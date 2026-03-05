Szpari-Fradi, Újpest-Paks a hétvégi NB I-es programban

A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.

Hat mérkőzéssel folytatódik a magyar élvonalbeli bajnokság, amelyben a tabella élén továbbra is rendkívül szoros a küzdelem. A Győri ETO hárompontos előnnyel vezeti a tabellát a Ferencváros előtt, így minden egyes megszerzett pontnak komoly jelentősége van a bajnoki cím szempontjából.

A hétvége kiemelkedő mérkőzése a vasárnap esti Nyíregyháza–Ferencváros összecsapás lesz. A hazaiak kiváló formában várják a találkozót: az utolsó öt bajnokijukból négyet megnyertek, és novemberben idegenben 3–1-re győzték le a zöld-fehéreket.

A Ferencváros számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, hogy ne szakadjon le az éllovas Győrtől. A címvédő együttes szintén jó formát mutat, az elmúlt öt fordulóban négy győzelmet aratott, de a nyíregyháziak hazai pályán minden ellenfél számára komoly kihívást jelentenek.

Fizz Liga 25. forduló Nyíregyháza Ferencváros 2026. március 8. vasárnap 18:30 | Városi Stadion, Nyiregyháza Egymás elleni statisztika: 14 meccs Győzelem Nyíregyháza: 3 (21.4%) Ferencváros: 9 (64.3%) Döntetlen: 2 (14.3%) Gólok Nyíregyháza: 15 Ferencváros: 34 Gólkülönbség: -19 Hazai győzelem Nyíregyháza: 2 Ferencváros: 5 Vendéggyőzelem Nyíregyháza: 1 Ferencváros: 4 Adatlap létrehozva: 2026.03.04.

A listavezető Győr a Zalaegerszeget fogadja

Szombaton a listavezető Győri ETO FC a középmezőnyben helyet foglaló Zalaegerszeghez látogat. A győriek remek szériában vannak: az utóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, és továbbra is veretlenek a tavaszi szezonban. A zalaiak legutóbb novemberben idegenben tudtak győzni a Győr ellen, ám a jelenlegi forma alapján most egyértelműen a hazaiak számítanak esélyesebbnek.

Szintén szombaton csap össze az Újpest és a Paks. A paksiak rendkívül nehéz helyzetben vannak, zsinórban öt vereséget szenvedtek, ami jelentősen visszavetette őket a tabellán. A lila-fehérek ezzel szemben az utóbbi két fordulóban egyaránt győztesen hagyták el a pályát, és hazai közönség előtt szeretnék folytatni jó sorozatukat. A felek novemberi mérkőzésén az Újpest idegenben nyert 3–1-re, ami extra önbizalmat adhat Szélesi Zoltán csapatának.

Pénteki nyitómeccs Kisvárdán

A hétvége első mérkőzését pénteken rendezik, amikor a Kisvárda a Puskás Akadémiát fogadja. Mindkét csapat 35 ponttal áll a középmezőnyben, így közvetlen riválisok a jobb helyezésért folyó versenyfutásban. A felcsúti együttes novemberben hazai pályán 2–0-ra nyerni tudott, de a kisvárdaiak saját közönségük előtt rendszerint veszélyes ellenfélnek bizonyulnak.

Vasárnap az MTK a Diósgyőrt fogadja egy alsóházi rangadón. Mindkét csapat nehéz helyzetben van, az MTK-nak sürgősen pontra, sőt pontokra lenne szüksége, hogy eltávolodjon a kieső zónától. A diósgyőriek novemberben hazai pályán 4–0-s győzelmet arattak az MTK ellen, ami intő jel lehet a kék-fehérek számára a visszavágó előtt.

A sereghajtó Kazincbarcika a dobogós Debrecent fogadja

A hétvége másik vasárnapi mérkőzésén a sereghajtó Kazincbarcika a harmadik helyen álló Debreceni VSC-t látja vendégül. A hazaiak rendkívül nehéz helyzetben vannak: mindössze 14 ponttal állnak az utolsó helyen, és az utóbbi öt bajnokijukból négyet elveszítettek. A debreceniek számára kötelező feladatnak tűnik a győzelem, ha tartani akarják a lépést az élmezőnnyel és versenyben szeretnének maradni a dobogós helyekért.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA