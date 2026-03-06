Pénteki futballkínálat: pályán a Real, PSG–Monaco is lesz ma este

Pénteken öt különböző bajnokság mérkőzései közül válogathatnak a szurkolók: a Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.

A hétvégi futballözön már pénteken beindul, a különböző bajnokságok pedig szinte egyszerre kínálnak látnivalót az esti órákban. A program változatossága minden ízlést kiszolgál: a hazai élvonaltól kezdve a spanyol, német, francia és olasz bajnokság mérkőzései közül válogathatunk. A csapatok többsége számára kulcsfontosságú pontok forognak kockán a tavaszi hajrá előtt, így feszült, küzdelmes meccsekre lehet számítani.

Fizz Liga

Az esti programot a Fizz Ligában a Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzés nyitja. A hazaiak az utóbbi hetekben kifejezetten hullámzó formát mutatnak, győzelmek és vereségek váltják egymást a mérlegükön. A Puskás Akadémia sem dicsekedhet sokkal stabilabb teljesítménnyel, az utolsó öt bajnokiján szintén vegyes eredményeket produkált. Az őszi, felcsúti összecsapáson a házigazdák magabiztos, 2–0-s sikert arattak, így a reváns lehetősége extra motivációt jelenthet a Kisvárdának.

La Liga

A La Ligában az RC Celta a Real Madridot fogadja, és a hazaiak különleges emlékekkel várhatják a fehér mezes együttest. Decemberben a galíciaiak nagy meglepetésre 2–0-ra nyertek a Bernabéuban, ami komoly önbizalmat adhat számukra. A Real Madrid azóta egyértelműen magára talált, remek formában, három egymást követő győzelemmel érkezik Vigóba. A Celta teljesítménye ezzel szemben továbbra is kiszámíthatatlan, ami megnehezítheti a dolgát a királyi gárda ellen, de egyúttal esélyt is adhat egy újabb bravúrra.

Ligue 1

A francia bajnokság rangadóját Párizsban rendezik, ahol a PSG az AS Monacót fogadja. A két csapat alig több mint egy hete már összecsapott egymással, akkor egy fordulatos meccsen 2–2-es döntetlen született.

Fizz Liga 25. forduló Kisvárda Puskás Akadémia 2026. március 6. péntek 20:00 | Várkert Sportpálya, Kisvarda Egymás elleni statisztika: 23 meccs Győzelem Kisvárda: 5 (21.7%) Puskás Akadémia: 10 (43.5%) Döntetlen: 8 (34.8%) Gólok Kisvárda: 20 Puskás Akadémia: 28 Gólkülönbség: -8 Hazai győzelem Kisvárda: 2 Puskás Akadémia: 5 Vendéggyőzelem Kisvárda: 3 Puskás Akadémia: 5 Adatlap létrehozva: 2026.03.05.

A Monaco kiváló formában futballozik, az utóbbi öt tétmérkőzéséből négyet megnyert, és támadásban kifejezetten veszélyes. A párizsiak szintén erős sorozatban vannak, így minden adott egy újabb parázs találkozóhoz, amely a bajnoki cím szempontjából is fontos pontokról dönthet.

Bundesliga

A Bundesligában a Bayern München a Borussia Mönchengladbach együttesét fogadja az Allianz Arénában. A bajorok lenyűgöző sorozatban vannak, legutóbbi öt meccsük mérlege négy győzelem és egy döntetlen. A vendégek ezzel szemben nehéz időszakot élnek át, teljesítményüket vereségek és döntetlenek tarkítják.

A papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szól, ugyanakkor a Mönchengladbach hagyományosan kellemetlen ellenfél a Bayern számára, így a találkozó tartogathat meglepetést.

Serie A

Az olasz bajnokságban a Napoli a Torinót látja vendégül. A nápolyiak jó formában készülhetnek a találkozóra, az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, ami stabil, biztató teljesítménynek számít. A Torino ezzel szemben hullámvölgyben van, a közelmúltban több vereséget is elszenvedett, és nehezen találja a következetes jó formát. Az összecsapás a tabella szempontjából mindkét csapat számára fontos lehet, hiszen a középmezőnyben és az európai kupahelyekért folyó harcban egyaránt sokat érhetnek a pontok.