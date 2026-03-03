Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t

Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.

Nem rendeznek NB I-es és NB II-es labdarúgó-meccseket április 6-án és 12-én - erről döntött hétfői ülésén a Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) elnöksége. Azért éppen ezt a két dátumot emelték ki, mert előbbi húsvét hétfő lesz, utóbbi pedig a 2026-os országgyűlési választások napja.

Az MLSZ szerint a klubvezetők kérését figyelembe véve döntöttek, és mint kiderült, ezek a meccsek más időpontban lesznek megtartva.

Az ülésen emellett téma volt az is, hogy valóban bevezessék-e az osztályozók rendszerét a jövő szezontól. Mint kiderült, a versenykiírás módosításáról csak a következő ülésen dönt majd az elnökség. Az osztályozók lehetséges újbóli bevezetéséről korábban itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Teljesen felforgatják a magyar focibajnokságot: jöhet az osztályozós rendszer, rég nem volt ilyen Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA