Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Lassan, de biztosan helyreáll a Barcelona helyzete: végre lerázhatják az anyagi csőd rémét?
A Barcelona anyagi helyzete folyamatosan javul. A klub vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak. Ennek köszönhetően a nyári átigazolási időszakban Hansi Flick és Deco minden kérését teljesíteni tudják - írja a Yahoo Sports.
A La Liga a téli átigazolási ablak lezárását követően megerősítette, hogy a Barcelona bérkerete 81 millió euróval emelkedett, így elérte a 432,8 millió eurót. A katalán klub ugyan még nem érte el az 1:1-es arányt, amely lehetővé tenné, hogy a kiadásait teljes egészében saját bevételből fedezze, Ferran Olive, a klub korábbi pénztárosa szerint azonban nyárra ez a cél is megvalósul.
Olive, aki Joan Laporta elnök lemondásáig töltötte be a pozícióját, a Sport című napilapnak nyilatkozott. Elmondta, hogy januárban a VIP-páholyok értékesítésével már elérhették volna az 1:1-es szabály feltételeit. Mivel azonban sem Deco, sem Hansi Flick nem kért új játékost, nem léptek az ügyben. Hozzátette, hogy Cancelo regisztrációját is csupán Christensen sérülése tette lehetővé, így nem akartak felesleges pénzügyi manővereket végrehajtani.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
26
|
21
|
1
|
4
|
71
|
26
|
45
|
64
|
2.
Real Madrid
|
26
|
19
|
3
|
4
|
54
|
22
|
32
|
60
|
3.
Atletico Madrid
|
26
|
15
|
6
|
5
|
43
|
23
|
20
|
51
A volt pénztáros szerint mindössze 10-12 millió euró választja el a klubot a kitűzött célértéktől. Olive úgy fogalmazott, hogy a Barcelona egy "fordított piramisból" indult. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a sokat kereső játékosok nem kaptak játéklehetőséget, míg a rendszeresen pályára lépők keveset kerestek. Példaként említette a kosárlabdázó Nikola Mirotic szerződését is, amely korábban a szakosztály teljes költségvetésének a felét emésztette fel.
A Barcelona nyári prioritásai között egy új középcsatár és egy új középhátvéd megszerzése szerepel. Ennek kapcsán a sportsajtóban már több futballistát is szóba hoztak lehetséges célpontként.
