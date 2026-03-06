Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
Pénteki futballkínálat: pályán a Real, PSG–Monaco is lesz ma este
Pénteken öt különböző bajnokság mérkőzései közül válogathatnak a szurkolók: a Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
A hétvégi futballözön már pénteken beindul, a különböző bajnokságok pedig szinte egyszerre kínálnak látnivalót az esti órákban. A program változatossága minden ízlést kiszolgál: a hazai élvonaltól kezdve a spanyol, német, francia és olasz bajnokság mérkőzései közül válogathatunk. A csapatok többsége számára kulcsfontosságú pontok forognak kockán a tavaszi hajrá előtt, így feszült, küzdelmes meccsekre lehet számítani.
Fizz Liga
Az esti programot a Fizz Ligában a Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzés nyitja. A hazaiak az utóbbi hetekben kifejezetten hullámzó formát mutatnak, győzelmek és vereségek váltják egymást a mérlegükön. A Puskás Akadémia sem dicsekedhet sokkal stabilabb teljesítménnyel, az utolsó öt bajnokiján szintén vegyes eredményeket produkált. Az őszi, felcsúti összecsapáson a házigazdák magabiztos, 2–0-s sikert arattak, így a reváns lehetősége extra motivációt jelenthet a Kisvárdának.
La Liga
A La Ligában az RC Celta a Real Madridot fogadja, és a hazaiak különleges emlékekkel várhatják a fehér mezes együttest. Decemberben a galíciaiak nagy meglepetésre 2–0-ra nyertek a Bernabéuban, ami komoly önbizalmat adhat számukra. A Real Madrid azóta egyértelműen magára talált, remek formában, három egymást követő győzelemmel érkezik Vigóba. A Celta teljesítménye ezzel szemben továbbra is kiszámíthatatlan, ami megnehezítheti a dolgát a királyi gárda ellen, de egyúttal esélyt is adhat egy újabb bravúrra.
Ligue 1
A francia bajnokság rangadóját Párizsban rendezik, ahol a PSG az AS Monacót fogadja. A két csapat alig több mint egy hete már összecsapott egymással, akkor egy fordulatos meccsen 2–2-es döntetlen született.
A Monaco kiváló formában futballozik, az utóbbi öt tétmérkőzéséből négyet megnyert, és támadásban kifejezetten veszélyes. A párizsiak szintén erős sorozatban vannak, így minden adott egy újabb parázs találkozóhoz, amely a bajnoki cím szempontjából is fontos pontokról dönthet.
Bundesliga
A Bundesligában a Bayern München a Borussia Mönchengladbach együttesét fogadja az Allianz Arénában. A bajorok lenyűgöző sorozatban vannak, legutóbbi öt meccsük mérlege négy győzelem és egy döntetlen. A vendégek ezzel szemben nehéz időszakot élnek át, teljesítményüket vereségek és döntetlenek tarkítják.
A papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szól, ugyanakkor a Mönchengladbach hagyományosan kellemetlen ellenfél a Bayern számára, így a találkozó tartogathat meglepetést.
Serie A
Az olasz bajnokságban a Napoli a Torinót látja vendégül. A nápolyiak jó formában készülhetnek a találkozóra, az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, ami stabil, biztató teljesítménynek számít. A Torino ezzel szemben hullámvölgyben van, a közelmúltban több vereséget is elszenvedett, és nehezen találja a következetes jó formát. Az összecsapás a tabella szempontjából mindkét csapat számára fontos lehet, hiszen a középmezőnyben és az európai kupahelyekért folyó harcban egyaránt sokat érhetnek a pontok.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
-
