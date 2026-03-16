Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Brutális büntetéssel sújtották az angol sztárcsapatot: tízmillió font, plusz nem is igazolhatnak senkit

2026. március 16. 15:52

A klubot tízmillió fontos pénzbüntetéssel és átigazolási tilalommal is sújtotta a liga fegyelmi testülete - utóbbbit viszont egyelőre felfüggesztették.

A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re. Emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal, valamint egy kilenc hónapos, azonnal hatályba lépő akadémiai átigazolási tilalommal sújtották a klubot a Roman Abramovics-éra alatt elkövetett pénzügyi szabálytalanságok miatt - tudósított a The Guardian.

A liga vizsgálata a 2011 és 2018 közötti időszakban történt, be nem jelentett kifizetésekre terjedt ki. Ezeket az összegeket ügynököknek, engedéllyel nem rendelkező közvetítőknek, valamint más szereplőknek – köztük maguknak a játékosoknak – juttatták különböző átigazolások kapcsán. Az érintett tranzakciók között olyan játékosok megszerzése is szerepelt, mint Samuel Eto'o, Eden Hazard vagy Willian.

Anglia
Chelsea
Piaci érték: 1 160M €
Edző: Liam Rosenior
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Liverpool
30
14
7
9
49
40
9
49
6.
Chelsea
30
13
9
8
53
35
18
48
7.
Brentford
29
13
5
11
44
40
4
44
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

A Chelsea ezzel a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát kapta meg. A klub ugyanakkor elkerülte a sportszankciókat, például a pontlevonást. A felnőttcsapatot érintő felfüggesztett átigazolási tilalom két évig marad érvényben, és csak újabb szabálysértés esetén lép életbe. Az akadémiai tilalom kizárólag olyan utánpótláskorú játékosokra vonatkozik, akik korábban más Premier League-csapat, vagy angol alsóbb osztályú klub akadémiáján voltak nyilvántartva. A jelenlegi játékosokat, a külföldi utánpótláskorúakat, illetve az első alkalommal regisztrált fiatalokat a büntetés nem érinti.

A liga a büntetés kiszabásakor enyhítő tényezőket is figyelembe vett. A szabálytalanságok ugyanis még a korábbi tulajdonos idején történtek, ráadásul azokat a 2022 májusában Roman Abramovicstól a klubot átvevő BlueCo befektetői csoport maga jelentette be. A liga kiemelte a klub "kivételes együttműködését", és megjegyezte, hogy "az önkéntes bejelentések nélkül a szabálysértések egy része soha nem jutott volna a liga tudomására".

Az első csapattal kapcsolatos szabálysértések mintegy tíz évvel ezelőtti hiányos pénzügyi jelentésekhez kötődnek. Ezek azonban nem befolyásolták a klub megfelelését a Premier League pénzügyi fenntarthatósági szabályainak (PSR). Az akadémiát érintő ügyek a 2019 és 2022 közötti utánpótlás-fejlesztési szabályszegésekre vonatkoznak.

A Chelsea továbbra is szankciókra számíthat az angol labdarúgó-szövetség (FA) részéről. A szervezet ugyanis 74 rendbeli, ügynököket érintő szabálytalanság miatt emelt vádat a klub ellen. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a 2012 és 2019 közötti, szintén önként bejelentett tranzakciók miatt már 2023-ban egy 10 millió eurós bírsággal sújtotta a londoni alakulatot.
#bírság #foci #sport #labdarúgás #pénzbüntetés #uefa #premier league #chelsea #átigazolás #angol foci

