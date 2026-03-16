A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén.
Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél
A Manchester City szeretné, ha Pep Guardiola a következő szezonban is a csapat vezetőedzője maradna. Ha azonban a spanyol szakember a távozás mellett dönt, a klub nem gördít akadályt az útjába - jelentette a Yahoo Sports.
A City a februári hatmeccses győzelmi sorozat után az utóbbi két hétben a Nottingham Forest és a West Ham ellen is pontokat veszített. Szombaton a West Ham elleni idegenbeli meccsen Bernardo Silva góljával még vezettek. Kosztandínosz Mavropánosz azonban négy perccel később egyenlített, így a listavezető Arsenaltól való lemaradásuk kilenc pontra nőtt.
A bajnoki helyzet mellett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján is nehéz feladat vár Guardiolára. A Real Madrid ellen ugyanis háromgólos hátrányt kell ledolgoznia a csapatnak. A következő öt mérkőzésen a Real Madrid, az Arsenal (a Ligakupa döntőjében), a Liverpool (az FA-kupában), a Chelsea és ismét az Arsenal (mindkettő a bajnokságban) vár a manchesteriekre. Ezek a találkozók gyakorlatilag mind sorsdöntőek lesznek.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
31
|
21
|
7
|
3
|
61
|
22
|
39
|
70
|
2.
Manchester City
|
30
|
18
|
7
|
5
|
60
|
28
|
32
|
61
|
3.
Manchester United
|
30
|
15
|
9
|
6
|
54
|
41
|
13
|
54
Amennyiben ezeken a meccseken sem sikerül áttörést elérni, az azt jelenti, hogy Guardiola a második egymást követő szezonját zárja trófea nélkül. Pete O'Rourke, a Football Insider újságírója szerint ugyanakkor az 55 éves szakember nem akar úgy távozni, hogy a csapatot egy átalakulási, sikertelen fázisban hagyja hátra. Ez különösen igaz most, hogy hamarosan már tíz éve irányítja a klubot.
O'Rourke a Transfer Insider podcastben kifejtette, hogy a Bajnokok Ligájából való esetleges korai kiesés nem lesz közvetlen hatással Guardiola jövőjére. A City engedi, hogy a döntést maga a vezetőedző hozza meg, és semmilyen nyomást nem gyakorolnak rá.
Guardiola szerződése 2027-ig szól A Citynél. A beszámolók szerint a klub vezetése már dolgozik az utódláson arra az esetre, ha a katalán szakember mégis a nyári távozást választaná. Jelenleg úgy tudni, hogy végleges döntés még nem született az ügyben.
-
