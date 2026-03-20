Elképesztő, mit csinált megint a sznúkerlegenda: 21 éves rekord dőlt meg, ezt utánacsinálják valaha?

Ronnie O'Sullivan új rekordot állított fel a kínai Jusanban zajló snooker World Open negyeddöntőjében. A sokszoros világbajnok egy 153 pontos bréket lökött, ezzel megdöntve a korábbi, 21 éve fennálló csúcsot - közölte a The Guardian.

Az 50 éves, hétszeres világbajnok az ír Ryan Day elleni mérkőzés nyitó frémjében érte el a bravúrt. O'Sullivan snookerbe kényszerítette ellenfelét, akinek sikertelen menekülése után a játékvezető szabadlabdát ítélt.

Ennek köszönhetően O'Sullivan először egy zöldet, majd egy feketét tett el. Így már nyolc ponttal a neve mellett kezdhette meg a piros golyók sorozatát. Ezt követően mind a tizenöt pirosat a zsebekbe küldte, tizenhárom feketével és két rózsaszínnel kombinálva. Végül az összes színes golyót is letakarította az asztalról, amivel összeállt a rekordot jelentő 153 pont.

A szakágban a korábbi, 147-et meghaladó legmagasabb brék Jamie Burnett nevéhez fűződött. Ő 2004-ben, az UK Championship selejtezőjében ért el 148 pontot. O'Sullivan új csúcsa mindössze két ponttal marad el az elméletileg elérhető maximális 155 ponttól. A "Rakéta" becenévre hallgató játékos pályafutása során egyébként rekordszámú, 17 maximum bréket lökött már.

"Köszönöm mindenkinek, aki üzent és gratulált a 153-hoz. Igazán klassz pillanat volt, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült" - mondta O'Sullivan egy közösségi médiában közzétett videóban. A lendületes nyitás megadta az alaphangot az egész mérkőzésnek. O'Sullivan végül magabiztos, 5-0-s győzelemmel jutott be az elődöntőbe.