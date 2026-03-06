2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Pénteki futballkínálat: pályán a Real, PSG–Monaco is lesz ma este

Pénzcentrum
2026. március 6. 07:30

Pénteken öt különböző bajnokság mérkőzései közül válogathatnak a szurkolók: a Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.

A hétvégi futballözön már pénteken beindul, a különböző bajnokságok pedig szinte egyszerre kínálnak látnivalót az esti órákban. A program változatossága minden ízlést kiszolgál: a hazai élvonaltól kezdve a spanyol, német, francia és olasz bajnokság mérkőzései közül válogathatunk. A csapatok többsége számára kulcsfontosságú pontok forognak kockán a tavaszi hajrá előtt, így feszült, küzdelmes meccsekre lehet számítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fizz Liga

Az esti programot a Fizz Ligában a Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzés nyitja. A hazaiak az utóbbi hetekben kifejezetten hullámzó formát mutatnak, győzelmek és vereségek váltják egymást a mérlegükön. A Puskás Akadémia sem dicsekedhet sokkal stabilabb teljesítménnyel, az utolsó öt bajnokiján szintén vegyes eredményeket produkált. Az őszi, felcsúti összecsapáson a házigazdák magabiztos, 2–0-s sikert arattak, így a reváns lehetősége extra motivációt jelenthet a Kisvárdának.

La Liga

A La Ligában az RC Celta a Real Madridot fogadja, és a hazaiak különleges emlékekkel várhatják a fehér mezes együttest. Decemberben a galíciaiak nagy meglepetésre 2–0-ra nyertek a Bernabéuban, ami komoly önbizalmat adhat számukra. A Real Madrid azóta egyértelműen magára talált, remek formában, három egymást követő győzelemmel érkezik Vigóba. A Celta teljesítménye ezzel szemben továbbra is kiszámíthatatlan, ami megnehezítheti a dolgát a királyi gárda ellen, de egyúttal esélyt is adhat egy újabb bravúrra.

Ligue 1

A francia bajnokság rangadóját Párizsban rendezik, ahol a PSG az AS Monacót fogadja. A két csapat alig több mint egy hete már összecsapott egymással, akkor egy fordulatos meccsen 2–2-es döntetlen született.

Fizz Liga 25. forduló
Kisvárda
Puskás Akadémia
2026. március 6. péntek 20:00
|
Várkert Sportpálya, Kisvarda
Egymás elleni statisztika: 23 meccs
Győzelem
  Kisvárda: 5 (21.7%)
  Puskás Akadémia: 10 (43.5%)
  Döntetlen: 8 (34.8%)
Gólok
  Kisvárda: 20
  Puskás Akadémia: 28
Gólkülönbség: -8
Hazai győzelem
  Kisvárda: 2
  Puskás Akadémia: 5
Vendéggyőzelem
  Kisvárda: 3
  Puskás Akadémia: 5
Adatlap létrehozva: 2026.03.05.

A Monaco kiváló formában futballozik, az utóbbi öt tétmérkőzéséből négyet megnyert, és támadásban kifejezetten veszélyes. A párizsiak szintén erős sorozatban vannak, így minden adott egy újabb parázs találkozóhoz, amely a bajnoki cím szempontjából is fontos pontokról dönthet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bundesliga

A Bundesligában a Bayern München a Borussia Mönchengladbach együttesét fogadja az Allianz Arénában. A bajorok lenyűgöző sorozatban vannak, legutóbbi öt meccsük mérlege négy győzelem és egy döntetlen. A vendégek ezzel szemben nehéz időszakot élnek át, teljesítményüket vereségek és döntetlenek tarkítják.

A papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szól, ugyanakkor a Mönchengladbach hagyományosan kellemetlen ellenfél a Bayern számára, így a találkozó tartogathat meglepetést.

Serie A

Az olasz bajnokságban a Napoli a Torinót látja vendégül. A nápolyiak jó formában készülhetnek a találkozóra, az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, ami stabil, biztató teljesítménynek számít. A Torino ezzel szemben hullámvölgyben van, a közelmúltban több vereséget is elszenvedett, és nehezen találja a következetes jó formát. Az összecsapás a tabella szempontjából mindkét csapat számára fontos lehet, hiszen a középmezőnyben és az európai kupahelyekért folyó harcban egyaránt sokat érhetnek a pontok.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #focimeccs #real madrid #bundesliga #PSG #előzetes #magyar labdarúgás #La Liga #Fizz liga #bayern münchen #serie a #ligue 1 #beharangozó #paris saint-germain #meccsajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:09
07:45
07:30
07:21
06:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
6 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
4 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
5 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:57
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:31
Ezért akar annyi külföldi letelepedni Magyarországon? Ezt más országok közel sem nézik olyan jó szemmel
Agrárszektor  |  2026. március 6. 07:01
Már nem csokorra vágynak a nők nőnapon: mutatjuk, minek örülnek
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel