2026. március 16. hétfő Henrietta
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson

Pénzcentrum
2026. március 16. 11:53

Joan Laporta magabiztos győzelmet aratott az FC Barcelona elnökválasztásán. A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén - tudósított a Yahoo Sports.

A választást vasárnap tartották a Camp Nou stadionban, ahol Laporta fölényesen legyőzte ellenfelét, Victor Fontot. Az újraválasztott elnök a győzelem után nem rejtette véka alá önbizalmát. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Laporta így 2031-ig irányíthatja az FC Barcelona ügyeit. A klub vezetése bízik abban, hogy ebben az időszakban a pályán elért sikerek is folytatódnak.

Ez az eredmény elsöprő, és óriási erőt ad nekünk. Olyannyira, hogy megállíthatatlanná tesz minket. Senki sem fog megállítani bennünket, továbbra is megvédjük a Barçát mindenkivel szemben. Izgalmas időszak következik, és ezek lesznek életünk legjobb évei

- fogalmazott Laporta.

A legyőzött jelölt, Victor Font sportszerűen gratulált ellenfelének, ugyanakkor nem titkolta csalódottságát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szomorúak vagyunk, mert nagy lelkesedéssel terveztük a klub megreformálását és a szurkolókhoz való közelebb hozását. Sajnáljuk a történteket, de sportszerűen elfogadjuk az eredményt. Gratulálunk a megválasztott elnöknek és az elnökségének

- mondta a vesztes jelölt.

Spanyolország
FC Barcelona
Piaci érték: 1 110M €
Edző: Hansi Flick
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #1
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
28
23
1
4
77
28
49
70
2.
Real Madrid
28
21
3
4
60
24
36
66
3.
Atletico Madrid
28
17
6
5
47
25
22
57
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #klub #választás #elnök #elnökválasztás #spanyol #La Liga #spanyol foci #fc barcelona

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:15
12:03
11:53
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
2026. március 15.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
2 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
1 hete
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
5 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
1 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módozat
meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 10:02
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 05:38
Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája
Agrárszektor  |  2026. március 16. 11:34
Fájdalmas drágulasra készülhetnek a magyar gazdák: erre sokan ráfizethetnek