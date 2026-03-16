Brutális büntetéssel sújtották az angol sztárcsapatot: tízmillió font, plusz nem is igazolhatnak senkit
A klubot tízmillió fontos pénzbüntetéssel és átigazolási tilalommal is sújtotta a liga fegyelmi testülete - utóbbbit viszont egyelőre felfüggesztették.
A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re. Emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal, valamint egy kilenc hónapos, azonnal hatályba lépő akadémiai átigazolási tilalommal sújtották a klubot a Roman Abramovics-éra alatt elkövetett pénzügyi szabálytalanságok miatt - tudósított a The Guardian.
A liga vizsgálata a 2011 és 2018 közötti időszakban történt, be nem jelentett kifizetésekre terjedt ki. Ezeket az összegeket ügynököknek, engedéllyel nem rendelkező közvetítőknek, valamint más szereplőknek – köztük maguknak a játékosoknak – juttatták különböző átigazolások kapcsán. Az érintett tranzakciók között olyan játékosok megszerzése is szerepelt, mint Samuel Eto'o, Eden Hazard vagy Willian.
A Chelsea ezzel a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát kapta meg. A klub ugyanakkor elkerülte a sportszankciókat, például a pontlevonást. A felnőttcsapatot érintő felfüggesztett átigazolási tilalom két évig marad érvényben, és csak újabb szabálysértés esetén lép életbe. Az akadémiai tilalom kizárólag olyan utánpótláskorú játékosokra vonatkozik, akik korábban más Premier League-csapat, vagy angol alsóbb osztályú klub akadémiáján voltak nyilvántartva. A jelenlegi játékosokat, a külföldi utánpótláskorúakat, illetve az első alkalommal regisztrált fiatalokat a büntetés nem érinti.
A liga a büntetés kiszabásakor enyhítő tényezőket is figyelembe vett. A szabálytalanságok ugyanis még a korábbi tulajdonos idején történtek, ráadásul azokat a 2022 májusában Roman Abramovicstól a klubot átvevő BlueCo befektetői csoport maga jelentette be. A liga kiemelte a klub "kivételes együttműködését", és megjegyezte, hogy "az önkéntes bejelentések nélkül a szabálysértések egy része soha nem jutott volna a liga tudomására".
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az első csapattal kapcsolatos szabálysértések mintegy tíz évvel ezelőtti hiányos pénzügyi jelentésekhez kötődnek. Ezek azonban nem befolyásolták a klub megfelelését a Premier League pénzügyi fenntarthatósági szabályainak (PSR). Az akadémiát érintő ügyek a 2019 és 2022 közötti utánpótlás-fejlesztési szabályszegésekre vonatkoznak.
A Chelsea továbbra is szankciókra számíthat az angol labdarúgó-szövetség (FA) részéről. A szervezet ugyanis 74 rendbeli, ügynököket érintő szabálytalanság miatt emelt vádat a klub ellen. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a 2012 és 2019 közötti, szintén önként bejelentett tranzakciók miatt már 2023-ban egy 10 millió eurós bírsággal sújtotta a londoni alakulatot.
