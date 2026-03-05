A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték. Az osztrák szakember korábbi közlekedési szabálysértései miatt a legújabb büntetőpontok már automatikus eltiltást vontak maguk után - jelentette a Yahoo Sports.
Az 51 éves FA-kupa-győztes edzőt tavaly júliusban a londoni Old Kent Roadon mérte be egy traffipax. BMW-jével 29 mérföld/órás (nagyjából 47 km/h) sebességgel haladt egy olyan szakaszon, ahol legfeljebb 20 mérföld/órával (körülbelül 32 km/h) lehetett volna haladni. Az eset reggel fél nyolc előtt történt, a bermondsey-i Tesco áruházzal szemközti jelzőlámpa közelében.
Glasner a willesdeni békebíróság előtt írásban ismerte el a bűnösségét, és egy kézzel írt levélben fejezte ki a megbánását. "Teljes mértékben vállalom a felelősséget a tettemért, és megértem az ügy súlyát. Lépéseket tettem annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő újra" – írta a bíróságnak küldött levelében. A menedzser nem próbálta meg elérni, hogy a bíróság eltekintsen az eltiltástól.
A londoni rendőrség (Metropolitan Police) azután kezdeményezte a szabálysértési eljárást, hogy kiderült: Glasner megpróbálta egyszerű bírságbefizetéssel rendezni az ügyet. A legújabb büntetőpontokkal azonban a jogosítványán már összegyűlt a 12 pont. Ez az Egyesült Királyságban automatikus eltiltást von maga után. Emiatt a már befizetett bírságot visszautalták neki, az ügyet pedig bírósági szakaszba utalták.
A hat hónapos vezetési eltiltás mellett a bíróság 660 fontos pénzbírságot, 130 fontos eljárási költséget, valamint 264 fontos áldozatvédelmi pótdíjat is kiszabott. Az összbüntetés így meghaladta az ezer fontot. Az ítéletet február végén egy zárt tárgyaláson, az úgynevezett egyedülbírói eljárás keretében hozták meg.
