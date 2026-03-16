Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél

A Manchester City szeretné, ha Pep Guardiola a következő szezonban is a csapat vezetőedzője maradna. Ha azonban a spanyol szakember a távozás mellett dönt, a klub nem gördít akadályt az útjába - jelentette a Yahoo Sports.

A City a februári hatmeccses győzelmi sorozat után az utóbbi két hétben a Nottingham Forest és a West Ham ellen is pontokat veszített. Szombaton a West Ham elleni idegenbeli meccsen Bernardo Silva góljával még vezettek. Kosztandínosz Mavropánosz azonban négy perccel később egyenlített, így a listavezető Arsenaltól való lemaradásuk kilenc pontra nőtt.

A bajnoki helyzet mellett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján is nehéz feladat vár Guardiolára. A Real Madrid ellen ugyanis háromgólos hátrányt kell ledolgoznia a csapatnak. A következő öt mérkőzésen a Real Madrid, az Arsenal (a Ligakupa döntőjében), a Liverpool (az FA-kupában), a Chelsea és ismét az Arsenal (mindkettő a bajnokságban) vár a manchesteriekre. Ezek a találkozók gyakorlatilag mind sorsdöntőek lesznek.

Anglia Manchester City Piaci érték: 1 310M € Edző: Pep Guardiola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #2 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 31 21 7 3 61 22 39 70 2. Manchester City 30 18 7 5 60 28 32 61 3. Manchester United 30 15 9 6 54 41 13 54

Amennyiben ezeken a meccseken sem sikerül áttörést elérni, az azt jelenti, hogy Guardiola a második egymást követő szezonját zárja trófea nélkül. Pete O'Rourke, a Football Insider újságírója szerint ugyanakkor az 55 éves szakember nem akar úgy távozni, hogy a csapatot egy átalakulási, sikertelen fázisban hagyja hátra. Ez különösen igaz most, hogy hamarosan már tíz éve irányítja a klubot.

O'Rourke a Transfer Insider podcastben kifejtette, hogy a Bajnokok Ligájából való esetleges korai kiesés nem lesz közvetlen hatással Guardiola jövőjére. A City engedi, hogy a döntést maga a vezetőedző hozza meg, és semmilyen nyomást nem gyakorolnak rá.

Guardiola szerződése 2027-ig szól A Citynél. A beszámolók szerint a klub vezetése már dolgozik az utódláson arra az esetre, ha a katalán szakember mégis a nyári távozást választaná. Jelenleg úgy tudni, hogy végleges döntés még nem született az ügyben.