A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Szpari-Fradi, Újpest-Paks a hétvégi NB I-es programban
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Hat mérkőzéssel folytatódik a magyar élvonalbeli bajnokság, amelyben a tabella élén továbbra is rendkívül szoros a küzdelem. A Győri ETO hárompontos előnnyel vezeti a tabellát a Ferencváros előtt, így minden egyes megszerzett pontnak komoly jelentősége van a bajnoki cím szempontjából.
A hétvége kiemelkedő mérkőzése a vasárnap esti Nyíregyháza–Ferencváros összecsapás lesz. A hazaiak kiváló formában várják a találkozót: az utolsó öt bajnokijukból négyet megnyertek, és novemberben idegenben 3–1-re győzték le a zöld-fehéreket.
A Ferencváros számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, hogy ne szakadjon le az éllovas Győrtől. A címvédő együttes szintén jó formát mutat, az elmúlt öt fordulóban négy győzelmet aratott, de a nyíregyháziak hazai pályán minden ellenfél számára komoly kihívást jelentenek.
A listavezető Győr a Zalaegerszeget fogadja
Szombaton a listavezető Győri ETO FC a középmezőnyben helyet foglaló Zalaegerszeghez látogat. A győriek remek szériában vannak: az utóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, és továbbra is veretlenek a tavaszi szezonban. A zalaiak legutóbb novemberben idegenben tudtak győzni a Győr ellen, ám a jelenlegi forma alapján most egyértelműen a hazaiak számítanak esélyesebbnek.
Szintén szombaton csap össze az Újpest és a Paks. A paksiak rendkívül nehéz helyzetben vannak, zsinórban öt vereséget szenvedtek, ami jelentősen visszavetette őket a tabellán. A lila-fehérek ezzel szemben az utóbbi két fordulóban egyaránt győztesen hagyták el a pályát, és hazai közönség előtt szeretnék folytatni jó sorozatukat. A felek novemberi mérkőzésén az Újpest idegenben nyert 3–1-re, ami extra önbizalmat adhat Szélesi Zoltán csapatának.
Pénteki nyitómeccs Kisvárdán
A hétvége első mérkőzését pénteken rendezik, amikor a Kisvárda a Puskás Akadémiát fogadja. Mindkét csapat 35 ponttal áll a középmezőnyben, így közvetlen riválisok a jobb helyezésért folyó versenyfutásban. A felcsúti együttes novemberben hazai pályán 2–0-ra nyerni tudott, de a kisvárdaiak saját közönségük előtt rendszerint veszélyes ellenfélnek bizonyulnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Vasárnap az MTK a Diósgyőrt fogadja egy alsóházi rangadón. Mindkét csapat nehéz helyzetben van, az MTK-nak sürgősen pontra, sőt pontokra lenne szüksége, hogy eltávolodjon a kieső zónától. A diósgyőriek novemberben hazai pályán 4–0-s győzelmet arattak az MTK ellen, ami intő jel lehet a kék-fehérek számára a visszavágó előtt.
A sereghajtó Kazincbarcika a dobogós Debrecent fogadja
A hétvége másik vasárnapi mérkőzésén a sereghajtó Kazincbarcika a harmadik helyen álló Debreceni VSC-t látja vendégül. A hazaiak rendkívül nehéz helyzetben vannak: mindössze 14 ponttal állnak az utolsó helyen, és az utóbbi öt bajnokijukból négyet elveszítettek. A debreceniek számára kötelező feladatnak tűnik a győzelem, ha tartani akarják a lépést az élmezőnnyel és versenyben szeretnének maradni a dobogós helyekért.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.