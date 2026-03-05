2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
Egy cseresznyevirágokkal borított gyepre helyezett focilabda.
Sport

Súlyos eltiltás néz ki a PL-csapat edzőjének: a bírókat kritizálta, ezt nem tűrik a ligánál

Pénzcentrum
2026. március 5. 19:46

Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak. A portugál szakember elfogultsággal vádolta a játékvezetőt a csapatával szemben - számolt be a Mirror.

Szerda este a Craven Cottage-ban rendezett londoni rangadón a West Ham szerezte meg a három pontot Crysencio Summerville góljával. A mérkőzés kulcspillanata a 49. percben, gólnélküli állásnál következett be:  Matt Donohue játékvezető tizenegyest ítélt a Fulham javára, miután Taty Castellanos szabálytalankodott Tom Cairney-vel szemben a tizenhatoson belül.

A VAR-szobából azonban John Brooks videobíró a pályaszéli monitorhoz küldte a játékvezetőt. A visszanézést követően Donohue megváltoztatta a döntését. Végül úgy ítélte meg, hogy Cairney rúgta hátba Castellanost, így kifelé ítélt szabadrúgást a West Hamnek.

Andre Silva, a Fulham vezetőedzője a mérkőzést követően a BBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy csapata a sérült Harry Wilson nélkül nem nyújtotta a legjobb formáját. Ennek ellenére nem tudta megállni, hogy keményen bírálja Brooks szerepvállalását.

John Brooks és a Fulham Football Club kapcsolata... ő volt a videobíró, és képes volt felülbírálni a pályán lévő játékvezető döntését. Ez hihetetlen!

– fakadt ki a portugál szakember. Silva ennél is tovább ment, mivel szerinte a videobíró elfogultsága már rendszerszerű.

Ez nagyjából az egész szezonunk története, amikor John Brooks érintett a meccseinkben. Ismét nagyon peches döntés született, amelyet nem a pályán, hanem egy irodában hoztak meg

– tette hozzá a Fulham trénere. A Premier League szabályai szerint a menedzserek súlyos büntetésre, akár eltiltásra is számíthatnak, ha nyilvánosan megkérdőjelezik a játékvezetők pártatlanságát. Silva kijelentései alapján az angol labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indíthat a Fulham vezetőedzője ellen.

A West Ham győztes találata Bernd Leno kapus és Calvin Bassey védő közötti kommunikációs hibából született. A vendégek végül Mads Hermansen kapusbravúrjainak köszönhették a három pont megőrzését - ezzel pontszámban beérték a 17., már nem kieső helyén álló Nottingham Forestet.

Premier League 29. forduló
Fulham
0
1
West Ham United
Félidő: 0-0
2026. március 4. szerda 20:30
|
Craven Cottage, London
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
65' Crysencio Summerville
60
Labdabirtoklási arány
40
108
Támadások
84
49
Veszélyes támadások
32
5
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
4
7
Szögletek
5
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
4
Blokkolt lövések
2
Adatlap létrehozva: 2026.03.05.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #premier league #eltiltás #angol foci #játékvezető #VAR #angol bajnokság #west ham united #nottingham forest

