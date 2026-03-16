Mégis ott lesz Irán a focivébén? Sorompóba állt a szövetség, nincs ez még lefutva
Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) hivatalosan még nem kapott értesítést arról, hogy az iráni válogatott visszalépne a nyári labdarúgó-világbajnokságtól. Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.
Az iráni válogatott szereplése azután vált kérdésessé a június 11-én rajtoló világbajnokságon, hogy a társházigazda amerikaiak, valamint Izrael február 28-án légicsapásokat mértek az ázsiai országra. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.
A támadásokban életét vesztette Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. A kirobbant fegyveres konfliktus miatt a helyi sportminiszter a múlt héten úgy nyilatkozott: a háború miatt teljesen kizárt a nemzeti csapat világbajnoki részvétele. Erről korábban a Pénzcentrumon is írtunk:
Windsor John, az AFC főtitkára a helyzetre reagálva elmondta, hogy a jelenlegi felfokozott érzelmi állapotban sok minden elhangzik. A végső szót azonban az Iráni Labdarúgó-szövetség fogja kimondani. Hozzátette: a szervezetük tudomása szerint a jelenlegi hivatalos álláspont az, hogy a csapat ott lesz a tornán. A főtitkár hangsúlyozta, az AFC egyértelműen abban bízik, hogy a kijutást kiharcoló tagállamuk meg tudja oldani a nehézségeket, és pályára lép a viadalon.
Amennyiben Irán mégis a távolmaradás mellett döntene, az példa nélküli lépés lenne a modern futball történetében. A megüresedett hely azonnali feltöltése rendkívül sürgős és nehéz feladat elé állítaná a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA).
Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson
A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén.
Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin.
Most nyerte meg az Arsenal? Elképesztő, mit történt a hétvégén Európa pályáin, mutatjuk az eredményeket
Itthon a Győr egy pontos előnnyel fordul erre a hétvégére, Angliában azonban az Arsenal előnye egyre magabiztosabb. Lássuk a hétvégi eredményeket!
Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.
Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon.
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba.
A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.
Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban.
A dán Netcompany informatikai vállalat öt év alatt mintegy 100 millió eurót fektet az istállóba.
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
A Gazzetta dello Sport nemcsak a statisztikákat méltatta, hanem átigazolási információkat is közölt.
Az NHL csapattulajdonosai kedden jóváhagyták a Carolina Hurricanes kisebbségi részesedésének értékesítését.
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
A távozó szakember sajnálatát fejezte ki a sikertelen időszak miatt, de hangsúlyozta, hisz abban, hogy a keretben több potenciál rejlik annál, mint amit a jelenlegi...
A Forma–1-es Kínai Nagydíj sanghaji időmérő edzésén a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót.
Március 14-én a futballszurkolókra egész napos mérkőzésdömping vár: Németországban a Bayer Leverkusen–Bayern München rangadó emelkedik ki.
Thomas Partey, az Arsenal korábbi középpályása két újabb, nemi erőszakkal kapcsolatos vádpontban is ártatlannak fogja vallani magát.
A Thunder játékosa sorozatban 127 mérkőzésen szerzett legalább 20 pontot, ezzel felülmúlva a legendás Wilt Chamberlain 126 meccses sorozatát
A 18 éves magyar csatártehetség, Kovács Bendegúz kiemelkedő teljesítménye Európa élcsapatainak, köztük a Juventusnak a figyelmét is felkeltette.
Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet
Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.