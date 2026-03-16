Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin.
Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson
Joan Laporta magabiztos győzelmet aratott az FC Barcelona elnökválasztásán. A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén - tudósított a Yahoo Sports.
A választást vasárnap tartották a Camp Nou stadionban, ahol Laporta fölényesen legyőzte ellenfelét, Victor Fontot. Az újraválasztott elnök a győzelem után nem rejtette véka alá önbizalmát.
Laporta így 2031-ig irányíthatja az FC Barcelona ügyeit. A klub vezetése bízik abban, hogy ebben az időszakban a pályán elért sikerek is folytatódnak.
Ez az eredmény elsöprő, és óriási erőt ad nekünk. Olyannyira, hogy megállíthatatlanná tesz minket. Senki sem fog megállítani bennünket, továbbra is megvédjük a Barçát mindenkivel szemben. Izgalmas időszak következik, és ezek lesznek életünk legjobb évei
- fogalmazott Laporta.
A legyőzött jelölt, Victor Font sportszerűen gratulált ellenfelének, ugyanakkor nem titkolta csalódottságát.
Szomorúak vagyunk, mert nagy lelkesedéssel terveztük a klub megreformálását és a szurkolókhoz való közelebb hozását. Sajnáljuk a történteket, de sportszerűen elfogadjuk az eredményt. Gratulálunk a megválasztott elnöknek és az elnökségének
- mondta a vesztes jelölt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
28
|
23
|
1
|
4
|
77
|
28
|
49
|
70
|
2.
Real Madrid
|
28
|
21
|
3
|
4
|
60
|
24
|
36
|
66
|
3.
Atletico Madrid
|
28
|
17
|
6
|
5
|
47
|
25
|
22
|
57
-
