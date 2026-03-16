Budapest, 2023. július 4.Szoboszlai Dominik labdarúgó az EM Sports menedzserirodájában tartott sajtótájékoztatón 2023. július 4-én. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtõl a Liverpool FC-hez igazolt.MTI/Heged
Teljesen kiakadt csapata teljesítményére Szoboszlai Dominik: "fel kell ébrednünk, mert baj lesz"

2026. március 16. 10:14

Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin. A sorozatos végjátékbeli hibák már a Bajnokok Ligája-indulást is veszélyeztetik. A magyar középpályás szerint a csapatnak sürgősen fel kell ébrednie, különben be kell érniük a Konferencia-ligával - írta a BBC Sport.

A szezon során már túlságosan is ismerős forgatókönyv játszódott le az Anfielden. A küzdő Tottenham Richarlison révén a hosszabbításban egyenlített, megfosztva a Liverpoolt a tabella negyedik helyének megszerzésétől.

A lefújás után a szurkolók ki is fütyülték a játékosokat. Ez nem meglepő, hiszen a csapat idén már nyolc gólt kapott a 90. percben vagy azután a bajnokságban. Ez nemcsak negatív klubrekord egy idényen belül, de kivétel nélkül mindegyik eset pontokba került. Ha ezek a kései gólok nincsenek, a Vörösök már szinte biztos BL-résztvevők lennének, jelenleg azonban csak az ötödik helyen állnak.

A meccs 18. percében eredményes Szoboszlai Dominik a találkozó után csalódottan nyilatkozott. 

Teljesen lehangolt vagyok. Fel kell ébrednünk, mert ha így folytatjuk, a Konferencia-ligának is örülnünk kell majd. Őszintén szólva nem tudom, miért történik ez velünk. Megint az utolsó percben kaptunk gólt, ki tudja, hányadszor már ebben a szezonban

- nyilatkozott a meccs után a válogatott csapatkapitánya. A hatalmas gólját itt nézheted meg videón:

Arne Slot vezetőedző is elismerte a problémát. A holland szakember rámutatott, hogy a klubhoz és a saját elvárásaihoz képest is messze túl sok gólt kapnak. Bár a bekapott találatok forgatókönyve nem mindig egyforma, a Tottenham ellen a hosszú indításokat és a lecsorgó labdákat nem tudták elég gyorsan eltakarítani a kapu elől. 

A kiábrándító eredmény ellenére a mérkőzésnek volt egy pozitívuma is. A 17 éves szélső, Rio Ngumoha első alkalommal kapott helyet a kezdőcsapatban a Premier League-ben. A fiatal játékos kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 2023 májusa óta ő lett az első olyan futballista a ligában, aki egy meccsen legalább hét cselkísérlettel jelentkezett, és mindegyiket sikeresen végre is hajtotta. Arne Slot külön megdicsérte a tehetséget. A tréner hangsúlyozta, hogy az ilyen játék érezhetően több játékpercet fog hozni számára a jövőben.

Premier League 30. forduló
Liverpool
1
1
Tottenham Hotspur
Félidő: 1-0
2026. március 15. vasárnap 17:30
|
Anfield, Liverpool
Hazai gólszerzők
18' Dominik Szoboszlai
Vendég gólszerzők
90' Richarlison
63
Labdabirtoklási arány
37
116
Támadások
74
64
Veszélyes támadások
25
4
Kaput eltaláló lövések
7
7
Kaput elkerülő lövések
3
3
Szögletek
4
0
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
6
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

#foci #sport #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #premier league #liverpool #tottenham #angol foci #szurkolók #angol bajnokság

