Itthon a Győr egy pontos előnnyel fordul erre a hétvégére, Angliában azonban az Arsenal előnye egyre magabiztosabb. Lássuk a hétvégi eredményeket!
Teljesen kiakadt csapata teljesítményére Szoboszlai Dominik: "fel kell ébrednünk, mert baj lesz"
Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin. A sorozatos végjátékbeli hibák már a Bajnokok Ligája-indulást is veszélyeztetik. A magyar középpályás szerint a csapatnak sürgősen fel kell ébrednie, különben be kell érniük a Konferencia-ligával - írta a BBC Sport.
A szezon során már túlságosan is ismerős forgatókönyv játszódott le az Anfielden. A küzdő Tottenham Richarlison révén a hosszabbításban egyenlített, megfosztva a Liverpoolt a tabella negyedik helyének megszerzésétől.
A lefújás után a szurkolók ki is fütyülték a játékosokat. Ez nem meglepő, hiszen a csapat idén már nyolc gólt kapott a 90. percben vagy azután a bajnokságban. Ez nemcsak negatív klubrekord egy idényen belül, de kivétel nélkül mindegyik eset pontokba került. Ha ezek a kései gólok nincsenek, a Vörösök már szinte biztos BL-résztvevők lennének, jelenleg azonban csak az ötödik helyen állnak.
A meccs 18. percében eredményes Szoboszlai Dominik a találkozó után csalódottan nyilatkozott.
Teljesen lehangolt vagyok. Fel kell ébrednünk, mert ha így folytatjuk, a Konferencia-ligának is örülnünk kell majd. Őszintén szólva nem tudom, miért történik ez velünk. Megint az utolsó percben kaptunk gólt, ki tudja, hányadszor már ebben a szezonban
- nyilatkozott a meccs után a válogatott csapatkapitánya. A hatalmas gólját itt nézheted meg videón:
A fantastic goal from Szoboszlai 🚀#LIVTOT
pic.twitter.com/cTK6vhuuqX— 🆉🅸🆉🅾🆄 (@zi_46) March 15, 2026
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Arne Slot vezetőedző is elismerte a problémát. A holland szakember rámutatott, hogy a klubhoz és a saját elvárásaihoz képest is messze túl sok gólt kapnak. Bár a bekapott találatok forgatókönyve nem mindig egyforma, a Tottenham ellen a hosszú indításokat és a lecsorgó labdákat nem tudták elég gyorsan eltakarítani a kapu elől.
A kiábrándító eredmény ellenére a mérkőzésnek volt egy pozitívuma is. A 17 éves szélső, Rio Ngumoha első alkalommal kapott helyet a kezdőcsapatban a Premier League-ben. A fiatal játékos kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 2023 májusa óta ő lett az első olyan futballista a ligában, aki egy meccsen legalább hét cselkísérlettel jelentkezett, és mindegyiket sikeresen végre is hajtotta. Arne Slot külön megdicsérte a tehetséget. A tréner hangsúlyozta, hogy az ilyen játék érezhetően több játékpercet fog hozni számára a jövőben.
címlapkép: Hegedűs Róbert, MTI/MTVA
