia, de annyit azért megjegyzett, hogy az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után az atlétikai világbajnokság a harmadik legnagyobb sportesemény a négyéves ciklusban. Emiatt elvárja a pályázó városoktól, hogy tudjanak alkalmazkodni a feltételekhez.

Felvetődött az is, hogy a West Ham hálásabb is lehetne az atlétikával szemben, tekintve, hogy a 2012-es londoni olimpiai stadiont szinte ingyen kapta meg használatra. Erre Coe csupán annyit válaszolt: korábban ült már Premier League-klub igazgatótanácsában, és tisztában van vele, hogy bárki elégedett lenne egy ilyen üzlettel.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% .

A nyár eleji rendezést, vagyis azt, hogy a világbajnokságot a futballszezon kezdete előtt tartsák meg, az elnök nem tartja járható útnak. Kifejtette: a szövetség tudatosan döntött úgy, hogy a világbajnokság legyen az idény csúcspontja. Korábban ugyanis kifejezetten zavaró volt a szurkolók számára, hogy egy sportoló megnyert egy vb-aranyérmet, majd néhány nappal később már a Gyémánt Liga döntőjében állt rajthoz.

A hírek szerint London mellett Róma, München, Nairobi és egy indiai város is pályázik a 2029-es rendezésre. A pályázatok előzetes beadási határideje április 3., a végleges anyagoké pedig augusztus 5. A győztes várost szeptemberben hirdetik ki.
Címlapkép: Getty Images
#sport #stadion #london #labdarúgás #egyesült királyság #világbajnokság #premier league #angol foci #atlétika #west ham united

