Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
Nem rendeznek NB I-es és NB II-es labdarúgó-meccseket április 6-án és 12-én - erről döntött hétfői ülésén a Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) elnöksége. Azért éppen ezt a két dátumot emelték ki, mert előbbi húsvét hétfő lesz, utóbbi pedig a 2026-os országgyűlési választások napja.
Az MLSZ szerint a klubvezetők kérését figyelembe véve döntöttek, és mint kiderült, ezek a meccsek más időpontban lesznek megtartva.
Az ülésen emellett téma volt az is, hogy valóban bevezessék-e az osztályozók rendszerét a jövő szezontól. Mint kiderült, a versenykiírás módosításáról csak a következő ülésen dönt majd az elnökség. Az osztályozók lehetséges újbóli bevezetéséről korábban itt írtunk:
címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Hihetetlen, mit csinált tavaly a világbajnok Lando Norris: így tudta csak behúzni a vb-címet, most duplázni készül
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra
Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly.
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül.
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.