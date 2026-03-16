Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson

Joan Laporta magabiztos győzelmet aratott az FC Barcelona elnökválasztásán. A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén - tudósított a Yahoo Sports.

A választást vasárnap tartották a Camp Nou stadionban, ahol Laporta fölényesen legyőzte ellenfelét, Victor Fontot. Az újraválasztott elnök a győzelem után nem rejtette véka alá önbizalmát.

Laporta így 2031-ig irányíthatja az FC Barcelona ügyeit. A klub vezetése bízik abban, hogy ebben az időszakban a pályán elért sikerek is folytatódnak.

Ez az eredmény elsöprő, és óriási erőt ad nekünk. Olyannyira, hogy megállíthatatlanná tesz minket. Senki sem fog megállítani bennünket, továbbra is megvédjük a Barçát mindenkivel szemben. Izgalmas időszak következik, és ezek lesznek életünk legjobb évei

- fogalmazott Laporta.

A legyőzött jelölt, Victor Font sportszerűen gratulált ellenfelének, ugyanakkor nem titkolta csalódottságát.

Szomorúak vagyunk, mert nagy lelkesedéssel terveztük a klub megreformálását és a szurkolókhoz való közelebb hozását. Sajnáljuk a történteket, de sportszerűen elfogadjuk az eredményt. Gratulálunk a megválasztott elnöknek és az elnökségének

- mondta a vesztes jelölt.