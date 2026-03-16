2026. március 16. hétfő Henrietta
14 °C Budapest
Irán zászlaja
Sport

Mégis ott lesz Irán a focivébén? Sorompóba állt a szövetség, nincs ez még lefutva

MTI
2026. március 16. 14:23

Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) hivatalosan még nem kapott értesítést arról, hogy az iráni válogatott visszalépne a nyári labdarúgó-világbajnokságtól. Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.

Az iráni válogatott szereplése azután vált kérdésessé a június 11-én rajtoló világbajnokságon, hogy a társházigazda amerikaiak, valamint Izrael február 28-án légicsapásokat mértek az ázsiai országra. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.

A támadásokban életét vesztette Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. A kirobbant fegyveres konfliktus miatt a helyi sportminiszter a múlt héten úgy nyilatkozott: a háború miatt teljesen kizárt a nemzeti csapat világbajnoki részvétele. Erről korábban a Pénzcentrumon is írtunk: 

Itt a vége, megszületett a döntés: nem megy Irán a focivébére, kik ugranak be helyettük?
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.

Windsor John, az AFC főtitkára a helyzetre reagálva elmondta, hogy a jelenlegi felfokozott érzelmi állapotban sok minden elhangzik. A végső szót azonban az Iráni Labdarúgó-szövetség fogja kimondani. Hozzátette: a szervezetük tudomása szerint a jelenlegi hivatalos álláspont az, hogy a csapat ott lesz a tornán. A főtitkár hangsúlyozta, az AFC egyértelműen abban bízik, hogy a kijutást kiharcoló tagállamuk meg tudja oldani a nehézségeket, és pályára lép a viadalon.

Amennyiben Irán mégis a távolmaradás mellett döntene, az példa nélküli lépés lenne a modern futball történetében. A megüresedett hely azonnali feltöltése rendkívül sürgős és nehéz feladat elé állítaná a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA).

Irán
Iran
Piaci érték: 34,05M €
Edző: Amir Ghalenoei
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #irán #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #FIFA #vb 2026

2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
