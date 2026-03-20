Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Snooker asztal dákóval, piros, sárga, rózsaszín és kék golyókkal, valamint dákóval.
Elképesztő, mit csinált megint a sznúkerlegenda: 21 éves rekord dőlt meg, ezt utánacsinálják valaha?

2026. március 20. 13:45

Ronnie O'Sullivan új rekordot állított fel a kínai Jusanban zajló snooker World Open negyeddöntőjében. A sokszoros világbajnok egy 153 pontos bréket lökött, ezzel megdöntve a korábbi, 21 éve fennálló csúcsot - közölte a The Guardian.

Az 50 éves, hétszeres világbajnok az ír Ryan Day elleni mérkőzés nyitó frémjében érte el a bravúrt. O'Sullivan snookerbe kényszerítette ellenfelét, akinek sikertelen menekülése után a játékvezető szabadlabdát ítélt.

Ennek köszönhetően O'Sullivan először egy zöldet, majd egy feketét tett el. Így már nyolc ponttal a neve mellett kezdhette meg a piros golyók sorozatát. Ezt követően mind a tizenöt pirosat a zsebekbe küldte, tizenhárom feketével és két rózsaszínnel kombinálva. Végül az összes színes golyót is letakarította az asztalról, amivel összeállt a rekordot jelentő 153 pont.

A szakágban a korábbi, 147-et meghaladó legmagasabb brék Jamie Burnett nevéhez fűződött. Ő 2004-ben, az UK Championship selejtezőjében ért el 148 pontot. O'Sullivan új csúcsa mindössze két ponttal marad el az elméletileg elérhető maximális 155 ponttól. A "Rakéta" becenévre hallgató játékos pályafutása során egyébként rekordszámú, 17 maximum bréket lökött már.

"Köszönöm mindenkinek, aki üzent és gratulált a 153-hoz. Igazán klassz pillanat volt, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült" - mondta O'Sullivan egy közösségi médiában közzétett videóban. A lendületes nyitás megadta az alaphangot az egész mérkőzésnek. O'Sullivan végül magabiztos, 5-0-s győzelemmel jutott be az elődöntőbe.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
3 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
5 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
5
6 napja
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 15:09
Meghalt a legendás akciófilmsztár, Chuck Norris
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 14:31
Ijesztően hiteles csalás terjed, rengetegen kapnak ilyen SMS-t: nehogy bedőlj, kifosztanak
Agrárszektor  |  2026. március 20. 14:31
Durva meglepetés érheti a magyar kerttulajdonosokat: ez rémálom lehet