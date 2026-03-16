Most nyerte meg az Arsenal? Elképesztő, mit történt a hétvégén Európa pályáin, mutatjuk az eredményeket

A hétvégi európai labdarúgó-bajnokságok fordulói komoly erődemonstrációkat hoztak a tabellák élén és az alsóházban egyaránt. Az Arsenal magabiztosan őrzi vezető helyét a Premier League-ben, a Bundesligában a Bayern München döntetlennel is növelte előnyét a Bayer Leverkusennel szemben. A spanyol élvonalban a Barcelona gólzáporos sikerrel, az olasz Serie A-ban pedig a Lazio meglepetésgyőzelemmel hívta fel magára a figyelmet.

A hétvégi fordulók után Európa-szerte tisztábban látszanak az esélyek. Az angol, olasz, spanyol, német és francia bajnokságban egyaránt fontos pontokat gyűjtöttek az élen álló csapatok, miközben a Fizz Ligában továbbra is a Győri ETO FC és a Ferencváros csatázik a bajnoki címért.

Premier League: tovább nőtt az Arsenal előnye

Az angol élvonalban az Arsenal tovább növelte előnyét a tabella élén, miután 2-0-ra legyőzte az Evertont. A londoni csapat így 70 ponttal áll az első helyen, míg a második Manchester City csak 1-1-es döntetlent játszott a West Ham United ellen, és 61 pontja van a forduló után. A Manchester United számára viszont sikeres volt a hétvége: az Aston Villa 3-1-es legyőzésével fontos három pontot szerzett, és 54 ponttal őrzi a harmadik helyet.

A forduló egyik meglepetését a Newcastle United idegenbeli győzelme jelentette a Chelsea ellen (0-1). A Brighton is értékes sikert aratott, 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában. A tabella alján továbbra is a Wolverhampton Wanderers (16 pont) és a Burnley (20 pont) küzd a bennmaradásért, utóbbi azonban gól nélküli döntetlent játszott a Bournemouth ellen.

Serie A: a Lazio meglepetése és Como erősödése

Az olasz bajnokságban az Inter továbbra is vezeti a tabellát 68 ponttal, bár az Atalanta ellen csak 1-1-es döntetlenre futotta erejéből. A forduló legnagyobb meglepetését a Lazio szolgáltatta, amely hazai pályán 1-0-ra legyőzte az AC Milant, így a rossoneri 60 pontnál ragadt. A Napoli megőrizte harmadik helyét, miután 2-1-re nyert a Lecce ellenében.

Figyelemre méltó a Como teljesítménye, a csapat 54 ponttal a negyedik helyen áll, miután 2-1-re legyőzte az AS Romát. A Juventus is fontos győzelmet aratott, 1-0-ra verte idegenben az Udinesét. A tabella végén továbbra is a Hellas Verona (18 pont) és a Pisa (18 pont) küzd a bennmaradásért.

La Liga: gólzáporos győzelem Barcelonában

A spanyol bajnokságban a Barcelona továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát 70 ponttal, miután hazai pályán 5-2-re legyőzte a Sevilla FC-t. A Real Madrid szintén magabiztos sikert aratott, 4-1-re verte az Elchét, és 66 ponttal őrzi a második helyet. Az Atlético Madrid is győzött, 1-0-ra múlta felül a Getafét, így 57 ponttal tartja a harmadik pozíciót.

A forduló nagy meglepetését a Girona okozta, amely 3-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót. A tabella végén a Real Oviedo (21 pont) és a Levante (22 pont) küzd a bennmaradásért. A Real Oviedo váratlanul értékes győzelmet aratott, 1-0-ra nyert a Valencia ellen.

Bundesliga: a Bayern tovább diktál

A német bajnokságban a Bayern München továbbra is magabiztosan vezet 67 ponttal, igaz, hogy csak 1-1-es döntetlent játszott a Bayer Leverkusen ellen. A Borussia Dortmund 2-0-ra győzött az FC Augsburg ellen, és 58 ponttal áll a második helyen. A TSG Hoffenheim és a VfB Stuttgart egyaránt 50 ponttal osztozik a harmadik és negyedik pozíción, utóbbi fontos 1-0-s sikert aratott az RB Leipzig ellen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A középmezőnyben az Union Berlin szolgáltatta a meglepetést, 1-0-ra nyert a SC Freiburg otthonában. A tabella végén az FC Heidenheim továbbra is mindössze 14 ponttal próbálja elkerülni a kiesést.

Ligue 1: a PSG továbbra is élen

Franciaországban a második helyen álló RC Lens meglepetésre vereséget szenvedett, 2-1-re kikapott a Lorient otthonában, és 56 ponttal áll most. A Marseille 1-0-ra győzött az AJ Auxerre ellen, és 49 ponttal tartja a harmadik helyet.

Az AS Monaco fontos 2-0-s győzelmet aratott a Brest ellen, míg a LOSC Lille 2-1-re nyert a Stade Rennais otthonában. A tabella végén a Metz 13 ponttal sereghajtó, miután egy gólokban gazdag mérkőzésen 4-3-ra kikapott a Toulouse FC-től.

Fizz Liga: nem játszott a Fradi

A magyar bajnokságban a Győri ETO FC továbbra is vezeti a tabellát 50 ponttal, bár csak 0-0-ás döntetlent játszott az MTK Budapest ellen. A Ferencváros egy ponttal lemaradva, 49 ponttal áll a második helyen, ám a hétvégén nem lépett pályára. A Debreceni VSC 44 ponttal a harmadik, miután 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával.

A forduló legnagyobb meglepetését a Kazincbarcika szolgáltatta, amely magabiztosan, 4-0-ra győzött a Diósgyőr VTK otthonában. Mint mi is megírtuk: a súlyos vereség után azonnal menesztették a miskolciak Kovács Zoltán sportigazgatót. Az Újpest FC fontos három pontot szerzett a Kisvárda ellen 2-1-es sikerrel, míg a Paksi FC és a Zalaegerszegi TE 1-1-es döntetlent játszott. A tabella végén a Kazincbarcika továbbra is mindössze 17 ponttal küzd a bennmaradásért.