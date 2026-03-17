Kipottyanhat ma három angol csapat a BL-ből: ütött az óra, nem lehet már visszahozni?

Kedd este négy mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője. Míg az Arsenal és a Bayer Leverkusen párharca a múlt heti döntetlen után teljesen nyílt, addig a Bodø/Glimt, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is megnyugtató, háromgólos előnyből várja a visszavágót.
A Bayer Leverkusen történelme során még sosem győzte le az Arsenalt a legrangosabb európai kupasorozatban. A múlt heti 1–1-es első mérkőzés után azonban egy újabb döntetlennel a németek kiharcolhatnák a hosszabbítást. Az esélyek mégis inkább a londoniak mellett szólnak. A nemzetközi porondon ugyanis jól sáfárkodnak az idegenbeli döntetlenekkel. Hazai pályán ráadásul a legutóbbi BL-meccseik többségén kifejezetten gólerősen futballoztak, így egy győzelemmel lezárhatják a továbbjutás kérdését.
A lisszaboni Sportingra szinte lehetetlen feladat vár, ugyanis háromgólos hátrányt kellene ledolgoznia a Bodø/Glimttel szemben. A portugálok hatvan éve nem vittek véghez ekkora bravúrt a nemzetközi porondon, ráadásul az elmúlt öt egyenes kieséses BL-mérkőzésükön gólt sem szereztek. Ezzel szemben a remek formában lévő, a sorozatban öt győzelemnél tartó norvégok történelmet írhatnak: az 1996–1997-es idényben szereplő Rosenborg óta ők lehetnek az első skandináv csapat a negyeddöntőben.
A címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán magabiztos, 5–2-es győzelmet aratott a Chelsea felett az első mérkőzésen. A párizsiak eddig kivétel nélkül mindig továbbjutottak, amikor hazai pályán háromgólos előnyt építettek ki. A londoniaknak így csodára lenne szükségük. A reményt egy tavaly júliusi mérkőzés adhatja számukra, amikor a klubvilágbajnokság döntőjében 3–0-ra le tudták győzni francia riválisukat.
A Manchester City és a Real Madrid sorozatban ötödik éve találkozik a BL tavaszi szakaszában. Az angol együttesnek rendkívül nehéz dolga lesz, ha folytatni akarja a küzdelmeket, hiszen háromgólos hátrányból fogadja a spanyolokat. A madridiak ráadásul az elmúlt években rendszerint sok gólt lőttek a szigetországi csapatoknak.
A manchesteri találkozón egy egyéni csúcs is gazdát cserélhet. Ha Vinícius Júnior pályára lép, ő lesz a BL történetének legfiatalabb játékosa, aki eléri a 80 mérkőzést, átadva a múltnak Kylian Mbappé korábbi rekordját.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):
18.45: Sporting CP (portugál) – Bodø/Glimt (norvég) (0–3)
21.00: Arsenal (angol) – Bayer Leverkusen (német) (1–1)
21.00: Chelsea (angol) – Paris Saint-Germain (francia) (2–5)
21.00: Manchester City (angol) – Real Madrid (spanyol) (0–3)
