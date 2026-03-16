Teljesen kiakadt csapata teljesítményére Szoboszlai Dominik: "fel kell ébrednünk, mert baj lesz"

Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin. A sorozatos végjátékbeli hibák már a Bajnokok Ligája-indulást is veszélyeztetik. A magyar középpályás szerint a csapatnak sürgősen fel kell ébrednie, különben be kell érniük a Konferencia-ligával - írta a BBC Sport.

A szezon során már túlságosan is ismerős forgatókönyv játszódott le az Anfielden. A küzdő Tottenham Richarlison révén a hosszabbításban egyenlített, megfosztva a Liverpoolt a tabella negyedik helyének megszerzésétől.

A lefújás után a szurkolók ki is fütyülték a játékosokat. Ez nem meglepő, hiszen a csapat idén már nyolc gólt kapott a 90. percben vagy azután a bajnokságban. Ez nemcsak negatív klubrekord egy idényen belül, de kivétel nélkül mindegyik eset pontokba került. Ha ezek a kései gólok nincsenek, a Vörösök már szinte biztos BL-résztvevők lennének, jelenleg azonban csak az ötödik helyen állnak.

A meccs 18. percében eredményes Szoboszlai Dominik a találkozó után csalódottan nyilatkozott.

Teljesen lehangolt vagyok. Fel kell ébrednünk, mert ha így folytatjuk, a Konferencia-ligának is örülnünk kell majd. Őszintén szólva nem tudom, miért történik ez velünk. Megint az utolsó percben kaptunk gólt, ki tudja, hányadszor már ebben a szezonban

- nyilatkozott a meccs után a válogatott csapatkapitánya.

Arne Slot vezetőedző is elismerte a problémát. A holland szakember rámutatott, hogy a klubhoz és a saját elvárásaihoz képest is messze túl sok gólt kapnak. Bár a bekapott találatok forgatókönyve nem mindig egyforma, a Tottenham ellen a hosszú indításokat és a lecsorgó labdákat nem tudták elég gyorsan eltakarítani a kapu elől.

A kiábrándító eredmény ellenére a mérkőzésnek volt egy pozitívuma is. A 17 éves szélső, Rio Ngumoha első alkalommal kapott helyet a kezdőcsapatban a Premier League-ben. A fiatal játékos kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 2023 májusa óta ő lett az első olyan futballista a ligában, aki egy meccsen legalább hét cselkísérlettel jelentkezett, és mindegyiket sikeresen végre is hajtotta. Arne Slot külön megdicsérte a tehetséget. A tréner hangsúlyozta, hogy az ilyen játék érezhetően több játékpercet fog hozni számára a jövőben.

Premier League 30. forduló Liverpool 1 1 Tottenham Hotspur Félidő: 1-0 2026. március 15. vasárnap 17:30 | Anfield, Liverpool Hazai gólszerzők 18' Dominik Szoboszlai Vendég gólszerzők 90' Richarlison 63 Labdabirtoklási arány 37 116 Támadások 74 64 Veszélyes támadások 25 4 Kaput eltaláló lövések 7 7 Kaput elkerülő lövések 3 3 Szögletek 4 0 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 6 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

