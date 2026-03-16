Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél

2026. március 16. 12:44

A Manchester City szeretné, ha Pep Guardiola a következő szezonban is a csapat vezetőedzője maradna. Ha azonban a spanyol szakember a távozás mellett dönt, a klub nem gördít akadályt az útjába - jelentette a Yahoo Sports.

A City a februári hatmeccses győzelmi sorozat után az utóbbi két hétben a Nottingham Forest és a West Ham ellen is pontokat veszített. Szombaton a West Ham elleni idegenbeli meccsen Bernardo Silva góljával még vezettek. Kosztandínosz Mavropánosz azonban négy perccel később egyenlített, így a listavezető Arsenaltól való lemaradásuk kilenc pontra nőtt.

A bajnoki helyzet mellett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján is nehéz feladat vár Guardiolára. A Real Madrid ellen ugyanis háromgólos hátrányt kell ledolgoznia a csapatnak. A következő öt mérkőzésen a Real Madrid, az Arsenal (a Ligakupa döntőjében), a Liverpool (az FA-kupában), a Chelsea és ismét az Arsenal (mindkettő a bajnokságban) vár a manchesteriekre. Ezek a találkozók gyakorlatilag mind sorsdöntőek lesznek.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 310M €
Edző: Pep Guardiola
Jelenlegi helyezés: #2
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
31
21
7
3
61
22
39
70
2.
Manchester City
30
18
7
5
60
28
32
61
3.
Manchester United
30
15
9
6
54
41
13
54
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

Amennyiben ezeken a meccseken sem sikerül áttörést elérni, az azt jelenti, hogy Guardiola a második egymást követő szezonját zárja trófea nélkül. Pete O'Rourke, a Football Insider újságírója szerint ugyanakkor az 55 éves szakember nem akar úgy távozni, hogy a csapatot egy átalakulási, sikertelen fázisban hagyja hátra. Ez különösen igaz most, hogy hamarosan már tíz éve irányítja a klubot.

O'Rourke a Transfer Insider podcastben kifejtette, hogy a Bajnokok Ligájából való esetleges korai kiesés nem lesz közvetlen hatással Guardiola jövőjére. A City engedi, hogy a döntést maga a vezetőedző hozza meg, és semmilyen nyomást nem gyakorolnak rá.

Guardiola szerződése 2027-ig szól A Citynél. A beszámolók szerint a klub vezetése már dolgozik az utódláson arra az esetre, ha a katalán szakember mégis a nyári távozást választaná. Jelenleg úgy tudni, hogy végleges döntés még nem született az ügyben.
#foci #sport #labdarúgás #premier league #edző #angol foci #pep guardiola

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
Erről ne maradj le!
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
2 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
1 hete
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
5 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
1 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 13:05
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 10:02
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Agrárszektor  |  2026. március 16. 13:31
Hatalmasat bukhat, aki ilyen terméket vásárol most a kertjébe, földjére itthon