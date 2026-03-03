2026. március 3. kedd Kornélia
Győr, 2026. február 28.Bana Dávid, az Újpest kapusa gólt kap a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójában játszott ETO FC - Újpest FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. február 28-án. A Győr 2-1-re győzött.MTI/Krizsán Csaba
Sport

Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t

Pénzcentrum
2026. március 3. 09:53

Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.

Nem rendeznek NB I-es és NB II-es labdarúgó-meccseket április 6-án és 12-én - erről döntött hétfői ülésén a Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) elnöksége. Azért éppen ezt a két dátumot emelték ki, mert előbbi húsvét hétfő lesz, utóbbi pedig a 2026-os országgyűlési választások napja.

Az MLSZ szerint a klubvezetők kérését figyelembe véve döntöttek, és mint kiderült, ezek a meccsek más időpontban lesznek megtartva. 

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
49
2.
Ferencváros
46
3.
Debreceni VSC
40
4.
Paksi FC
36
5.
Puskás Akadémia
35
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
12
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
4.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
5.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.03.

Az ülésen emellett téma volt az is, hogy valóban bevezessék-e az osztályozók rendszerét a jövő szezontól. Mint kiderült, a versenykiírás módosításáról csak a következő ülésen dönt majd az elnökség. Az osztályozók lehetséges újbóli bevezetéséről korábban itt írtunk:

Teljesen felforgatják a magyar focibajnokságot: jöhet az osztályozós rendszer, rég nem volt ilyen
EZ IS ÉRDEKELHET
Teljesen felforgatják a magyar focibajnokságot: jöhet az osztályozós rendszer, rég nem volt ilyen
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
#húsvét #magyarország #foci #sport #labdarúgás #választás #magyar labdarúgás #magyar foci #NB II #NB I #Fizz liga

1
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
2 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
2 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
4
2 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
5
3 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
