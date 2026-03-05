2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Autóbaleset Reykjavik külvárosában, Izlandon
Sport

Ezt hogy gondolta? Idős nőt gázolt a focista, aztán elment edzésre: lekapcsolták a rendőrök

Pénzcentrum
2026. március 5. 14:43

Súlyos, cserbenhagyásos gázolást okozott Kader Keita, a román élvonalbeli Rapid Bukarest labdarúgója. Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Ezt követően egyenesen a csapata edzésére ment anélkül, hogy bárkinek beszámolt volna a történtekről - közölte a Csakfoci.

A baleset kedd hajnalban történt Bukarestben, a 67 éves áldozat szabályosan próbált áthaladni a zebrán. A felvételek tanúsága szerint az úttest közepén meg kellett állnia, hogy elkerüljön egy nagy sebességgel érkező furgont. Amikor azonban folytatta volna az útját, a futballista autója frontálisan elütötte. Keita túl későn vette észre a gyalogost, így már esélye sem volt időben lefékezni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ütközést követően a játékos nem várta meg a hatóságok kiérkezését, hanem azonnal elhagyta a helyszínt. Ezután úgy vett részt klubja aznapi edzésén, mintha mi sem történt volna, és a klubnál se jelezte senkinek, mi történt.

Kader Keita
Csapata: FC Rapid 1923
Posztja: középpályás
Nemzetisége: elefántcsontparti
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 1,70M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.05.

A rendőrség hamar azonosította az elefántcsontparti válogatott futballistát, akit 24 órára őrizetbe is vettek. Az ügyét a bukaresti bíróság tárgyalja majd. A Rapid Bukarest hivatalos közleményben erősítette meg a rendőrségi eljárás tényét. A klub hangsúlyozta, hogy a történtek tisztázása érdekében teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal.

A cserbenhagyott nőt kórházba szállították. Az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy eltört a jobb lába, emellett enyhe fejsérülést és nyaki gerincsérülést szenvedett.
Címlapkép: Getty Images
