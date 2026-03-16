Mégis ott lesz Irán a focivébén? Sorompóba állt a szövetség, nincs ez még lefutva

Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) hivatalosan még nem kapott értesítést arról, hogy az iráni válogatott visszalépne a nyári labdarúgó-világbajnokságtól. Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.

Az iráni válogatott szereplése azután vált kérdésessé a június 11-én rajtoló világbajnokságon, hogy a társházigazda amerikaiak, valamint Izrael február 28-án légicsapásokat mértek az ázsiai országra. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.

A támadásokban életét vesztette Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. A kirobbant fegyveres konfliktus miatt a helyi sportminiszter a múlt héten úgy nyilatkozott: a háború miatt teljesen kizárt a nemzeti csapat világbajnoki részvétele.

Windsor John, az AFC főtitkára a helyzetre reagálva elmondta, hogy a jelenlegi felfokozott érzelmi állapotban sok minden elhangzik. A végső szót azonban az Iráni Labdarúgó-szövetség fogja kimondani. Hozzátette: a szervezetük tudomása szerint a jelenlegi hivatalos álláspont az, hogy a csapat ott lesz a tornán. A főtitkár hangsúlyozta, az AFC egyértelműen abban bízik, hogy a kijutást kiharcoló tagállamuk meg tudja oldani a nehézségeket, és pályára lép a viadalon.

Amennyiben Irán mégis a távolmaradás mellett döntene, az példa nélküli lépés lenne a modern futball történetében. A megüresedett hely azonnali feltöltése rendkívül sürgős és nehéz feladat elé állítaná a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA).