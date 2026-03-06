2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
akció sport a szabadban egy csoport gyerek szórakozik focizik a földes pályán.
Sport

Erre ki számított? Hirtelen kirúgta az edzőjét a válogatott, de már megvan az utód

MTI
2026. március 6. 12:13

Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya. Helyét a korosztályos csapattal korábban világbajnoki címet nyerő Mohamed Uahbi veszi át.

Valid Regragi távozása már hetek óta a levegőben lógott. A leköszönő szakember úgy fogalmazott, hogy a világbajnokság közeledtével a válogatottnak új impulzusokra van szüksége. Hangsúlyozta, hogy a lépése nem megfutamodás. A helye átadásával kizárólag a csapat fejlődését szeretné elősegíteni.

A kapitány vezetésével Marokkó történelmi bravúrt ért el a 2022-es katari világbajnokságon. Afrikai országként ugyanis elsőként jutottak be a legjobb négy közé. A közelmúltban azonban felerősödtek a kritikus hangok. A csapat ugyanis a januári, hazai rendezésű Afrika-kupa döntőjében hosszabbítás után 1-0-ra kikapott Szenegáltól.

Marokkó
Morocco
Piaci érték: 435,55M €
Edző: Walid Regragui
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

Utódja, Mohamed Uahbi tavaly októberben U20-as világbajnokságot nyert a marokkói fiatalokkal. Kinevezése után azonnal jelezte, hogy nem az alapoktól akarja újjáépíteni az együttest. Kiemelte, hogy a feladata sokkal inkább a csapat versenyképességének fenntartása. A június 11-én kezdődő, észak-amerikai világbajnokságon Marokkó a brazil, a skót és a haiti válogatottal került egy csoportba. 
Címlapkép: Getty Images
Érdekel